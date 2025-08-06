Son günlerde yapay zeka tabanlı arama sonuçlarının web sitelerine olan trafiği azalttığına dair iddialar, teknoloji dünyasında geniş yankı buldu. Peki, yapay zeka gerçekten internetin temel dinamiklerini değiştiriyor mu? Google, bu tartışmalara son noktayı koydu.

Yapay zeka internete faydalı! Google açıkladı!

Google’ın Arama Başkan Yardımcısı Liz Reid, yapay zeka özelliklerinin arama sonuçlarında web sitelerine giden trafiği azaltmadığını vurgulayan detaylı bir açıklama yaptı. Google’a göre, AI ile desteklenen yeni arama özellikleri sayesinde kullanıcılar daha fazla soru soruyor ve sonuç olarak sayfalarda daha fazla bağlantı görüyor. Bu da, AI sistemlerinin web sitelerine organik tıklamaları artırdığı anlamına geliyor.

Google, Yapay Zeka Genel Bakış ve AI Modu gibi özellikleri, tıpkı spor skorları veya Bilgi Grafiği gibi “cevap odaklı” içeriklerin evrimi olarak tanımlıyor. Şirket, kullanıcıların daha fazla bilgi aradıklarında tıklamalarının arttığını ve bu tıklamaların eskisine göre daha “nitelikli” olduğunu ifade ediyor.

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Yani kullanıcılar AI yanıtlarından memnun kalıyor ama detaylı bilgi için site ziyaretlerine devam ediyor. Google’ın açıklamasına göre, kullanıcı alışkanlıkları değişiyor ve insanlar artık forumlar, podcastler ve özgün analizler içeren içeriklere yöneliyor. Bu eğilim, belirli sitelerde trafik azalmasına yol açsa da genel web ekosisteminde bir canlılık oluşturuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AI arama sonuçlarının internet üzerindeki içerik üreticilerini nasıl etkilediğini sizce doğru analiz edebiliyor muyuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve AI dünyasındaki en yeni gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın!