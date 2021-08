XRP fiyatı yükselişte! Borsalara akın akın XRP transferi oluyor…

Kripto para piyasası hafta sonunu hafif düşüşler ile geçiriyor. Bitcoin ve çoğu altcoin hafta içi kazanımlarının ardından hafif bir geri çekilme yaşıyor. Ancak bu sırada popüler altcoin XRP fiyatı 1,30 dolara dokundu ve 1,35 dolar seviyesine kadar çıktı. Neler oluyor?

Ripple fiyatı haftanın son gününde hızlı bir yükseliş yaşadı. Hızla yükselen fiyat ile beraber piyasalardaki XRP transferlerinin arttığı da görüldü. Kripto para piyasası tarafından iyi bilinen, popüler veri izleme sitesi Whale Alert, kısa bir süre içerisinde 61 milyon adet XRP’nin cüzdanlar arasında transfer edildiğini paylaştı.

Haftaya 0,83 dolar seviyelerinde başlayan XRP fiyatı, hızlı bir yükseliş hareketi yakaladı ve haftanın son gününde 1,35 dolar seviyesine kadar çıktı. CoinMarketCap verilerine göre son 7 gün içerisinde %61 değer kazanan XRP, bu yükseliş ivmesini yeni haftada da devam ettirmeyi başarırsa yeni rekorlara tanık olabiliriz.

Popüler altcoin, geride bıraktığımız nisan ayında da önemli bir yükseliş trendi yakalamış ve 2 dolar seviyesine çok yaklaşmıştı. 1,96 dolar seviyelerine ulaşmış olan XRP fiyatı, 2 doları bir türlü kırmayı başaramamıştı. Altcoin, geride bıraktığımız haftadaki yükseliş trendini devam ettirebilirse 2 dolar seviyesini kırmaya doğru emin adımlarla koşabilir.

Whale Alert tarafından paylaşılan veriler arasında en ilgi çekici olanı da, bilinmeyen bir cüzdandan Binance’a gerçekleştirilen işlem oldu. Bu işlem ile yaklaşık olarak 40 milyon adet XRP (güncel değeri 53 milyon dolar) borsaya transfer edildi.

Peki XRP’nin yakalamış olduğu bu yükseliş trendinin altında yatan etken ne? Zincir içi analitik sağlayıcı Santiment, XRP fiyatı yükselişi ile ilgili önemli bir konuya değindi. Santiment, XRP’deki geliştirme faaliyetlerinin oldukça üst seviyelere çıktığını bildirdi. Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, XRP ekibinin tarihindeki en yüksek githup aktiflik oranlarına ulaşıldığına dikkat çekti. Santiment’e göre bu durum popüler altcoin fiyatının son 3 ay içerisindeki en yüksek seviyelere ulaşmasında önemli bir etken.

🚀 $XRP has pumped to $1.189 today for an impressive 3-month high. Before it decoupled from the #crypto pack, we saw hints of development activity skyrocketing. #XRP's team is now submitting the highest #github activity rate in the asset's history. 🧑‍💻 https://t.co/V9TatbMQYi pic.twitter.com/i189ggtCwS

— Santiment (@santimentfeed) August 14, 2021