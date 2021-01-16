Yapay Zeka
Yapay zeka akıl sağlığına yardımcı olabilir mi?
Yapay zeka ve diğer teknolojiler günümüzün zihinsel sağlık sorunları ile mücadele etmeye yardımcı olabilir mi? Yapay zeka akıl sağlığına nasıl yardımcı olabilir ?
Kanada’da yayımlanan bir rapora göre, robotların zihinsel sağlığı insanlardan daha iyi destekleyebileceğine inanılıyor. Yapılan anket çalışmalarında dünya çapındaki insanların yaklaşık %80’i böyle düşünüyor. Buna ek olarak %68’lik bir kesim iş yerindeki stres,sorun ve kaygıları hakkında yöneticileri yerine bir robotla konuşmayı tercih edeceklerini ve daha hızlı sonuç alacaklarına inandıklarnı söylüyor. Yapay zeka akıl sağlığını destekleyici olabilecek potansiyele sahip olabilir.
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AI akıl sağlığına yardımcı olabilir mi?
Oracle ve Workplace Intelligence’ın raporuna göre insanların %64’ü robotların,insanların zayıflıklarını,sorunlarını ve isteklerini patronlara ve meslektaşlarına ifşa etmeden sorun çözebilecekleri tarafsız bir bölgeyi temsil ettiğini düşünüyor. Aralarında yönetici, mavi yaka, insan kaynakları sorumları ve C düzeyindeki yöneticilerin de bulunduğu toplam 12.347 çalışana yapılan anket de iş ortamında yapay zeka zihinsel olarak insanlara nasıl yardımcı olabileceği yönünde sorular soruldu.
Çalışanların dörtte üçü, yapay zekanın iş yerinde zihinsel sağlıklarına şu yollarla yardımcı olabileceğini söylüyor:
- %34’ü işlerini daha etkili bir şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri yapay zeka aracılığı ile daha kolay alıp stress seviyelerini azaltacağına,
- %27’si tükenmişliği önlemek için görevleri otomatikleştirmek ve iş yükünü azaltarak kendilerine zaman yaratmakta yapay zekanın yardımını alabileceklerine,
- %27 si görevlerin önceliklendirilmesine yardımcı olaran bir yapay zekanın yönetici baskısının azalmasına yardımcı olacağına inandıklarını söylediler.
Workplace’in yönetici ortağı Dan Schawbel, “Gelecekte yapay zeka akıl sağlığı uygulamalarının kullanılıp kullanılmayacağını zaman gösterecek.” diyor.
Workplace’in diğer yönetcileri “İş gücünün zihinsel sağlığını iyileştiren teknolojileri erken benimseyen kuruluşlar, ileri görüşlü ve daha destekleyici olarak görüleceklerdir. Ve artan üretkenliğin sayesinde rakiplerinden öne geçeçeklerdir.”diyorlar. Görünüşe göre yapay zeka akıl sağlığımızı da kontrol edebilecek.
Yapay Zeka
Yapay zeka tarafından yapıldığı aklınıza bile gelmeyecek 6 iş!
Yapay zeka hayatımızın her yerinde ve tahmin edilenden bile büyük bir hızla gelişmeye, günlük yaşantımızın birçok alanına dahil olmaya devam ediyor. Öyle ki, bu sofistike yazılımlar gelişmiş algoritmalar kullanarak çevreyle sürekli bir etkileşim halinde bulunuyor ve bu yolla her geçen gün bilgisine bilgi katıyor. Tabi, bu kadar karmaşık olmaları onları anlaşılması ve ulaşılması zor, sadece bilim ve bilim-kurgu dünyasına ait gibi gösterse de, gerçek şu ki, yapay zeka konusunda potansiyel sınırsız. Gelin, bu uçsuz bucaksız potansiyele yakından bakalım.
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Yapay zeka tarafından yapılan, “Yok artık” dedirtecek o 6 iş
İşte yapay zekanın o sınırsız potansiyelini gözler önüne seren, çeşitli sektörleri kapsayan 10 iş:
#1- Yazarlık
Her ne kadar yaratıcılık gerektiren işler güvende gibi gözükse de, yapay zeka o alana da çoktan elin atmış durumda. Öyle ki, günümüzde film senaryosu; makale; ve roman bile yazabilen yapay zekalar mevcut! Şu an için mükemmel seviyeler de olmasalar da, yapay zeka tarafından yazılmış ilk kitaplarımızı okumaya başlayacağımız günler çok uzak gözükmüyor.
