ADATA, oyuncu markası XPG ile oyuncuların gönlünü kazanmaya tam gaz devam ediyor. DDR5 sistemleri için geliştirilen XPG Lancer Blade DDR5 RAM oyunlarda performansı katlamak için kolları sıvamış durumda. AMD’nin Zen 4 masaüstü tüketici platformuna DDR5 desteği eklemesi, DDR5 bellek kitleri arasında belirgin bir ayrım oluşturdu. Bir yanda Intel XMP 3.0 bellek kitleri, diğer yanda ise AMD EXPO bellek kitleri yer alıyor. Ancak bazı bellek kitleri, hem Intel hem de AMD platformlarında kullanılabilme esnekliği sunarak bu iki teknolojiyi bir araya getiriyor. Adata’nın XPG Lancer RGB bellek kiti de bu esnekliği sağlayan örneklerden biri.

İçindekiler XPG Lancer Blade DDR5 RAM inceleme

XPG Lancer Blade DDR5 RAM inceleme

XPG’nin yeni Lancer Blade RGB DDR5-6000 C30 RAM seti, hem Intel hem de AMD platformları için optimize edilmiş ilk bellek kitlerinden biri olarak dikkat çekiyor. XPG, her iki platform için de performans sunmayı hedeflerken, bu bellek kitinin potansiyel müşteri tabanını genişletmeyi amaçlıyor. Ancak, her iki platformu da destekleyen bellek kitlerinin genellikle tek bir platformda üstün performans göstermesi ve diğerinde geride kalması alışılmadık bir durum değil.

Lancer Blade RGB, minimalist bir tasarıma sahip. Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan alüminyum ısı dağıtıcıları, RGB aydınlatmasıyla estetik bir görünüm sunuyor. Bellek modülleri, 16GB kapasite ve 6000 MHz hız sunarak yüksek performans vaat ediyor. Her modül, Samsung’un B-die entegre devrelerini kullanıyor ve bu da hız aşırtma potansiyeli açısından avantaj sağlıyor. Bellek kitinin XMP profilini çalıştırmak için 1,35V güç gereksinimi oldukça düşük seviyede tutulmuş.

İlginizi Çekebilir: XPG LANCER NEON RGB oyunu farklı boyuta taşıyor

XPG Lancer Blade RGB’nin boyutları, uzunluk olarak 133,44 mm, genişlik olarak 8 mm ve yükseklik olarak 39,76 mm’dir. Bu ölçüler, bellek modüllerinin çoğu CPU hava soğutucusuyla uyumlu olmasını sağlıyor. Her modül 40,9 gram ağırlığında ve ürün, sınırlı ömür boyu garantiyle destekleniyor.

XPG Lancer Blade RGB’nin performansı, özellikle Intel platformunda karışık sonuçlar veriyor. Intel tabanlı sistemlerde, üçüncül zamanlamaların etkisi nedeniyle performans düşüşleri yaşanabiliyor. Ancak AMD platformlarında bu bellek kiti, daha istikrarlı ve yüksek performans sunabiliyor. Bu, özellikle hız aşırtma potansiyelinin kullanılması durumunda belirgin hale geliyor.

XPG Lancer Blade RGB’nin RGB aydınlatması, estetik açıdan hoş bir görünüm sunuyor. Ancak, aydınlatma senkronizasyonu konusunda bazı sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle sistem Windows’a yüklenmeden önce RGB aydınlatma faz dışı olabiliyor. Bu sorunu gidermek için anakartın RGB senkronizasyon yazılımı veya XPG Prime yazılımının kullanılması gerekiyor.

XPG Lancer Blade RGB DDR5-6000 C30, şu anda ülkemizde yaklaşık 2.500 TL fiyatıyla cazip bir seçenek sunuyor. 32 GB’lık bir DDR5 bellek seti için bu fiyat, oldukça rekabetçi. Ancak, Intel platformunda en yüksek performansı arayan kullanıcılar için bu bellek kiti en iyi seçenek olmayabilir. AMD sistemlerinde ise daha iyi sonuçlar elde edilmesi muhtemel.

Sonuç olarak, XPG Lancer Blade RGB DDR5-6000 C30, hem estetik hem de performans açısından dikkat çeken bir bellek kiti. Ancak, her iki platformda da optimal performans sunmak için bazı tavizler verilmiş durumda. AMD kullanıcıları için bu bellek kiti, güçlü bir seçenek olabilirken, Intel kullanıcılarının daha spesifik bir çözüm araması gerekebilir. XPG’nin bu bellek kiti, fiyat-performans dengesi ve estetik tasarımıyla, belirli kullanıcı grupları için ideal bir seçim olabilir.