Yapay zeka Siri ve Alexa evlendi!

Aşkın engel tanımadığının bir kez daha şahidi olduk. Viyana’nın Belveredere Sarayı’nda Apple’ın yapay zekası Siri ile Amazon’un yapay zekası Alexa LGBT+ kampanyasında dünya evine girdi.

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Dünya evine girdiler!

Her ikisi de dişi olarak tanımlanan yapay zekalar, iki rakip markanın ürünleri olmakla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aşka hiçbir şeyin engel olmadığını göstermek için bir araya gelenler arasında ünlülerde bulunurken, LGBT+ topluluğunun desteğiyle birlikte etkinlik düzenlenecek.

Düğün, 1-16 Haziran tarihleri arasında Viyana’da yapılacak. EuroPride için hazırlanmış bu kampanyanın görüntülerini yukarıdan izleyebilirsiniz.