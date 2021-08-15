Kripto Para
XRP fiyatı yükselişte! Borsalara akın akın XRP transferi oluyor…
Kripto para piyasası hafta sonunu hafif düşüşler ile geçiriyor. Bitcoin ve çoğu altcoin hafta içi kazanımlarının ardından hafif bir geri çekilme yaşıyor. Ancak bu sırada popüler altcoin XRP fiyatı 1,30 dolara dokundu ve 1,35 dolar seviyesine kadar çıktı. Neler oluyor?
Ripple fiyatı haftanın son gününde hızlı bir yükseliş yaşadı. Hızla yükselen fiyat ile beraber piyasalardaki XRP transferlerinin arttığı da görüldü. Kripto para piyasası tarafından iyi bilinen, popüler veri izleme sitesi Whale Alert, kısa bir süre içerisinde 61 milyon adet XRP’nin cüzdanlar arasında transfer edildiğini paylaştı.
Haftaya 0,83 dolar seviyelerinde başlayan XRP fiyatı, hızlı bir yükseliş hareketi yakaladı ve haftanın son gününde 1,35 dolar seviyesine kadar çıktı. CoinMarketCap verilerine göre son 7 gün içerisinde %61 değer kazanan XRP, bu yükseliş ivmesini yeni haftada da devam ettirmeyi başarırsa yeni rekorlara tanık olabiliriz.
Popüler altcoin, geride bıraktığımız nisan ayında da önemli bir yükseliş trendi yakalamış ve 2 dolar seviyesine çok yaklaşmıştı. 1,96 dolar seviyelerine ulaşmış olan XRP fiyatı, 2 doları bir türlü kırmayı başaramamıştı. Altcoin, geride bıraktığımız haftadaki yükseliş trendini devam ettirebilirse 2 dolar seviyesini kırmaya doğru emin adımlarla koşabilir.
Whale Alert tarafından paylaşılan veriler arasında en ilgi çekici olanı da, bilinmeyen bir cüzdandan Binance’a gerçekleştirilen işlem oldu. Bu işlem ile yaklaşık olarak 40 milyon adet XRP (güncel değeri 53 milyon dolar) borsaya transfer edildi.
Peki XRP’nin yakalamış olduğu bu yükseliş trendinin altında yatan etken ne? Zincir içi analitik sağlayıcı Santiment, XRP fiyatı yükselişi ile ilgili önemli bir konuya değindi. Santiment, XRP’deki geliştirme faaliyetlerinin oldukça üst seviyelere çıktığını bildirdi. Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, XRP ekibinin tarihindeki en yüksek githup aktiflik oranlarına ulaşıldığına dikkat çekti. Santiment’e göre bu durum popüler altcoin fiyatının son 3 ay içerisindeki en yüksek seviyelere ulaşmasında önemli bir etken.
🚀 $XRP has pumped to $1.189 today for an impressive 3-month high. Before it decoupled from the #crypto pack, we saw hints of development activity skyrocketing. #XRP's team is now submitting the highest #github activity rate in the asset's history. 🧑💻 https://t.co/V9TatbMQYi pic.twitter.com/i189ggtCwS
— Santiment (@santimentfeed) August 14, 2021
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Watford FC yeni sezon formalarına Dogecoin ’i dahil edecek!
İngiliz spor kuruluşu The Athletic’in bildirdiğine göre dev İngiliz futbol takımı Watford FC oyuncuları bu sezon formalarında Dogecoin giyecek. İddia edilen bilgilere göre meme kripto para, Watford formalarının iç saha, deplasman ve alternatif formalarının hepsinde yer alacak.
Medyada yayılan bilgilere göre dev İngiliz futbol takımı Watford, yeni sezon formalarında Dogecoin’i bulunduracak. İddialar, anlaşmanın 970.500 dolar değerinde olduğu yönünde. Bedel, Stake.com tarafından karşılanacak. Ödemenin kripto para ile olacağı iddiaları da The Athletic tarafından bildiriliyor.
