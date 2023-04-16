Xiaomi’yi hepimiz akıllı telefonları, akıllı saatleri, kulaklıkları ile tanıyoruz. Marka bu ürünleri ile gerek ülkemizde gerek dünyada oldukça yüksek satış rakamlarına sahip. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi’nin bir otomobil üzerinde çalıştığı raporlanıyor. Detaylara göz atalım.

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Çin’in ulusal veritabanında yeni bir “Xiaomi Car” patenti görüldü. Patentin 11 Nisan 2023 tarihinde ülkenin düzenleyici bir kurumu tarafından onaylandığı görüldü. Patentin adı “Pratik Araba Kullanımı” olarak geçiyor. Patent sahibi ise Xiaomi Group’un bir yan kuruluşu olan Xiaomi Car Limited Company.

Günümüzde içten yanmalı motorlu veya elektrikli arabalarda direksiyonun arkasında bir panel görüyoruz. Bu panel üzerinde otomobilin hızı, devri gibi bilgiler görünüyor. Analog olan bu gösterge panelinin yerini son birkaç yıldır hayalet ekran adı verilen dijital ekranlar aldı. Bu ekranlar sayesinde otomobilin hızı ve devri haricinde navigasyon bilgileri gibi çeşitli dijital bilgilendirmeler de otomobilin gösterge panelinde bulunuyor. Bu teknolojinin yanı sıra otomobillerde son birkaç yıldır “Head Up Display” adı verilen bir özellik daha bulunuyor. Bu özellikte ise sürücü gözünü yolda ayırmadan ön camda otomobil ile ilgili bazı verilere erişebiliyor. Bu da bir projeksiyonun bilgileri ön cama yansıtması ile birlikte gerçekleşiyor.

*Head Up Display

Xiaomi’nin yeni aldığı patent bunlarla ilişkili. Patente göre Xiaomi’nin yeni arabasında yarı ekran yarı cam bir ön cam bulunacak. Bunu biraz daha açıklayacak olursak, arabanın ön camı yarı şeffaf olacak. Esasında bir ekran olan ön camın tamamında otomobil ile ilgili bilgiler, yol bilgileri, multimedya gibi detaylar görünebilecek. Kulağa güzel gelse de futüristik bir patent.