Toyota GR Yaris, Kris Meeke ile hünerlerini sergiledi!

Toyota GR Yaris, son zamanların en heyecan verici hatchback modellerinden biri olarak görülüyor. Araç, 16-18 Ekim tarihleri arasındaki Goodwood SpeedWeek etkinliğindeki sahnesinden önce ufak bir gösteri yaptı.

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Etkinlik detayları haricinde GR Yaris hakkında bilgiler de içeren bu videoda, Kuzey İrlanda‘lı efsane ralli pilotu Kris Meeke yer alıyor. Meeke, bu küçük dört çeker canavarın ne kadar hızlı ve çevik olduğunu, etkileyici bir performans ile bizlere gösteriyor. Ayrıca GR Yaris’in 2021‘de satışa çıkacağını da belirtelim.

Toyota GR Yaris’in performans verileri

GR Yaris’in 1.6 litre hacimli turbo beslemeli üç silindirli motoru, 257 beygir güç ve 350 Nm tork (Japonya pazarındaki versiyonda 268 beygir güç ve 370 Nm tork) değerlerine sahip. Aracın ilgi çekici bir diğer kısmı ise 6 ileri manuel şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemini barındırması.

Aracın vahşiliğini arttırmak için isteyenler için hem ön hem de arka için Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyelleri de içeren Pist Paketi (Circuit Pack) bulunuyor. Özel ayarlanmış süspansiyonlar ve 225/40 Michelin Pilot Sport 4S lastiklere sarılı 18 inç boyutlu jantlar da bu pakete dahil.

Goodwood SpeedWeek ile pandemi sebebiyle iptal edilen Goodwood Festival of Speed, Goodwood Revival ve Goodwood Üyeleri Toplantısı tek bir etkinlikte birleştirilecek. Böylelikle motor sporları takvimindeki boşluğu doldurmayı hedefleyen SpeedWeek, halka kapalı olacak. Fakat Goodwood Road&Racing‘in sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: Carscoops