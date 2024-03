RTX 3500 ekran kartı ve 128 GB bellek ile gelen Monster Markut M7 incelemesiyle karşınızdayız

Not: Bu videoda yer alan Markut M7 modeli dizüstü bilgisayar modeli inceleme örneği olarak Monster Bilgisayar tarafından temin edilmiştir.

3B modelleme, endüstriyel tasarım, render ve video kurgu gibi işler için özel olarak tasarlanmış bu canavarın detaylarını Aydoğan aktarıyor.

Monster Markut M7 V6.1.4 Özellikleri

Boyutlar: 397 x 330 x 23 mm

Ağırlık: 3,3 kg

Malzeme: Güçlendirilmiş Plastik ve Alüminyum

Koruma: MIL-STD-810G

Klavye: Beyaz Arka Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)

Güvenlik: Parmak İzi Okuyucu / Windows Hello

Ekran: 17,3 inç 4K (3840 x 2160 piksel) MiniLED 144 Hz Ekran, %100 DCI-P3, %100 sRGB, 1000 Nit

İşlemci: Intel Core i9-13980HX

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3500 Ada

VRAM: 12 GB

Güç Tüketimi: 115 Watt (+25 Watt Dynamic Boost 2.0) + 75 Watt CPU = 215 Watt

Bellek: 128 GB (4x 32 GB) DDR5 3600 MHz

Depolama: 2x 2 TB SOLIDIGM P41 PLUS M.2 SSD PCIe 4.0×4

Modlar: Performans, Dengeli, Sessiz, Düşük Güç (Feature Manager)

Soğutma: 4 Fan + 8 Isı Borusu

Kamera: FHD IR – Windows Hello

Kablosuz Bağlantı: Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690 + Bluetooth 5.3

Ses: 2x 2W Hoparlör

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Batarya: 99 Wh

Şarj: 330 Watt Adaptör