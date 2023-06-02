Xiaomi‘nin “N7” model numarasına sahip daha önce görülmemiş bir telefon geliştirdiği öne sürüldü. Bu gizemli cihaz hakkında henüz herhangi bir ayrıntı bulunmamakla birlikte, Samsung Galaxy Z Flip‘e benzer şekilde dikey olarak katlanabilen bir telefon olabileceği düşünülüyor.

Akıllı telefon sektörünün öncü şirketlerinden olan Xiaomi, her yıl çok sayıda farklı modelle karşımıza çıkıyor. Şimdi ise ortaya çıkan bilgiler, Çinli teknoloji devinin sektörde rekabetçi olabilecek benzersiz bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Sızıntılarla ünlü Digital Chat Station tarafından Weibo’da paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi yeni bir cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor. Sızıntı, telefonun daha önce çıkan Xiaomi ürünleriyle ilişkisi olmadığını belirtiyor.

Henüz hakkında bilgi bulunmayan cihaz, “Xiaomi Mix Flip” adında bir katlanabilir telefon olabilir.

Paylaşılan bilgilere göre, telefonun model numarası “N7”. Bu numara çok fazla anlam ifade etmese de, söylentiler cihazın birkaç yıldır gündemde olan “Xiaomi Mix Flip” olabileceğini öne sürüyor. İsminde de belirtildiği gibi, cihaz katlanabilir bir telefon olabilir ve bu bağlamda Samsung Galaxy Z Flip veya Motorola Razr’a benzeyebilir.

Xiaomi’nin zaten Mix Fold adında iddialı bir katlanabilir telefonu olduğunu biliyoruz. Ancak N7 ile ilgili söylentiler doğruysa, yeni cihaz dikey olarak katlanabilen “flip” segmentinde yer alacak.

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Elbette, bunların hepsinin bir söylenti olduğunu ve gerçek olup olmadığına dair resmi bir bilgi bulunmadığını tekrar hatırlatalım. Xiaomi’nin hakkında hiçbir şey bilmediğimiz “N7” model numaralı telefonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için beklememiz gerekiyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Xiaomi’nin son derece rekabetçi akıllı telefon pazarında nasıl hareket edeceğini göreceğiz. Ve markanın yeni telefonunun halihazırda mevcut olan çok sayıda cihaz arasında öne çıkıp çıkamayacağı. Şu an itibariyle Xiaomi’den N7 veya Xiaomi 14 Ultra’nın çıkış tarihi veya özellikleriyle ilgili resmi bir haber yok. Ancak piyasa, Xiaomi’nin bir duyuru yapmasını ve akıllı telefon dünyasında taşları yerinden oynatmasını merakla bekliyor.