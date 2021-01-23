Yapay Zeka
Yapay zeka robotları birbirlerini eğiterek daha akıllı hale geliyor
Alice ve Bob isimli yapay zeka robotları, her yeni görev için yeniden eğitilmek zorunda kalmadan çok çeşitli bulmacaları çözmeyi öğrenebildiler. Görevler arasında blokları istiflemek, masayı kurmak, satranç taşlarını düzenlemek gibi faaliyetler vardı.
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Kendi kendine oyun
OpenAI’deki araştırmacılar tarafından geliştirilen, birbirinin aynısı olan yapay zeka robotları Alice ve Bob, insan müdahalesi olmadan bir simülasyonda birbirlerine karşı oyun oynadılar. Alice, nesneleri belirli şekillerde düzenleyerek Bob için bulmacalar oluşturmakla görevliydi. Bob ise Alice’in bulmacalarını çözmeye çalışmakla görevliydi. Yapılan gözlemlerde Bob bulmacaları çözdükçe, Alice daha karmaşık bulmacalar oluşturmaya başladı.
Çoklu görev
Genellikle derin öğrenme modellerinin görevler arasında geçiş yaparken yeniden eğitilmesi gerekir. Gerçekten çoklu görev yapabilen yapay zeka robotları oluşturmak, yapay zeka çalışmalarında ki büyük bir sorundur. Alice ve Bob birbirlerinin yaptıkları görevleri aynı anda yapmayı öğrenebildiler. Buda görevler arası geçiş yaparken yeniden eğitim sürecini ortadan kaldırdı.
İnsan müdehalesi olmadan öğrenme
Yapay zeka eğitiminde en büyük sorunlardan biri, yapay zekayı çoklu görev için eğitmenin çok sayıda örnek gerektirmesidir. OpenAI araştırmacıları, Alice’i Bob için örnekler oluşturması için eğiterek, bir yapay zekayı diğerini eğitmek için kullandılar. İlk olarak Alice, bloklardan bir kule inşa etmek ve dengelemek gibi görevleri öğrendi. Bob ise Alice’den nesneleri kavramak ve hareket ettirmek gibi yetenekleri öğrendi. Böylelikle yapay zekalar birbirlerine görevlerini öğretmeye başladılar. Bu sayede insan müdehalesi olmadan yapay zeka robotları yeni görevler öğrenebildiler.
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Dizi/Film/Kitap
Okumanız gereken veri bilimi kitapları
Verilerin yönlendirdiği bir dünyada yaşıyoruz ve veri bilimi insanlığın altıncı hissi haline geldi. Günümüzde yapay zekanın da temelini oluşturan veri savaşları yaşanmakta. Son dönemde dünya çapındaki teknoloji şirketlerinin verilerimizi almak için yaptıkları çalışmalar yüzünden çağdaş pazardaki popüler alanlardan biri haline gelen veri bilimi gelecekte de önem kazanmaya devam edecektir. İnsanların son eğilimlerini analiz ederek, stratejilerin belirlenmesinde çok önemli rol alan veri bilimi her şirketin odak noktası haline geldi. Bütün bu sebeplerden dolayı veri bilimi alanında yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması beklenmekte. Veri bilimi kitapları aracılığıyla kendinizi eğitmek, veri becerilerini geliştirmek size iş dünyasında avantaj sağlayabilir. Veri bilimi kitaplarını okuyarak yalnızca problem çözme hakkında bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda matematik, olasılık, istatistik, programlama, makine öğrenimi, yapay zeka ve daha fazlasını veri bilimi projelerinizde ve girişimlerinizde kullanma konusunda daha büyük bir resim elde edebilirsiniz. Okumanız gereken veri bilimi kitaplarından bazılarını bu yazıda bulabilirsiniz.
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Okumanız gereken veri bilimi kitapları
Practical Statistics for Data Scientists
Yazar: Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck
İstatistiksel yöntemler, veri biliminin önemli bir parçasıdır, ancak çok az veri bilimcisi istatistik eğitimine sahiptir. Temel istatistiklerle ilgili dersler ve kitaplar, konuyu nadiren veri bilimi perspektifinden ele alır. Bu pratik kitabın ikinci baskısı Python ve R dilinden gibi örnekler de içeriyor. Çeşitli istatistiksel yöntemlerin veri bilimine nasıl uygulanacağını açıklıyor, bunların kötüye kullanımından nasıl kaçınılacağını anlatıyor ve neyin önemli olup neyin olmadığı konusunda size tavsiyelerde bulunuyor. R veya Python programlama dillerine aşina iseniz ve istatistik hakkında biraz bilgi sahibiyseniz, ancak daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, bu kitabı okumanız gereken veri bilimi kitapları arasına mutlaka ekleyin.
