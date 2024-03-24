RTX 3500 ekran kartı ve 128 GB bellek ile gelen Monster Markut M7 incelemesiyle karşınızdayız
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İçindekiler
YANINIZDA TAŞIYABİLECEĞİNİZ BİR STÜDYO | Monster Markut M7 V6.1.4
Not: Bu videoda yer alan Markut M7 modeli dizüstü bilgisayar modeli inceleme örneği olarak Monster Bilgisayar tarafından temin edilmiştir.
3B modelleme, endüstriyel tasarım, render ve video kurgu gibi işler için özel olarak tasarlanmış bu canavarın detaylarını Aydoğan aktarıyor.
Monster Markut M7 V6.1.4 Özellikleri
Boyutlar: 397 x 330 x 23 mm
Ağırlık: 3,3 kg
Malzeme: Güçlendirilmiş Plastik ve Alüminyum
Koruma: MIL-STD-810G
Klavye: Beyaz Arka Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)
Güvenlik: Parmak İzi Okuyucu / Windows Hello
Ekran: 17,3 inç 4K (3840 x 2160 piksel) MiniLED 144 Hz Ekran, %100 DCI-P3, %100 sRGB, 1000 Nit
İşlemci: Intel Core i9-13980HX
Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3500 Ada
VRAM: 12 GB
Güç Tüketimi: 115 Watt (+25 Watt Dynamic Boost 2.0) + 75 Watt CPU = 215 Watt
Bellek: 128 GB (4x 32 GB) DDR5 3600 MHz
Depolama: 2x 2 TB SOLIDIGM P41 PLUS M.2 SSD PCIe 4.0×4
Modlar: Performans, Dengeli, Sessiz, Düşük Güç (Feature Manager)
Soğutma: 4 Fan + 8 Isı Borusu
Kamera: FHD IR – Windows Hello
Kablosuz Bağlantı: Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690 + Bluetooth 5.3
Ses: 2x 2W Hoparlör
İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
Batarya: 99 Wh
Şarj: 330 Watt Adaptör