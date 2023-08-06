Xiaomi’nin İnterneti Kasıp Kavuran Su Tabancası!

Su balonlarını unutun! Xiaomi’nin bu yaz serinlemek için daha iyi bir yöntemi var: Mijia Darbeli Su Tabancası.

İnternette suyu emen ve ışıldayan bir göstergeye sahip beyaz bir su tabancası hakkında video izliyorsanız, bu muhtemelen Xiaomi Mijia Darbeli Su Tabancası’dır. Spor ayakkabılar da dahil olmak üzere en şaşırtıcı kategorilerde ürünler satmasıyla tanınan Xiaomi, son zamanlarda bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen havalı oyuncak silahlar da satmaya başladı.

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi, Mijia Darbeli Su Tabancası, Black Manta’nın sualtı kralı Orm’un ona hediye ettiği hidro-plazma silahına benziyor.

Ama Mijia Su Tabancası sadece güzel bir oyuncak değil. Ayrıca oldukça eğlenceli ve pratik kılan bazı etkileyici özelliklere sahip. Üç modda atış kabiliyeti mevcut tekli, sürekli ve aralıklı bunun yanında 7 ila 9 metre menzile sahip. Ayrıca herhangi bir kaynaktan 10 ila 15 saniyede su emerek kendini otomatik olarak yeniden doldurabiliyor. Ve dolum durumunu gerçek zamanlı olarak gösteren bir ekrana sahip.

Mijia Darbeli Su Tabancası, temizlik için bile yararlı bir araç olabilir. Arabanızı, pencerelerinizi, zemini yıkamak için kullanabilirsiniz. USB Type-C ile 10W şarjı destekleyen 1.800mAh lityum pile sahip. Tek bir şarjla 40 dakikaya kadar sürekli kullanım sunuyor.

Mijia Darbeli Su Tabancası, Xiaomi’nin genişleyen ev ve tüketici elektroniği portföyünün bir parçası oldu. Şirket, akıllı TV’ler, dizüstü bilgisayarlar, hava temizleyiciler, elektrikli süpürgeler, elektrikli scooterlar ve daha fazlası gibi müşterilerinin yaşam kalitesini artıran yenilikçi ürünler üretmesiyle tanınıyor.

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