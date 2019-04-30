AR Angry Birds oyunu Apple kullanıcılarına sunuldu!

Popüler mobil oyun serisi Angry Birds‘ün ilk AR oyunu Angry Birds: Isle of Pigs‘i App Store’da Apple kullanıcılarına sundu.

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Oyunu kimler oynayabilecek?

Oyun iPhone 6s ve daha yeni iPhone’larda ve beşinci nesil ve daha yeni iPad‘lerde oynanabilinecek. Ücretsiz olan oyun bir süre için sadece Apple kullanıcılarına özel olacak. Android kullanıcıları oyuna ulaşamayacak. Oyunun yapımcısı Rovio, oyunun Android platformuna optimizasyonu için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Apple’ın ARKit yazılımıyla çalışan oyunda kırkın üzerinde bölüm olacak. Bu bölümlerde kullanıcılar daha önceki oyunlardan aşina olunan karakterlerle çeşitli adalarda yeşil domuzlara karşı savaşacaklar. Bu mücadeleyi verirken AR teknolojisinin katkısıyla gizli sürprizler keşfedilebilecek ve kendi çevrelerinde bulunan gerçek fiziki yapıları da kullanabilecekler.