Python Data Science Handbook
Yazar: Jake VanderPlas
Birçok araştırmacı için Python dili, verileri depolamak, işlemek ve verilerden sonuç elde etmek için birinci sınıf bir araçtır. Veriler ile çalışırken IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn gibi kütüphaneleri size çok yardımcı olacaktır. Verileri değiştirme, dönüştürme ve temizleme, farklı veri türlerini görselleştirmek ve istatistiksel veya makine öğrenimi modelleri oluşturmak için verileri kullanmak istiyorsanız python dili biçilmiş kaftan. Bu kitap ile python dilini veri bilimi için nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.
Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are
Yazar: Seth Stephens-Davidowitz
Everybody Lies, ekonomiden etiğe, spordan ırkçılığa ve daha fazlasına, hepsi büyük veri dünyasından alınmış, büyüleyici, şaşırtıcı ve bazen komik örnekler sunuyor. Beyaz seçmenlerin yüzde kaçı Barack Obama siyah olduğu için oy vermedi? Okula nerede gittiğiniz hayatta ne kadar başarılı olduğunuzu etkiler mi? Şiddet içeren filmler suç oranını etkiler mi? Borsayı yenebilir misin? Cinsel hayatlarımız hakkında ne kadar yalan söylüyoruz ve kim seks konusunda daha bilinçli, kadın mı erkek mi? Bu ve diğer birçok soruyu araştıran Seth Stephens-Davidowitz, kendimizi ve yaşamlarımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek açıklamalar sunuyor.
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Yapay Zeka
Yapay zeka akıl sağlığına yardımcı olabilir mi?
Yapay zeka ve diğer teknolojiler günümüzün zihinsel sağlık sorunları ile mücadele etmeye yardımcı olabilir mi? Yapay zeka akıl sağlığına nasıl yardımcı olabilir ?
Kanada’da yayımlanan bir rapora göre, robotların zihinsel sağlığı insanlardan daha iyi destekleyebileceğine inanılıyor. Yapılan anket çalışmalarında dünya çapındaki insanların yaklaşık %80’i böyle düşünüyor. Buna ek olarak %68’lik bir kesim iş yerindeki stres,sorun ve kaygıları hakkında yöneticileri yerine bir robotla konuşmayı tercih edeceklerini ve daha hızlı sonuç alacaklarına inandıklarnı söylüyor. Yapay zeka akıl sağlığını destekleyici olabilecek potansiyele sahip olabilir.
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AI akıl sağlığına yardımcı olabilir mi?
Oracle ve Workplace Intelligence’ın raporuna göre insanların %64’ü robotların,insanların zayıflıklarını,sorunlarını ve isteklerini patronlara ve meslektaşlarına ifşa etmeden sorun çözebilecekleri tarafsız bir bölgeyi temsil ettiğini düşünüyor. Aralarında yönetici, mavi yaka, insan kaynakları sorumları ve C düzeyindeki yöneticilerin de bulunduğu toplam 12.347 çalışana yapılan anket de iş ortamında yapay zeka zihinsel olarak insanlara nasıl yardımcı olabileceği yönünde sorular soruldu.
Çalışanların dörtte üçü, yapay zekanın iş yerinde zihinsel sağlıklarına şu yollarla yardımcı olabileceğini söylüyor:
- %34’ü işlerini daha etkili bir şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri yapay zeka aracılığı ile daha kolay alıp stress seviyelerini azaltacağına,
- %27’si tükenmişliği önlemek için görevleri otomatikleştirmek ve iş yükünü azaltarak kendilerine zaman yaratmakta yapay zekanın yardımını alabileceklerine,
- %27 si görevlerin önceliklendirilmesine yardımcı olaran bir yapay zekanın yönetici baskısının azalmasına yardımcı olacağına inandıklarını söylediler.
Workplace’in yönetici ortağı Dan Schawbel, “Gelecekte yapay zeka akıl sağlığı uygulamalarının kullanılıp kullanılmayacağını zaman gösterecek.” diyor.
Workplace’in diğer yönetcileri “İş gücünün zihinsel sağlığını iyileştiren teknolojileri erken benimseyen kuruluşlar, ileri görüşlü ve daha destekleyici olarak görüleceklerdir. Ve artan üretkenliğin sayesinde rakiplerinden öne geçeçeklerdir.”diyorlar. Görünüşe göre yapay zeka akıl sağlığımızı da kontrol edebilecek.
