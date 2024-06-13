ChatGPT YKS 2024 sınavına girdi. ChatGPT-4o YKS sınavını çözdü ve aralarında ODTÜ gibi saygın üniversitelerin de bulunduğu birçok okulu kazanabildi. ChatGPT-4o, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı‘nda (YKS) dikkat çekici bir performans sergiledi. Peki ChatGPT üniversite sınavında nereleri kazandı?

ChatGPT YKS’ye Girdi : İşte Kazandığı Üniversiteler!

ChatGPT üniversite sınavı netleri ise dikkat çekici. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe testinden 28.75 net, Sosyal Bilimler testinden 16.25 net, Matematik testinden 2.5 net ve Fen Bilimleri testinden 5 net yaparak önemli bir başarıya imza attı. ChatGPT YKS sınavında özellikle sosyal bilimler ve Türkçe alanıda gerçekten başarılı.

ChatGPT YKS testinin ikinci ayağı olan AYT testinde de ilginç bir performans sergiledi. Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise Sosyal 1 testinden 36.25 net, Sosyal 2 testinden 35 net ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden tam puan alarak yeteneklerini bir kez daha gösterdi. Ancak, AYT Matematik‘te -5 net, Fen Bilimleri‘nde ise 2.5 net yaptı.

ChatGPT üniversite sınavında matematikte ve fen bilimlerinde istediği başarıyı elde edemedi. YKS 2024 zaten Matematik zorluğu ile gündem olmuştu, ChatGPT de bu konuda başarılı olamadı. Ancak diğer alanlarda başarısı ve aldığı puan oldukça iyi denebilir.

Bu sonuçlara göre, ChatGPT-4o Eşit Ağırlık’ta 347 puan, Sözel’de 469 puan ve Sayısal’da 239 puan alarak farklı alanlarda da başarılı olabileceğini kanıtladı. Elde ettiği bu puanlarla, çeşitli üniversitelerde çeşitli bölümlere yerleşme hakkı kazandı. ChatGPT YKS sınavı sonucu ile ODTÜ gibi okullara bile yerleşebiliyor.

Eşit Ağırlık puanıyla ChatGPT-4o, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerine rahatlıkla yerleşebilir. Bu bölümler, geleceğin iş dünyasında önemli rol oynayabilecek yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Sözel puanıyla ise ODTÜ Tarih ve Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine giriş yapabiliyor.

ChatGPT-4o YKS sınavında, gösterdiği bu performansla, YKS’de çeşitli alanlarda başarı elde edilebileceğini ve farklı disiplinlerde kendini kanıtlayabileceğini gösterdi. Özellikle Sözel ve Eşit Ağırlık puanlarıyla öne çıkan ChatGPT-4o, üniversite tercihleriyle gelecekte önemli başarılara imza atabilir. ChatGPT üniversite sınavı hakkında gelecek yıllarda daha çok şey duyacağız gibi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT YKS sonucu nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!