#2- Müşteri hizmetleri temsilciliği
Hayır, o sizi sinirlendiren; sorununuzu çözmekten aciz ve aynı ezberlenmiş kalıpları tekrar etmekten ileri gidemeyen online müşteri hizmetleri sayfası robotlarından bahsetmiyoruz. Bu yapay zekalar insan sesinden tutun, çok daha doğal cümleler kurmaya kadar birçok yeteneğe sahip. Bu tip, gerçekten iş halledebilen ve aktif olarak kullanılmakta olan yapay zekaların belki de en iyi örneklerinden biri Google Duplex. Duplex, Google Asistan yardımıyla restoranlardan rezervasyon yapmanıza yarayan bir program. Bu hizmet, programa üye restoranların veri tabanlarını kullanarak size restoranla görüşmeye gerek kalmadan rezervasyon yapma olanı sağlıyor. Yapay zeka tarafından yönetildiği için, 24 saat ve beklemeye gerek kalmadan rezervasyonunuzu yapabiliyorsunuz. İnsan sesini mükemmel bir şekilde anlayabilmesi de cabası!
#3- Mahkeme kararları
Korkmanıza gerek yok, robotların hakimlik ve savcılık yaptığı çağa henüz gelmedik. Ancak, The Predictive Software isimli bir program ABD’deki yargıçlarının kararlarında daha adaletli ve doğru olmaları için onlara yardım ediyor. Bu program geçmiş dava ve verilere bakarak yargıçlara tavsiyede bulunma prensibiyle çalışıyor. Bu yazılımın diğer bir avantajı ise, insanın aksine, herhangi bir önyargıya sahip olmaması.
#4- Banka güvenliği
Yapay zeka, şüpheli satın almalar ve hesap bilgileri hırsızlığı gibi diğer banka güvenlik sorunlarını yapay zeka kullanmayan programlara ve insanlara kıyasla çok daha etkin bir şekilde engelliyor. Yapay zekanın banka güvenliği konusundaki en büyük avantajı ise olan olayları gerçek zamanlı takip edebilmesi.
#5- Nesli tükenen hayvanları ve doğayı korumak
Yapay zeka sadece insanların işine yaramıyor. Örneğin, uydu görüntüleri ve ses kayıtları kullanarak nesli tükenen balinaların konumlarını belirleyip; hayvan koruma derneklerine haber veren bir yazılım bile mevcut.
#6- Güzel Sanatlar
Yazımızın başında dediğimiz gibi, yapay zeka yaratıcılık gerektiren işlerde de kendini her geçen gün geliştiriyor. Bu alanlardan biri, tabi ki de, güzel sanatlar. Bu teknoloji, şiirden grafik dizayna, resimden müziğe kadar geniş bir skalada güzel sanat eserleri üretebiliyor. Müzik gibi alanlarda daha başarılı da olsa, yapay zekanın tek başına (insan yardımı olmadan) yaptığı bir resmin 432 bin Amerikan Dolarına satıldığını belirtmekte fayda var.
İşte yapay zekanın yaptığı o resim çalışması:
Kaynak: MakeUseOf
Yapay Zeka
MuZero yapay zekası, kurallarını bilmediği oyunlarda ustalaşabilecek
Yapay zekanın temek amacı bilgisayarların insanlar gibi öğrenmesi olmuştur. Ancak oyunun kurallarını biliyor olmak yapay zeka için hayati önem taşıyor. İnsan zekası ise çıkarımsal olarak gelişiyor, ilerledikçe öğrenerek yoluna devam ediyor. Google’ın yapay zeka araştırmalarına odaklanan şirketi DeepMind, oyunları ortamları olarak kullanan yapay zekalar oluşturmak için çalışıyor. Firma, oyunda kuralları önceden öğrenmeksizin ustalaşabilen yapay zeka çalışması MuZero’yu açıkladı.
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MuZero çevrenin belli kısımlarını modelliyor
DeepMind firmasının AlphaGo gibi önceki yapay zekalarının insan şampiyonlarla karşılaşmaları basında geniş bulmuştu. AlphaGo, yalnızca Go oyununun kurallarını değil insan oyunculardan gelen verileri de bilme özelliğine sahipti.
Daha önceki yapay zekalar, karmaşık stratejilere sahip ancak basit görsellere sahip oyunlarda başarılı olabiliyorlardı. Kurallarının algılanması zor olan ve karmaşık görsellere sahip oyunlarda ise başarısızdılar. MuZero yapay zekası işte bu noktada devreye giriyor. Çoğu yapay zeka araştırmacısı, öğrenme planı için stratejisini genellikle oyun kuralarının ve bilgisinin önceden verilmesine dayandırıyor. Model tabanlı öğrenme, ortamın doğru modelini oluşturarak öğrenir. MuZero ise tüm hareketleri modellemek yerine çevrenin yalnızca önemli kısımlarını modeller. Karar verirken üç faktörü hesaba katması gerekiyor. Bunlar: Bir önceki kararının sonucu, içinde bulunduğu mevcut durum ve bir sonraki aşamada yapılacak en iyi eylem.
MuZero’da önceden planlama kısmında sınırlı sayıda işlem yapılarak sistemin oyunlarda çok verimli ve hızlı hale gelmesi sağlandı. Bu yeni yapay zeka öğrenme yöntemi, kuralların net belli olmadığı karmaşık gerçek dünya ortamlarında kullanılabilecek. MuZero, yapılan açıklamaya göre şimdilik sadece bazı oyunlar üzerinde denenmiş görünüyor. Ancak ileriki aşamalarda robotik gibi basit kuralların olmadığı ileriki aşamalarda da kullanılabilmesi bekleniyor.
Genel
NASA, Mars’ı keşfetmek için dört ayaklı bir robot geliştirdi! “Mars Dog”
NASA mühendisleri, Mars’ı keşfetmek için faydalı olabilecek Mars Köpekleri adlı robotlar geliştiriyor. Boston Dynamics‘in dört ayaklı robot köpeği Spot‘a oldukça benziyor.
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NASA üretimi yeni robotlar “Mars Dog”
Diğer gezegenleri keşfetmek için kullanılan modern arazi araçları, kural olarak, nispeten düz ve yumuşak bir arazide hareket etmenizi sağlayan dört veya altı tekerlekle donatılıyor. NASA mühendisleri, Ames Araştırma Merkezi (ARC) ve McGill Üniversitesi‘ndeki meslektaşları ile birlikte bu konseptten uzaklaşmaya karar verdiler. Bunun yerine, yalnızca Mars yüzeyinde bağımsız olarak gezinmekle kalmayıp aynı zamanda mağaraları da keşfedebilen robotik köpekler yaratmayı planlıyorlar.
Projenin bir parçası olarak, Spot robot köpeği yapay zeka algoritmalarına dayalı yeni bir NeBula kontrol sistemi ile donatılacak. Sonuç olarak, araştırmacılar standart gezicilerden daha hafif, daha manevra kabiliyetine sahip, daha kompakt ve daha hızlı olan otonom mekanik ünitelere sahip olacaklar. Toplamda, biri mağaraları keşfetmeye odaklanan ve ekipmanında mekanik bir kol manipülatörü bulunan ve diğer ikisinin yüzeyde kullanılması amaçlanan üç robotik köpek oluşturulacak. Her üç robot da verileri Dünya’ya gerçek zamanlı olarak iletmek için sensörler ve cihazlarla donatılacak.
Mars Dog‘un bir diğer avantajı ise robot köpeğin hareket ederken düşmesi halinde yeniden kalkabilmesi. Halbuki diğer modern gezgin robotlar bu kabiliyete sahip değil. Mars Köpekleri şu anda Mars‘ta karşılaşılabilecek çeşitli engellerin üstesinden gelmek için test ediliyor ve eğitiliyor. Mars Dog‘un ilk uzay yolculuğuna tam olarak ne zaman gideceği hala bilinmiyor. Gelişmeler oldukça sizlere anlatacağız.
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