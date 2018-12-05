Yandex ilk telefonu Yandex.Phone’u tanıttı!

Rusya ve eski Sovyet ülkelerinin büyük bir kısmında oldukça popüler olan arama motoru Yandex ilk akıllı telefonunu tanıttı.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Pocophone F1 düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekecek!

Yandex.Phone yeni bir ekosistem oluşturulacak

Google karşıda Pazar payını korumak isteyen Rus şirket bu kez geliştirdiği mobil uygulamaların ötesine geçerek bir akıllı telefon üretti. Yandex.Phone adı verilen telefon Rusya’da sadece internet üzerinden satışa çıkacak. Cihaz içerisinde tüm yardımcı Yandex uygulamaları kurulu olarak gelecek. Bu şekilde bütünleşik Yandex ekosistemi oluşturulacak.

Yandex yetkilisi Fydor Yejon yaptığı açıklamada: “Yandex.Phone, Rus kullanıcıların günlük rutin işlerini daha iyi yönetmeleri sağlayacak. Bu şekilde tüm yerleştirilmiş uygulamalar bu cihazda bulunacak” dedi. Cihazda Yandex’in ödeme, harita, taksi, müzik ve yiyecek uygulamaları ön yüklü olarak gelecek.

Yandex.Phone gücünü Snapdragon 630 işlemcisinden alırken 4GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla birlikte gelecek. 16 MP ve 5 MP çift kamera ile gelecek telefon orta seviye de bir cihaz olacak. Cihazın üretiminin Çin’de yapılacağı da edinilen bilgiler arasında. Android işletim sistemini kullanacak telefon, 17.990 ruble yani 269 dolardan satışa sunulacak.