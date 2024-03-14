ADATA Technology’nin e-spor markası XPG, oyuncular, teknoloji tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için yüksek performanslı ve estetik tasarıma sahip e-spor ürünlerine odaklanıyor. Bilindiği gibi hız aşırtılmış oyun belleklerinin yüksek sıcaklıklara ulaşması, sistem stabilitesi, performans ve güvenilirlik açısından risk oluşturabilmektedir. XPG bu soruna yenilikçi bir çözüm getirmek üzere aşırı hızda çalışan belleklerde PCB termal kaplama teknolojisini kullanarak sektöre öncülük ediyor.

Bu teknoloji sayesinde sıcaklığı %10’un üzerinde azaltarak, DDR5 oyun belleklerinin daha stabil ve verimli çalışması sağlanabiliyor. 8000MT/s ve daha yüksek saat hızına ve yüksek kaliteye sahip DDR5 oyuncu bellekleri üzerinde çalışan bu yeni PCB termal kaplama teknolojisinin yılın ikinci çeyreğinde tanıtılması ve bu bellek sınıfında stabil ve verimli kullanım açısından büyük fark yaratması bekleniyor.

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Yenilikçi PCB teknolojisi, ısıyı etkin bir şekilde yönetmek için özel bir lehim maskesiyle geliştirildi. Bu teknoloji, yalnızca mükemmel yalıtım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ısıyı aktif olarak dağıtarak ve ileterek üstün bir soğutma performansı da sağlıyor. Standart DDR5 oyun belleği soğutucularına kıyasla bu özel kaplama, termal radyasyon ve ısı dağıtımı verimliliğini önemli ölçüde artırıyor.

Yapılan testler, PCB ısı dağıtıcı kaplama teknolojisine sahip DDR5 belleğin sıcaklığını, standart belleklere göre 8,5°C daha düşük tuttuğunu ve ısı dağıtım verimliliğini %10,8 oranında artırdığını ortaya koymuş durumda. Bu sayede kullanıcılar, performanstan ödün vermek zorunda kalmadan hız aşırtmanın keyfini çıkarabilecekler.

Önde gelen bir bellek markası olarak ADATA Technology, yenilik ve çığır aşma arayışını sürdürmeye devam ediyor. Yapay zekâ işleme çağının başlamasıyla, hız her zamankinden daha önemli hale geldi ve buna bağlı olarak yüksek performansa bağlı ısınma sorunları için yenilikçi çözümlere ihtiyaç var. Bu nedenle XPG, yeni LANCER NEON RGB 8000MT/s ve popüler LANCER RGB serisi bellek modülleri de dahil olmak üzere 8000MT/s veya daha yüksek hızlarda çalışan DDR5 oyun belleklerine yepyeni termal kaplama teknolojisinin uygulanmasına öncelik veriyor ve bu bellekleri yılın ikinci çeyreğinde teknoloji meraklılarının beğenisine sunmayı planlıyor. Ayrıca bu ürünler, Computex 2024 boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak.