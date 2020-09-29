Akıllı Telefonlar
Xperia 1 Mark III, daha iyi ön kamera ve ekranla gelecek!
Son tanıtmış olduğu kompakt modeli Xperia 5 II ile kendinden söz ettiren Sony’nin, yeni amiral gemisi modeli Xperia 1 III ile daha iyi ekran deneyimi sunacağı belirtiliyor. Japon şirket yeni modelin ön kamerasında da geliştirmeler yapacak.
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Son amiral gemisi olan Xperia 1 II (Mark 2) ile özellikle sinematik içerik üreten kullanıcılara hitap eden Sony, yeni amiral gemisi Xperia 1 III (Mark 3) üzerinde çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Japon kaynaklarından aldığı bilgileri derleyen GSMArena, yaptığı haberde yeni gelecek modelin yüzde 15 daha parlak ekranla kullanıcılarla buluşacağını öne sürüyor.
Xperia 1 III, daha iyi ekran ve ön kamerayla geliyor
Televizyonlar için üretmiş olduğu panellerden edindiği tecrübeleri, mobil cihazlarına da getirmeyi ihmal etmeyen Japon şirket, yeni amiral gemisinde daha iyi ekran deneyimi sunacak. Mobil cihazlardaki 4K ekranlarıyla sektörde tanınan Sony’nin yeni cihazıyla kullanıcıları üzmeyeceği düşünülüyor.
Xperia 1 III ile Sony, ön kamerasını da geliştirmeyi hedefliyor. Yeni modelde daha geniş diyafram açıklığıyla geleceği düşünülen ön kameranın düşük ışık performansında artış yaşanması muhtemel. Selefinde arka kamerasıyla sunduğu deneyimin oldukça başarılı olduğu göz önüne alınırsa Sony, ön kamerada da kullanıcılarını mutlu edecek gibi görünüyor.
İsimlendirme karışık görünse de sade
Sony, Xperia ailesi için yeni getirdiği isimlendirme politikasıyla bir kesim kullanıcının aklını karıştırmışa benziyor. Aslında çıkan modelleri ve özelliklerini göz önüne aldığımızda Sony’nin isimlendirmesi biraz daha sade bir hal alıyor. Japon şirket Xperia 1 ailesi ile amiral gemisi sınıfı cihazlar üretirken Xperia 5 serisiyle daha kompakt ve orta seviye modelleri pazara sürüyor. Xperia 10 ailesi ise daha çok uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonlardan oluşuyor.
Sony, pazarda pay sahibi olmayı hedefliyor
Uzun süre mobil sektörde yaşanan gelişme ve trendlere kulak tıkayan Sony, yeni çıkardığı ve çıkaracağı cihazlarla sektörde tekrar adından söz ettirmeyi hedefliyor. Samsung, Apple ve diğer büyük üreticilerden kullanıcı kazanmayı hedefleyen şirket onların yol haritasından gitmeyi deneyebilir. Yeni gelecek modellerde Apple ve Samsung’un yaptığı gibi farklı boyutlandırmaya sahip ürünlerle tüketiciyle buluşabilir. Her ne olursa olsun Sony’nin sektörde var olması, mobil pazar için önemli bir gelişme. İlerleyen süreçte yeni modeller hakkında daha çok detaya kavuşmuş olacağız.
Akıllı Telefonlar
65W Samsung güç adaptörü için sertifika alındığı iddia edildi!
65W Samsung güç adaptörü için sertifika alınmış olabilir, yeni ortaya çıkan bir belge bu iddiayı doğruluyor.
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65W Samsung güç adaptörü ortaya çıktı!
Güney Kore’de ortaya çıkan bir sertifika belgesine göre Samsung 65W güç adaptörünü piyasaya sürme hazırlığı içerisinde. Ortaya çıkan bu güç adaptörü sertifikası, gelmesi planlanan Galaxy S21 serisi için alınmış olabilir veya tamamen farklı bir cihaz için de olabilir, ancak model kodu bunun eski de olabileceğini gösteriyor.
GalaxyClub çalışanları, model numarası nedeniyle ortaya çıkan bu şarj aletinin 65W gücünde olabileceğini düşünüyorlar. Halihazırda bulunan 45W Samsung güç adaptörünün model numarası EP-TA845 olarak geçiyordu, yeni sertifikalanan güç adaptörü EP-TA865 olarak listelendi. Elbette bütün bu iddialar, Samsung’un adaptörlerin şarj gücünü belirtmek için model numarasında geçen son iki rakamı bir kez daha kullandığı varsayımına dayanıyor. Sertifikanın ekran görüntüsü bize bunun seyehat adaptörü olması dışında hiçbir şey göstermiyor. Bu adaptör hakkında daha detaylı bilgiyi öğrenmek için Samsung’un yeni ürünlerini tanıtmasını beklememiz gerekecek.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno4 Z 5G, resmi olarak tanıtıldı!
Oppo yeni Reno4 Z 5G akıllı telefonunu tanıttı. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonunun teknik özellikleri de kesinleşti.
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Oppo Reno4 Z 5G, teknik özellikleri belli oldu!
Oppo yeni orta seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan A92s modelinin küresel pazardaki versiyonu olarak bilinen Reno4 Z 5G, yavaş yavaş dünya genelinde satışa çıkarılmaya hazırlanıyor. A92s modelinin teknik özellik ve tasarım bakımından aynısı olan cihaz gücünü ikizi gibi MediaTek yapımı Dimensity 800 işlemcisinden alıyor. A92s ile en büyük farklılık ise, cihazın RAM ve depolama alanında ortaya çıkıyor. Akıllı telefon ikizinin aksine 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının dışında herhangi bir alternatif sunmuyor.
6.57 inç, 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ve delikli ekrana sahip , iki adet ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak. Ön kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Öte yandan arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılamakta. Arka kameralar da sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, kullanıcılarına 18W hızlı şarj desteği sunacak. An itibariyle Tayvan‘da piyasaya çıkan akıllı telefonun yıl sonuna doğru dünya genelinde satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
One UI 3.0 Beta Galaxy S20 ailesine geliyor!
Samsung’un Güney Kore’deki Beta yöneticisi Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra’nın yakın zamanda One UI 3.0 Beta güncellemesini alacağını onayladı. Android 11 tabanı üzerine kurulan bu arayüz, şu anda kapalı beta sürecinde test edilebiliyor. Samsung’a göre en kısa sürede beta tam halini alarak dileyen herkesin kullanımına açılacak.
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One UI 3.0 çok yakında!
Yakın zamanda ilk olarak Galaxy S20 ailesine sunulacak olan bu güncellemeyi alabilmek için kullanıcıların Samsung Members uygulamasına kayıt olması gerekecek. Bu aşamadan sonra cihaz da uygunsa yeni arayüzün beta güncellemesi indirilebilecek. İlk olarak şirketin kendi ülkesi Güney Kore’de yayınlanması beklenen bu güncellemenin hemen sonra Avrupa ve Amerika kullanıcıları için de açılması bekleniyor.
S20 ailesinden sonra Note20 ve Note20 Ultra ikilisinin de bu güncellemeyi almak için çok gecikmemesi bekleniyor. Şirket, bu iki amiral gemisi düzeyindeki serisine güncellemeyi dağıttıktan sonra diğer serilerine yönelecek. One UI 3.0 telefonlara getirdiği arttırılmış güvenlik izinleri, dahili ekran kaydetme, akıllı ev kontrolleri, geliştirilmiş jestle kontrol imkânı ve mesajlaşma baloncukları gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.