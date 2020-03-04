Yamaha, Amerika’da R3 modellerini geri çağırdı. Şimdilik yalnızca belirli serilerde oluşan hataların giderilmesi için kullanıcıları servislerine çağıran Yamaha; olası problemlerin ücretsiz olarak çözüleceğini duyurdu. Amerika dışında ise Avrupa’da R3 ve ülkemizdeki R25 adıyla satılan modellerde oluşabilecek herhangi bir problem riskine karşı Yamaha markası gerekli incelemeleri yapacak.

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Yamaha R3 modelleri Amerika’da neden geri çağrılıyor?

Ülkemizde vergi dilimi avantajı yakalayabilmek için 250 cc hacimle satılan ve ülkemizde en çok satılan spor motosiklet modeli ünvanını taşıyan Yamaha R25, bildiğiniz üzere Avrupa’da ve Amerika’da 321 cc’lik versiyonu ile satılıyor. Geçtiğimiz günlerde Yamaha, Amerika’da satılan R3 modellerinde fren tertibatında bazı sorunlara rastladı. Bu sorunlar ön fren hortumu ve fren hidroliği ile alakalı. Hatalı serilerde olan bazı motosikletler; fren hortumundaki bir hataya bağlı olarak fren hidroliğinde ufak miktarlarda sızıntıya sebep olabiliyor. Bu da fren performansında düşüşlere sebebiyet veriyor. Neyseki Yamaha sorunu erkenden fark ederek önlem alma yoluna gitti ve R3 kullanıcılarını servislere çağırdı. Yamaha’nın yaptığı açıklamaya göre ise 990134 no’lu ve 990135 no’lu seriye ait 2019 model R3 modellerinin tahmini %50’sinde bu hata görülebiliyor.

Şimdilik, Türkiye’deki R25 modelleri için bir sıkıntı söz konusu değil

Avrupa ve Türkiye’deki modeller için ise şimdilik herhangi bir problem gözükmüyor. Bildiğimiz üzere Yamaha bu gibi durumlarda erkenden aksiyon alarak sorunu hemen çözüyor. Bu yönden Yamaha’yı çok takdir ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’deki R25 ve MT-25 modellerinde depo braketleri ve yağ pompası ile ilgili üretim hataları yaşanmıştı ve Yamaha problemi fark eder fark etmez bütün kullanıcıları servislerine çağırarak; ücretsiz olarak parça değişimi yapmıştı. Bu sayede birçok kullanıcının takdirini de kazanmışlardı.