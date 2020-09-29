Xperia 1 Mark III, daha iyi ön kamera ve ekranla gelecek!

Son tanıtmış olduğu kompakt modeli Xperia 5 II ile kendinden söz ettiren Sony’nin, yeni amiral gemisi modeli Xperia 1 III ile daha iyi ekran deneyimi sunacağı belirtiliyor. Japon şirket yeni modelin ön kamerasında da geliştirmeler yapacak.

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Son amiral gemisi olan Xperia 1 II (Mark 2) ile özellikle sinematik içerik üreten kullanıcılara hitap eden Sony, yeni amiral gemisi Xperia 1 III (Mark 3) üzerinde çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Japon kaynaklarından aldığı bilgileri derleyen GSMArena, yaptığı haberde yeni gelecek modelin yüzde 15 daha parlak ekranla kullanıcılarla buluşacağını öne sürüyor.

Xperia 1 III, daha iyi ekran ve ön kamerayla geliyor

Televizyonlar için üretmiş olduğu panellerden edindiği tecrübeleri, mobil cihazlarına da getirmeyi ihmal etmeyen Japon şirket, yeni amiral gemisinde daha iyi ekran deneyimi sunacak. Mobil cihazlardaki 4K ekranlarıyla sektörde tanınan Sony’nin yeni cihazıyla kullanıcıları üzmeyeceği düşünülüyor.

Xperia 1 III ile Sony, ön kamerasını da geliştirmeyi hedefliyor. Yeni modelde daha geniş diyafram açıklığıyla geleceği düşünülen ön kameranın düşük ışık performansında artış yaşanması muhtemel. Selefinde arka kamerasıyla sunduğu deneyimin oldukça başarılı olduğu göz önüne alınırsa Sony, ön kamerada da kullanıcılarını mutlu edecek gibi görünüyor.

İsimlendirme karışık görünse de sade

Sony, Xperia ailesi için yeni getirdiği isimlendirme politikasıyla bir kesim kullanıcının aklını karıştırmışa benziyor. Aslında çıkan modelleri ve özelliklerini göz önüne aldığımızda Sony’nin isimlendirmesi biraz daha sade bir hal alıyor. Japon şirket Xperia 1 ailesi ile amiral gemisi sınıfı cihazlar üretirken Xperia 5 serisiyle daha kompakt ve orta seviye modelleri pazara sürüyor. Xperia 10 ailesi ise daha çok uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonlardan oluşuyor.

Sony, pazarda pay sahibi olmayı hedefliyor

Uzun süre mobil sektörde yaşanan gelişme ve trendlere kulak tıkayan Sony, yeni çıkardığı ve çıkaracağı cihazlarla sektörde tekrar adından söz ettirmeyi hedefliyor. Samsung, Apple ve diğer büyük üreticilerden kullanıcı kazanmayı hedefleyen şirket onların yol haritasından gitmeyi deneyebilir. Yeni gelecek modellerde Apple ve Samsung’un yaptığı gibi farklı boyutlandırmaya sahip ürünlerle tüketiciyle buluşabilir. Her ne olursa olsun Sony’nin sektörde var olması, mobil pazar için önemli bir gelişme. İlerleyen süreçte yeni modeller hakkında daha çok detaya kavuşmuş olacağız.