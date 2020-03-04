Otomotiv
Yamaha, Amerika’da R3 modellerini geri çağırdı!
Yamaha, Amerika’da R3 modellerini geri çağırdı. Şimdilik yalnızca belirli serilerde oluşan hataların giderilmesi için kullanıcıları servislerine çağıran Yamaha; olası problemlerin ücretsiz olarak çözüleceğini duyurdu. Amerika dışında ise Avrupa’da R3 ve ülkemizdeki R25 adıyla satılan modellerde oluşabilecek herhangi bir problem riskine karşı Yamaha markası gerekli incelemeleri yapacak.
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Yamaha R3 modelleri Amerika’da neden geri çağrılıyor?
Ülkemizde vergi dilimi avantajı yakalayabilmek için 250 cc hacimle satılan ve ülkemizde en çok satılan spor motosiklet modeli ünvanını taşıyan Yamaha R25, bildiğiniz üzere Avrupa’da ve Amerika’da 321 cc’lik versiyonu ile satılıyor. Geçtiğimiz günlerde Yamaha, Amerika’da satılan R3 modellerinde fren tertibatında bazı sorunlara rastladı. Bu sorunlar ön fren hortumu ve fren hidroliği ile alakalı. Hatalı serilerde olan bazı motosikletler; fren hortumundaki bir hataya bağlı olarak fren hidroliğinde ufak miktarlarda sızıntıya sebep olabiliyor. Bu da fren performansında düşüşlere sebebiyet veriyor. Neyseki Yamaha sorunu erkenden fark ederek önlem alma yoluna gitti ve R3 kullanıcılarını servislere çağırdı. Yamaha’nın yaptığı açıklamaya göre ise 990134 no’lu ve 990135 no’lu seriye ait 2019 model R3 modellerinin tahmini %50’sinde bu hata görülebiliyor.
Şimdilik, Türkiye’deki R25 modelleri için bir sıkıntı söz konusu değil
Avrupa ve Türkiye’deki modeller için ise şimdilik herhangi bir problem gözükmüyor. Bildiğimiz üzere Yamaha bu gibi durumlarda erkenden aksiyon alarak sorunu hemen çözüyor. Bu yönden Yamaha’yı çok takdir ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’deki R25 ve MT-25 modellerinde depo braketleri ve yağ pompası ile ilgili üretim hataları yaşanmıştı ve Yamaha problemi fark eder fark etmez bütün kullanıcıları servislerine çağırarak; ücretsiz olarak parça değişimi yapmıştı. Bu sayede birçok kullanıcının takdirini de kazanmışlardı.
Konu dışı
BMW logosu değişti!
Alman üretici, değişen jenerasyon ile beraber belirli dönemlerde logosunda değişikliğe gitmişti. Yeni BMW logosu; yeniden değişiklik zamanı geldiğini düşünen üst düzey BMW yetkililerinden Jens Thiemer tarafından basına duyuruldu.
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BMW logosu neden değişti
Jens Thiemer, BMW markasının, değişen jenerasyonla beraber değişen müşteri portföyünü yakalayabilmek adına, minimalist ve modern tasarıma sahip bir logoya ihtiyaç duyduklarını; ve bunun için logo üzerinde değişikliğe gittiklerini belirtti.
Yeni logoyu incelediğimiz zaman aslında büyük bir revizyona gidilmemekle beraber logonun ana hatlarının korunduğunu görüyoruz. Ortada ise Almanya’nın Baverya eyalet bayrağının renkleri hiçbir değişikliğe uğramadan sabit bırakılmış. Dış çerçevedeki siyah alan ise çıkartılarak, şeffaf olması tercih edilmiş. Muhtemelen markanın sevenleri her zaman olduğu gibi başlangıçta yeni logoya alışamayacak fakat sonradan kabulleneceklerdir. Tıpkı 2016 yılında Instagram’ın yaptığı logo değişikliğinde yaşandığı gibi…
BMW logosu daha önce de değişmiş miydi
Thiemer’e göre BMW markası müşterileriyle bağ kurabilen ve bir kere kendilerini tercih eden müşterilerinin markanın müdavimi haline geldiği güçlü bir marka. Bu marka anlayışının güncelliğini koruyabilmesi adına geçmişte yapılan değişikliklerle beraber bugün yapılan değişik de markanın çağı yakalayabilmesi adına çok önemli. Daha önce 1917, 1937, 1953, 1963, 1997 yıllarında logo güncellemesine giden BMW; 1997 yılından beridir logo değişikliğine gitmeden, aynı logoyu kullanıyordu. Bakalım 2020 yılında değişen BMW logosu ile beraber markayı gelecekte neler bekliyor.
Haber
2020 Audi A3 Sportback modelinin lansmanı yapıldı
2020 Audi A3 Sportback, yenilenen kabin tasarımı ve teknolojileriyle C segmentindeki premium rekabetine iddialı bir giriş yapıyor.