Watford ile sponsorluk anlaşması olan Stake.com için kripto para alanı yeni değil. 2019-2020 futbol sezonunda da futbolcular Bitcoin logolu formayı giymişti. Stake.com, yatırımcıları heyecanlandırmak ve harekete geçirmek için 10 milyon adet DOGE hediye edeceğini bildirdi. Stake.com ile beraber yapılan anlaşma, DOGE topluluğu tarafından olumlu karşılandı. Şaka amacıyla ortaya çıkan meme altcoinin fiyatı son bir haftalık süreçte %20 değer kazandı. Yazı sırasında ise 0,29 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Mark Cuban ve Elon Musk’ın DOGE sevgisi
Elon Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisi kripto para piyasası tarafından oldukça iyi bilinen bir gerçek. Ünlü CEO, son zamanlarda pek bir etkisi olmasa da çoğu zaman attığı tweetler ile beraber popüler altcoinin fiyatında büyük etki yaratmakta. Musk’ın Dogecoin ile ilgili en son açıklaması da Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban’ın Dogecoin için “en güçlü değişim aracı” olduğunu söylemesine yanıt olarak geldi.
HWP olarak bildirdiğimiz gibi Dallas Mavericks bir süre önce Dogecoin ile ödemeleri kabul etmeye başlamıştı. Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban, takımın DOGE kabul etmeye başladığından beri önemli bir satış geliri elde ettiğini ifade etti.
Mark Cuban, katıldığı bir programda DOGE için “Mal ve hizmet alımı için kullanılabilecek bir araç” ifadesini kullandı. CNBC, resmi Twitter hesabı üzerinden Mark Cuban’ın Dogecoin için en güçlü değişim aracı olduğunu ifade ettiğini söylediği bir haber paylaştı. Elon Musk, tweete yanıt olarak “bir süredir bunu söylüyorum” diyerek Mark Cuban’a katıldığını belirtti.
Mark Cuban says dogecoin is the 'strongest' cryptocurrency as a medium of exchange (via @CNBCMakeIt) https://t.co/EoOCJ3aIll
— CNBC (@CNBC) August 13, 2021
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Kripto Para
KPMG, “Pulse of Fintech H1’21” raporunda blok zincir ve kripto paralara yer verdi!
Çok uluslu bir denetim firması olan KPMG, “Pulse of Fintech H1’21” başlıklı raporunda blok zincir teknolojisi ve kripto paralara yönelik bir bölüm ayırdı.
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KPMG,“Pulse of Fintech H1’21” raporuna göre, blok zincir dünyasına yapılan toplam yatırımların 2020’de elde edilen rekorun iki katından fazla olduğu ortaya çıktı.
KPMG raporunda öne çıkan en önemli hususlar arasında yatırımcı görünümü yer alıyor. Yatırımcı tabanının genişlemesine vurgu yapılarak kripto alanına önemli miktarda kurumsal para aktığı açıklanıyor.
Yatırımcıların artık yalnızca kripto varlıkları hakkında değil, aynı zamanda saklama ve depolamadan depolamaya ve hizmet sağlayıcıların rekabet gücü ve olgunluğuna kadar kriptonun operasyonel ve prosedürel tarafını da çok daha iyi anlamasıyla birlikte, yatırımcı farkındalığı ve sektörle ilgili bilgisinin arttığı vurgulanıyor.
Bitcoin (BTC)kamuoyunun beklentilerini karşılarken, küresel piyasa sınırını 2.5 trilyon doların üzerine çıkardı ve olan 64.500 doların üzerine çıktı. KPMG raporuna göre, bu büyüme eğilimi, Fungible Tokens (NFT’ler) dahil olmak üzere ekosistemin tüm yönlerine nüfuz etti.
Denetim firması, kripto ekosisteminin olgunlaşmasının hızla devam edeceğini ve bu devamın zorunlu olacağını ifade ediyor. Bu sırada devletlerin kripto ekosistemine olan baskılarının da yılın ikinci yarısında artacağını öngörüyor. Raporda, yılın geri kalan yarısının “kripto para birimleri ile blok zincir teknolojilerinin kullanımı arasında daha güçlü bir ayrıma” tanık olacağı belirtiliyor.
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