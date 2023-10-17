Bir Roma villasının enkazı altında yıllardır okunamaz olduğuna inanılan yüzlerce yanmış antik Roma parşömenlerinin sırları sonunda gün yüzüne çıkıyor. Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden 21 yaşındaki bir bilgisayar bilimleri öğrencisi olan Luke Farritor, bu antik metinleri okumak için makine öğrenimi modelini kullanarak bir kilometre taşına imza attı. Yapay zeka antik metinlerin şifresini çözdü!



Yapay Zeka Antik Metinlerin Şifresini Çözdü! Herculaneum’un Sırları Ortaya Çıkıyor!

Farritor, parşömenlerin birinde saklı olan ilk metni başarıyla okuyarak Vesuvius Challenge’dan 40.000 dolarlık “İlk Harfler” ödülünü kazandı. İkinci bir yarışmacı olan Youssef Nader ise parşömenlerdeki harfleri deşifre eden ikinci kişi oldu ve 10.000 dolarlık “İlk Mürekkep” ödülünü kazandı.

Bu tarihi başarılar, Herculaneum’da bulunan Pompei gibi antik Roma tatil beldesinin, Vezüv Yanardağı’nın MS 79 yılındaki patlamasında yok olan tek şehir olmadığını kanıtlıyor. Herculaneum gibi diğer şehirler de aynı kaderi paylaştı. Ancak bu Roma zenginliğine ait kalıntıların bazıları hayatta kaldı.

Herculaneum’da bir zamanlar Piso adında bir kişiye ait olduğuna inanılan bir sarayda, volkanik gazlar tarafından karbon haline getirilmiş papirüsten yapılmış yüzlerce yazılı parşömen bulundu. Bu keşif, antik Roma dünyası hakkındaki bilgileri kökten değiştirebilecek kadar önemli.

Bu çabaların ödülü büyük olabilir çünkü bu parşömenler, antik dünya hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir ve Rönesans döneminde el yazmalarının yeniden keşfedilmesi kadar büyük bir etkiye sahip olabilir.

Antik metinlerin deşifre edilmesi sürecinde bilim insanları son teknoloji araçları kullanıyorlar. Herculaneum parşömenleri, odun kömürü ve su ile yazıldığı için geleneksel yöntemlerle okunamayacak kadar kırılganlar. Bu nedenle bilim insanları, mikro-bilgisayarlı tomografi gibi teknikleri kullanarak sayfaları dijital olarak oluşturuyorlar. Ayrıca yapay nöral ağlar ve yazılımlar kullanarak mürekkep desenlerini taramaya odaklanıyorlar.

Bu çabalar, antik metinlerin yeniden gün ışığına çıkmasını sağlayarak tarih ve kültür alanında büyük bir ilerlemeye yol açabilir. Her yeni keşif, antik Roma’nın zenginliğine dair daha fazla ışık tutuyor ve bilim dünyasında büyük heyecan yaratıyor. Antik metinlerin içeriğinin çözülmesi, insanlığın geçmişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayacak büyük bir adım olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka daha neleri başaracak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!