Volkswagen Grubu, lüks kompakt sınıftaki rakipleri BMW 1 Serisi ve Mercedes-Benz A-Serisi’nin karşısına dördüncü nesil Audi A3 Sportback ile çıkmaya hazırlanıyor. Markanın yeni modellerinde kullandığı tasarım felsefesiyle yapılan dokunuşlar, A3 Sportback’i daha modern ve şık bir otomobile dönüştürmeyi başarmış.
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Cenevre Otomobil Fuarı‘nın iptal edilmesiyle birlikte dijital lansmanı yapılan 2020 Audi A3 Sportback beraberinde yepyeni bir jenerasyon ve bolca geliştirme getiriyor. Audi’nin “Singleframe” olarak geçen ızgara düzeninin görüldüğü ön yüz ve 15 diyottan oluşan matrix LED gelen farlar, orijinal quattro modeli ile benzerlik gösteriyor. A3 Sportback’in farları ise köşesinden başlayıp arkaya doğru kesintisiz biçimde devam eden omuz çizgisi ve geniş çamurluklar bu görünümü destekliyor. Arkada ise ince LED stoplar, krom detaylara sahip difüzör ve küçük bir bagaj spoyleri yer alıyor.
Yeni A3 Sportback’in iç dizayna baktığınızda gözünüze çarpacak ilk değişiklik, konsol düzeni olacak. Dijital gösterge paneli ile onu çevreleyen havalandırma çıkışlarını yükseğe konumlayan ve konsolun geri kalanından ayıran Audi tasarım ekibi, dokunmatik multimedya ekranını dördüncü jenerasyon ile birlikte konsola entegre etmiş.
2020 Audi Sportback, 4.34 metre uzunluğa ve 1.82 metre genişliğe sahip olduğunu ve selefine kıyasla sadece 3 cm uzadığını görüyoruz. 2.64 metrelik aks mesafesi ise nesiller arası geçişte değişmemiş. Ayak hareketiyle kontrol edilebilen elektrikli bagaj kapağıyla da satın alınabilen 2020 Audi Sportback, 380 litre bagaj hacmi sunuyor.
2020 Audi A3 Sportback, üç versiyon ile geliyor
Audi, lansman ile birlikte siparişe açılacak A3 Sportback versiyon sayısının 3 olduğunu duyurdu. Dördüncü nesil kompakt hatchback ilk aşamada 150 bg’lik 1.5 TSI motordan beslenen 35 TFSI ve 2.0 TDI Evo motorun 116 ve 150 bg’lik 30 TDI ve 35 TDI S-tronic versiyonlarıyla satılacak. Ancak ilerleyen zamanlarda 1.0 litre TFSI motorun yanı sıra hafif hibrit ve sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonlarında gelmesi bekleniyor.
2020 Audi A3 Sportback modelinin Avrupa ön satışları bu ay içinde, teslimatlar ise Mayıs ayında başlayacak. Aracın benzinli versiyonları için başlangıç fiyatı 28 bin 900 Euro olarak açıklandı.
Otomotiv
Avrupa’da Tesla satışları ciddi miktarda azaldı
Tesla’nın Avupa satış rakamları ciddi bir azalış trendi içine girerek firmada şok etkisi yarattı. Avrupa’da Tesla satışları şubat ayında Hollanda’da %68, Norveçte ise %92 oranında azalarak şirket içinde karamsar bir hava oluşmasına sebep oldu.
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Avrupa’da Tesla satışları ne durumda
Şubat ayında Hollanda’da 155 adet Tesla trafiğe çıktı. Bu rakam geçtiğimiz yıl yani 2019 Şubat ayı ile kıyasladığımızda %68 daha az bir sayı. Norveç’e baktığımızda ise bu şubat 83 Tesla trafiğe çıkmış. 2019 Şubat ayında Norveç’te trafiğe çıkan Tesla sayısı ise 1016. Bu dramatik düşüş şirkette huzursuzluk yaratmış olsa gerek. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerinde de Hollanda ve Norveç kadar dramatik düşüşler olmasa da; satışlar azalmış durumda. Tabiki bu düşüşte Covid-19 salgınının da payı var fakat diğer markalardaki rakamlara göz attığımızda Covid-19 salgınının bu düşüşteki payı Tesla’ya kıyasla o kadar da yüksek değil. Tesla yetkilileri ise salgından sonra satışların tekrar eski seyrine dönmeye başlayacağı konusunda iyimser bir bakış açısına sahip. Yine de hangi açıdan bakarsak bakalım 2020’nin ilk çeyreği Tesla için hem Avrupa’da hem de diğer pazarlarda kabus gibi geçiyor diyebiliriz. Firma yeni modeller tanıtarak ilgiyi yeniden üstüne çekse bile bu yıl hedeflediği satış rakamlarını yakalaması çok zor görünüyor. Siz Tesla satışlarındaki bu düşüşü neye bağlıyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz.