Not: Bu videodaki Taurus Silver modeli hazır sistem, İncehesap tarafından inceleme için gönderilmiştir.

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Yeni bir hazır sistem videomuzda bu sefer de ASUS DUAL RTX 4060 ekran kartını barındıran İncehesap Taurus Silver incelemesiyle karşınızdayız.

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ASUS PBA Sistemler : https://incehesap.link/PBAHWP

İncehesap Taurus Silver Özellikleri;