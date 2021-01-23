Yapay zeka robotları birbirlerini eğiterek daha akıllı hale geliyor

Alice ve Bob isimli yapay zeka robotları, her yeni görev için yeniden eğitilmek zorunda kalmadan çok çeşitli bulmacaları çözmeyi öğrenebildiler. Görevler arasında blokları istiflemek, masayı kurmak, satranç taşlarını düzenlemek gibi faaliyetler vardı.

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Kendi kendine oyun

OpenAI’deki araştırmacılar tarafından geliştirilen, birbirinin aynısı olan yapay zeka robotları Alice ve Bob, insan müdahalesi olmadan bir simülasyonda birbirlerine karşı oyun oynadılar. Alice, nesneleri belirli şekillerde düzenleyerek Bob için bulmacalar oluşturmakla görevliydi. Bob ise Alice’in bulmacalarını çözmeye çalışmakla görevliydi. Yapılan gözlemlerde Bob bulmacaları çözdükçe, Alice daha karmaşık bulmacalar oluşturmaya başladı.

Çoklu görev

Genellikle derin öğrenme modellerinin görevler arasında geçiş yaparken yeniden eğitilmesi gerekir. Gerçekten çoklu görev yapabilen yapay zeka robotları oluşturmak, yapay zeka çalışmalarında ki büyük bir sorundur. Alice ve Bob birbirlerinin yaptıkları görevleri aynı anda yapmayı öğrenebildiler. Buda görevler arası geçiş yaparken yeniden eğitim sürecini ortadan kaldırdı.

İnsan müdehalesi olmadan öğrenme

Yapay zeka eğitiminde en büyük sorunlardan biri, yapay zekayı çoklu görev için eğitmenin çok sayıda örnek gerektirmesidir. OpenAI araştırmacıları, Alice’i Bob için örnekler oluşturması için eğiterek, bir yapay zekayı diğerini eğitmek için kullandılar. İlk olarak Alice, bloklardan bir kule inşa etmek ve dengelemek gibi görevleri öğrendi. Bob ise Alice’den nesneleri kavramak ve hareket ettirmek gibi yetenekleri öğrendi. Böylelikle yapay zekalar birbirlerine görevlerini öğretmeye başladılar. Bu sayede insan müdehalesi olmadan yapay zeka robotları yeni görevler öğrenebildiler.

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