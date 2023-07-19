Bunlar da ilginizi çekebilir

100 yılı aşkın tecrübesi ile dünyanın önde gelen endüstriyel motor üreticilerinden Yanmar’ın Türkiye’de yer alan merkezi Yanmar Turkey tarafından kurulan YTAgri, Türkiye’deki tarım ekipmanı üreticilerine dünyanın kapılarını açıyor. Tarım makine ve ekipmanları alanında tüm dünyadaki çiftçileri Türkiye’de üretilen kaliteli ürünlerle buluşturma hedefiyle yola çıkan YTAgri, Yanmar’ın global iş ağının desteği ile tarım ekipmanlarını dünyanın birçok ülkesine ihraç etmeyi amaçlıyor.Yanmar’ın global iş ağının desteği ile geniş ürün portföyünde kalite, sağlamlık ve fonksiyonelliği bir arada bulunduran, YANMAR’ın uluslararası ekipman markası YTAgri, Türki Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Japonya ve Uzak Asya olmak üzere dünyanın birçok ülkesine Türk tarım ekipmanlarının ihracatını gerçekleştiriyor. YTAgri, Yanmar’ın tarım makineleri ve ekipmanları alanında yerelde ve ihracatta pazar payını büyütme hedefinde destekleyici bir rol oynuyor. Yanmar, uluslararası toplumlara, çevreye, dünyaya katkıda bulunacak sürdürülebilir çözümler yaratıyor. Sürdürülebilirlik kavramını odağına alan Japon devi, tarım ekosistemini geliştirmek üzere yola çıktığı YTAgri ile Türkiye’deki kaliteli tarımsal ekipman üreticileriyle ortaklık kurarak dünya çapında ihracatı hedefliyor. Aynı zamanda Türkiye’deki tarım üreticilerine tasarım, üretim ve markalaşma konularında destek sağlıyor ve ihracat süreçlerinde yardımcı oluyor. Böylece, Türkiye’deki tarım üreticilerinin güçlenmesine destek olurken Türk tarım makine ve ekipman üreticilerinin global çapta büyümesine ve gelişmesine katkı sağlıyor.” Türkiye- Japonya arasındaki güncel makine ticaret verilerini incelediğimizde; Japonya’nın Türkiye’den yaptığı tarım ekipmanı ithalatı %16 oranla 3. sırada yer almaktadır. Bu ithalatın neredeyse %60’ını YTAgri olarak biz üstleniyoruz. Japon firmalarında, herhangi bir proje için her zaman firmaların temsilcileriyle ilgilenmeleri istenen belirlenmiş kişiler vardır. Bu kişilere, kelimenin tam anlamıyla ‘pencere insanı’ anlamına gelen “madoguchi” denir. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirmiş, yola emin adımlarla devam eden ve Türk tarım ekipmanı üreticilerinin “madoguchi”si yani Japonya’ya açılan “penceresi” olmuş durumdayız. Onların Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu’ya ihracat yapmalarında “tek muhattap” olup, işlerini kolaylaştırıyoruz. Son olarak Türkiye, 1700’den fazla kayıtlı tarım ekipmanı üreticisi ile Avrupa’daki en büyük tarım ekipmanı üreticisine sahip ülkelerden biri konumunda. Yanmar Turkey Makine A.Ş. olarak YTAgri markası ile ilk ihracatımızı gerçekleştirdiğimiz günden bugüne ülkemizin üreticilerini arkamıza alarak 10bin USD ile başlayan bu projemiz, şu anda 10M USD sevileyerine ulaşmış durumda. Büyümemiz, Türk tarımına katkı sağlayarak devam etmekte. Bebeğimiz olan YTAgri markası büyümeye devam ediyor ve biz geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.