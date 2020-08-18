Genel
Yalnızca 50 tane üretilecek: Ford GT Heritage Edition!
Ford, 1966 yılındaki 24 Saatlik Le Mans yarışındaki galibiyetinin 55. yıl dönümü adına, efsane modeli Ford GT‘nin sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyonunu duyurdu.
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Ford GT Heritage Edition’da karbonfiber ön kaput, ön tamponda yer alan kırmızı desen, “Donuk Beyaz” renk, altın rengi 20 inçlik jantlar, kırmızı Brembo fren kaliperleri ve 1966‘da yarışı kazanan GT40‘ın “98” numaralı kapı logosunun karbon fiber halini içeren özel dış detaylar mevcut. Ayrıca siyah Brembo kaliperler ve 20 inçlik karbonfiber jant takımını içeren Heritage Upgrade Paketini satın almak da mümkün.
Aracın kabininde ise direksiyon arkasındaki kırmızı vites kulakçıkları, kapı içlerindeki “98” yazısı, kırmızı alkantara koltuklar, siyah alkantara döşemeli tavan ve direksiyonu dikkat çeken detaylar olarak söyleyebiliriz.
Ford GT Heritage Edition, standart Ford GT’deki 3.5 litre hacimli V6 motordan gücünü alıyor. Çift turboyla desteklenen bu ünite 659 beygir güce sahip. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile gücünü arka tekerleklere iletiyor.
Ford GT Heritage Edition’dan, bütün dünyada satılmak üzere, yalnızca 50 adet üretilecek. Bu özel serinin fiyatları ise henüz resmi olarak açıklanmadı.
Kaynak: Auto Express
Akıllı Telefonlar
Apple, 2. çeyrekte A.B.D. pazarını domine etmeyi başardı
2. nesil Apple iPhone SE modeli, Apple’ın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri’nde ciddi bir satış başarısı yakalayarak; Apple’ın akıllı telefon sektöründeki %40’lık pazar payını %47’ye çıkarmasında pay sahibi oldu. Bu durumda, şuanda A.B.D.’de satılan her 2 akıllı telefondan biri Apple’a ait diyebiliriz.
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Canalys tarafından yayınlanan rapora göre Apple, A.B.D. pazarını domine etti
Canalys Research tarafından yayınlanan raporda ise, Apple’ın A.B.D.’de artan satış başarısı dikkat çekti. Yayınlanan rapora göre, A.B.D.’de 15 milyon adede varan satış yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla pazar payını %40.8’den, %47.1’e çıkarmayı başardı. Bu başarıda, iPhone SE modelinin payının da büyük olduğu düşünülüyor. Covid-19 dolayısıyla birçok Apple Store’un kapanmasına rağmen Apple’ın bu başarıyı yakalayabilmiş olması ise, dikkat çekici bir netice olarak karşımıza çıkıyor.
Apple’ın, iPhone 8 kasasında en son nesil olan A13 Bionic işlemci ile satışa sunduğu iPhone SE, Apple’ın ürün gamında uygun fiyatlı bir ürün olarak dikkat çekiyor. Amerika’da artan işsizlik durumu da göz önüne alındığında, iyi kamera ve üst kalite bir ekran arayışında olmayan; ve kullandığı cihazın iOS ekosistemine ait olmasını isteyen kullanıcılar tarafından iPhone SE modelinin sıkça tercih edilmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.
Diğer dikkat çeken detaylardan biri ise, Apple’ın üst segment cihazlarından iPhone 11’in, iPhone XR modelinden %15 kadar daha fazla satılmış olması. Fakat Apple’ın eksik kaldığı nokta ise, henüz 5G destekli bir cihaz üretememiş olmaları. Bu durumun da, Apple’ı pazarda biraz geriye ittiğini söyleyebiliriz.