Yapay Zeka
Yapay zeka tarafından yapıldığı aklınıza bile gelmeyecek 6 iş!
Yapay zeka hayatımızın her yerinde ve tahmin edilenden bile büyük bir hızla gelişmeye, günlük yaşantımızın birçok alanına dahil olmaya devam ediyor. Öyle ki, bu sofistike yazılımlar gelişmiş algoritmalar kullanarak çevreyle sürekli bir etkileşim halinde bulunuyor ve bu yolla her geçen gün bilgisine bilgi katıyor. Tabi, bu kadar karmaşık olmaları onları anlaşılması ve ulaşılması zor, sadece bilim ve bilim-kurgu dünyasına ait gibi gösterse de, gerçek şu ki, yapay zeka konusunda potansiyel sınırsız. Gelin, bu uçsuz bucaksız potansiyele yakından bakalım.
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Yapay zeka tarafından yapılan, “Yok artık” dedirtecek o 6 iş
İşte yapay zekanın o sınırsız potansiyelini gözler önüne seren, çeşitli sektörleri kapsayan 10 iş:
#1- Yazarlık
Her ne kadar yaratıcılık gerektiren işler güvende gibi gözükse de, yapay zeka o alana da çoktan elin atmış durumda. Öyle ki, günümüzde film senaryosu; makale; ve roman bile yazabilen yapay zekalar mevcut! Şu an için mükemmel seviyeler de olmasalar da, yapay zeka tarafından yazılmış ilk kitaplarımızı okumaya başlayacağımız günler çok uzak gözükmüyor.
#2- Müşteri hizmetleri temsilciliği
Hayır, o sizi sinirlendiren; sorununuzu çözmekten aciz ve aynı ezberlenmiş kalıpları tekrar etmekten ileri gidemeyen online müşteri hizmetleri sayfası robotlarından bahsetmiyoruz. Bu yapay zekalar insan sesinden tutun, çok daha doğal cümleler kurmaya kadar birçok yeteneğe sahip. Bu tip, gerçekten iş halledebilen ve aktif olarak kullanılmakta olan yapay zekaların belki de en iyi örneklerinden biri Google Duplex. Duplex, Google Asistan yardımıyla restoranlardan rezervasyon yapmanıza yarayan bir program. Bu hizmet, programa üye restoranların veri tabanlarını kullanarak size restoranla görüşmeye gerek kalmadan rezervasyon yapma olanı sağlıyor. Yapay zeka tarafından yönetildiği için, 24 saat ve beklemeye gerek kalmadan rezervasyonunuzu yapabiliyorsunuz. İnsan sesini mükemmel bir şekilde anlayabilmesi de cabası!
#3- Mahkeme kararları
Korkmanıza gerek yok, robotların hakimlik ve savcılık yaptığı çağa henüz gelmedik. Ancak, The Predictive Software isimli bir program ABD’deki yargıçlarının kararlarında daha adaletli ve doğru olmaları için onlara yardım ediyor. Bu program geçmiş dava ve verilere bakarak yargıçlara tavsiyede bulunma prensibiyle çalışıyor. Bu yazılımın diğer bir avantajı ise, insanın aksine, herhangi bir önyargıya sahip olmaması.
#4- Banka güvenliği
Yapay zeka, şüpheli satın almalar ve hesap bilgileri hırsızlığı gibi diğer banka güvenlik sorunlarını yapay zeka kullanmayan programlara ve insanlara kıyasla çok daha etkin bir şekilde engelliyor. Yapay zekanın banka güvenliği konusundaki en büyük avantajı ise olan olayları gerçek zamanlı takip edebilmesi.
#5- Nesli tükenen hayvanları ve doğayı korumak
Yapay zeka sadece insanların işine yaramıyor. Örneğin, uydu görüntüleri ve ses kayıtları kullanarak nesli tükenen balinaların konumlarını belirleyip; hayvan koruma derneklerine haber veren bir yazılım bile mevcut.
#6- Güzel Sanatlar
Yazımızın başında dediğimiz gibi, yapay zeka yaratıcılık gerektiren işlerde de kendini her geçen gün geliştiriyor. Bu alanlardan biri, tabi ki de, güzel sanatlar. Bu teknoloji, şiirden grafik dizayna, resimden müziğe kadar geniş bir skalada güzel sanat eserleri üretebiliyor. Müzik gibi alanlarda daha başarılı da olsa, yapay zekanın tek başına (insan yardımı olmadan) yaptığı bir resmin 432 bin Amerikan Dolarına satıldığını belirtmekte fayda var.
İşte yapay zekanın yaptığı o resim çalışması:
Kaynak: MakeUseOf
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