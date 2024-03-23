Not: Bu videodaki Taurus Silver modeli hazır sistem, İncehesap tarafından inceleme için gönderilmiştir.
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ASUS RTX 4060 Sistem | İnceHesap Taurus Silver
Yeni bir hazır sistem videomuzda bu sefer de ASUS DUAL RTX 4060 ekran kartını barındıran İncehesap Taurus Silver incelemesiyle karşınızdayız.
İncehesap Taurus Silver fiyatı ve özelleştirme için: https://incehesap.link/TaurusSilver
ASUS PBA Sistemler : https://incehesap.link/PBAHWP
İncehesap Taurus Silver Özellikleri;
- Anakart: ASUS Prime B450M-K II
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5500
- Ekran Kartı: ASUS DUAL RTX 4060
- Bellek: Apacer Panther 8 GB DDR4 3200 MHz (2 Adet)
- Kasa: GamePower Eclipse ATX Kasa
- Güç Kaynağı: 500 W 80+ Bronz (Kasaya Dahil)