Canalys raporlarına göre diğer üreticiler ne durumda
Canalys raporlarına göre, Apple’ın aksine Samsung, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşamış durumda. 2020 yılında Galaxy S20 serisini piayasaya süren Samsung, 2019 yılında çıkarmış olduğu Galaxy S9 serisine kıyasla %59 daha az satış yapabildi. Samsung’un A.B.D.’de bu yılki satışlarında iyi bir pay yakalayan cihazlar ise, Galaxy A10e ve Galaxy A20 modelleri oldu.
Canalys analistlerinden Vincent Thielke’ye göre ise, insanların Covid-19 salgını sürecinde eve kapanması ile 5G teknolojisinin yaygınlaşma hızı da azaldı. Kapanan mağazalar ve insanların virüsü kapma korkusundan dolayı 5G’nin insanlara tanıtılması da bu süreçte zorlaştı. Aynı zamanda ülkenin birçok noktasında 5G servislerinin tam olarak yaygınlaşmamış olması ve insanların azalan alım gücü de; birçok kullanıcının 5G yerine 4G destekli cihazları tercih etmesine sebep oldu.
2020 yılının 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam akıllı telefon satışlarında da %5 azalma yaşandı. A.B.D.’deki ortalama telefon fiyatları da %10 azalış gösterek 503 Dolar’a geriledi. Amerika’nın tersine Çin’de ise durumlar daha farklı gelişti. Covid-19 salgınının erkenden başlayıp erkenden durulması ile Çin, salgının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmeyi başardı. Haliyle Çin’de, akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Ayrıca bu yıl, A.B.D.’ye satılan Çin menşeili cihazların oranı da, ambargoya rağmen %60’tan %70’e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok satış yapan 5 üretici ise sırasıyla Apple, Samsung, LG, Lenovo ve TCL oldu. Bu 5 üretici arasında dikkat çekebilmeyi başaran bir diğer isim ise, satış oranlarında, Apple ile birlikte büyüme yakalayabilen tek şirket olan LG oldu. LG, 2.2 milyon satış adedine ulaşarak; %8 oranında bir büyüme kaydetti.
Canalys tarafından değinilen son konu ise iPhone SE modelinin, Çin’de de Apple’ın satışlarını artırdığı yönünde oldu. Peki ya siz Canalys tarafından yayınlanan raporlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Diğer
MediaMarkt’tan “Uzaktan Eğitim İhtiyaçları” fırsatları!
MediaMarkt, okula dönüş döneminin başladığı bugünlerde uzaktan eğitim için teknolojik ihtiyaçları olan öğrencilere özel yeni kampanyasını başlattı. Kampanya dahilinde notebook, tablet, modem, kulaklık, mouse, yazıcı ve daha pek çok teknolojik ürün eğitimin vazgeçilmez ihtiyaçları indirimli fiyatlarla listeleniyor.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri hangileri?
Oppo A91 128 GB
Oppo’nun A serisindeki en yeni modellerinden biri olan Oppo A91, kampanya dahilinde 128 GB’lık sürümüyle 4099 TL yerine 3499 TL fiyatıyla listeleniyor. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip model, damla çentik tasarımı ve 6.4 inçlik geniş ekranı ile öne çıkıyor. Telefonda 4’lü bir arka kamera kurulumu bulunurken, 4025 mAh seviyesinde pil kapasitesi olduğunu da belirtelim.
ASUS Vivobook X509JA-BR089T
Uzaktan eğitimin şüphesiz en ihtiyaç duyulan teknolojik ürünü dizüstü bilgisayar. MediaMarkt’ın kampanyası dahilinde hem taşınabilirliği yüksek, hem de güzel tasarımıyla öne çıkan ASUS Vivobook X509JA-BR089T modeli 3999 TL yerine 3699 TL’ye satılıyor.
Canon Pixma G2411 Tarayıcı + Fotokopi Renkli Çok Fonksiyonlu Tanklı Yazıcı
Öğrencilerin vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri de çok fonksiyonlu yazıcılar. Canon’un hem tarama, hem fotokopi hem de baskı işlemlerini bir arada sunan Pixma G2411 modeli, kampanya kapsamında 959 TL’lik indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Tanklı bir yazıcı olması dolaısıyla 2 adet siyah şişeyle birlikte 12.000 sayfa baskı kapasite sunan model, bu yönüyle yüksek verimlilik vadediyor.
LENOVO Ideapad S145-15AST/A9-9425
Hem okul ihtiyaçları hem de Radeon 530 grafik kartıyla belli başlı oyunlar için de kullanılabilecek Ideapad S145-15AST modeli kampanya kapsamında 2999 TL fiyatla listeleniyor. Üründe A9-9425 işlemciyle birlikte Radeon 530 harici grafik birimi yer alıyor. Ayrıca 256 GB’lık bir SSD kapasitesi olduğunu da belirtelim.
Kampanya dahilindeki tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın
Genel
realme, dünya çapında gerçekleşek bir festival başlatacak
Sektörde yakaladığı hızlı büyüme trendi ile dikkat çeken realme, dünya çapında gerçekleşecek “828 Fanfestival” adını verdiği festival ile gençlerin dikkatini üzerine toplamayı amaçlıyor. Bu etkinlik kapsamında realme, ülkemizde de hepsiburada.com üzerinden kendi cihazlarında büyük indirimler sunacağını belirtiyor.
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realme, “cesaret et” mottosuyla başlattığı kampanya ile, indirim festivali gerçekleştirmeyi planlıyor
realme tarafından, 828 Fanfestival adı verilen global bir festival, dünya çapındaki gençleri markanın çatısı altında toplayabilmeyi amaçlıyor. Türkiye’de de pazara girişinden bu yana iyi bir ivme yakalayan realme; Türk kullanıcılara da teşekkür edebilmek adına ülkemizde de büyük indirimler düzenleyeceğini açıkladı. 17 – 28 Ağustos tarihleri arasında, realme markasının seçili ürünleri indirimli olarak hepsiburada.com üzerinden tüketicilere sunulacak.
Ülkemizde 2 farklı indirim dalgası düzenleyeceğini belirten realme, ilk olarak 17-26 Ağustos tarihleri arasında belirli cihazlarda %50 indirim sunacağını; 28 Ağustos tarihinde ise daha farklı süprizlerle kullanıcıları karşılayacağını vadediyor. Yaklaşık iki hafta devam edecek stoklarla sınırlı kampanya kapsamında tüketiciler, realme 6 Pro ve realme 6 (4 GB Ram + 128 GB) model akıllı telefonları ve Buds Air kulaklıkları yüzde 50’ye varan indirimlerle satın alabilecekler.
Festival kapsamında indirime girecek realme cihazları tanıyalım
realme 6
realme 6 modeli, 64 MP çözünürlükteki ana kamerası ile öne çıkıyor. Cihaz, 4300 mAh kapasiteli bataryası ve 30W hızlı şarj desteği ile 60 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor. Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış 6,5 inç ve 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan realme 6, dörtlü bir kamera modülüne de sahip.
realme Buds Air
Gerçek kablosuz kulaklıklara (TWS) olan talebin ciddi bir artışa geçtiği bilinen bir gerçek. Dinamik Bas Desteği ile rakiplerinden sıyrılmaya çalışan Buds Air, 12 mm boyutlu sürücülere sahip. Cihazın sunduğu pil ömrü ise, şarj kutusu ile beraber 17 saat.
realme, dünyanın en büyük 7. akıllı telefon üreticisi konumunda
realme markasının en gözde ürünlerinden olan bu 2 cihaz, ülkemizde ciddi satış rakamları yakaladı. Ayrıca Counterpoint Research tarafından listelenen araştırmalara göre realme, geride bıraktığımız son 4 çeyrekte de dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi oldu. realme cephesinde dikkat çeken bir diğer başarı ise, Covid-19 salgınının en yoğun yaşandığı 2020 yılı 2. çeyrek döneminde satışlarını artıran tek üretici olmayı başarabilmesi. 828 Fanfestival sayesinde başarısına başarı katmak isteyen realme, bakalım bu hedefine ulaşabilecek mi. Peki ya siz bu etkinlik ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!