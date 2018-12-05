Xiaomi Pocophone F1 düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekecek!

Xiaomi Pocophone F1, satışa çıkmasından bu yana oldukça fazla güncelleme aldı ve bu güncellemeler ile birlikte adından fazlaca söz ettirdi.

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960 fps ağır çekim modu geliyor

Pocophone F1 bu hafta aldığı güncelleme ile birlikte 960 fps süper ağır çekim ve süper düşük ışık modlarına kavuştu. Ancak Pocophone F1 modelinde bulunan IMX363 kamera sensörü DRAM özelliğini içermiyor. 960 fps ağır çekim özelliği bulunan neredeyse tüm cihazların sensörlerinde DRAM özelliği bulunuyor. Bu şekilde cihazlar DRAM’de hızlı işlem yaparak ağır çekimi oluşturuyor. DRAM olmayan Pocophone F1 gibi cihazlarda bu işlem RAM üzerinden yapılacağı için sorunlar çıkartabilir.

Bir başka ağır çekim özelliği bulunan Mi Mix 3 için sahte 960 fps kayıt yapılmasından şüphelenilirken, bu şüpheler şirket tarafından doğrulandı. Cihaz yüksek framerate illüzyonu sağlamak için ekstra kareler çekerek olası olayları hesaplıyor ve bunları birleştiriyor. Aslında tam olarak ağır çekim özelliği sunmuyor. Xiaomi Mi Mix 3 modelinde de Pocophone F1’de kullanılan IMX363 kamera sensörü kullanılıyor. Bununla birlikte Pocophone F1 modelinde de bu şekilde sahte 960 fps özelliği kullanıldığı varsayılıyor.

Bir diğer kamera yeniliği olan süper düşük ışık modu cihaz için oldukça kullanışlı bir mod olacak gibi görünüyor. Bu modda cihaz 8 farklı pozlama ayarlarında fotoğraf çekerek bunların harmanlanmasını sağlıyor. Bu şekilde düşük ışıkta iyi fotoğraflar ortaya çıkartıyor. Çinli üretici tüm bu yeniliklerin yanında 4K / 60 fps video ve HD Netflix desteğini de sunmaya hazırlanıyor. Bu özellikler de yakın zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacak.