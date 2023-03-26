Geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız bir haberde, sizlere Samsung’un Hindistan pazarında Xiaomi’yi geçerek liderlik sırasına oturduğunu ve Xiaomi’nin artık eski başarısını sürdüremediği bilgisini vermiştik. Şirket bugün 2022’nin dördüncü çeyrek gelirlerinde büyük bir düşüş olduğunu bildirdi ve bunun sorumlusu olarak da akıllı telefon sevkiyatlarındaki keskin düşüşü gösterdi. Gelecek Xiaomi için de pek de parlak değil!

Xiaomi Kurtlar Sofrasına Dayanamadı!

Akıllı telefon pazarındaki rekabet, her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünyamızda yaşanan felaketlere rağmen bir şekilde yoluna devam etmeye çalışan akıllı telefon pazarına sürekli yeni modeller ekleniyor ve model çeşitliliği inanılmaz bir hızla artıyor.

Görünen o ki Xiaomi, tam bir kurtlar sofrasına dönüşen pazarda zorluklar yaşıyor. Son raporlara göre, Xiaomi’nin 2022 yılının 4. çeyreğindeki satışları 9,6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam bir önceki yılın yaklaşık 12,5 milyar dolarlık gelirine kıyasla %22,8’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Rakamlar analistlerin tahminlerinden biraz daha iyi olsa da, şirket için üst üste dördüncü çeyrekte gelir düşüşüne ve bugüne kadarki en sert düşüşe şahit oluyoruz. Daha da kötüsü, net gelir bir önceki yıla kıyasla %67,3’lük bir düşüşle sadece 212.5 milyon dolara geriledi.

Xiaomi’nin son dönemde yaşadığı sıkıntılar karşısında, firmanın kurtlar sofrasından kalkıp kalkmayacağı bile konuşulmaya başlandı. Şirketin son zamanlarda bazı zorluklarla karşı karşıya olduğu kesin. Öncelikle, şirket için çok önemli bir pazar olan Hindistan’daki akıllı telefon sevkiyatlarında Xiaomi 2022’nin 4. çeyreğinde en üst sıradaki yerini Samsung’a kaptırdı.

Bunun da ötesinde, Xiaomi’nin 2022’de Hindistan’daki toplam akıllı telefon sevkiyatları büyük bir darbe aldı ve bir önceki yıla göre %24 oranında düşüş gösterdi. Bu rakam gerçekten Xiaomi için korkunç bir düşüş demek.

Daha da kötüsü, şirket 4. çeyrekte Samsung ve Çinli rakibi Vivo’nun gerisinde kalarak küresel pazar satışlarında üçüncü sıraya düştü. Bu durum, üst üste dört çeyrektir gelirlerinde düşüş yaşayan ve en sert düşüşü 2022’nin 4. çeyreğinde yaşayan Xiaomi için zor bir darbe oldu. Şirketin işleri tersine çevirip çeviremeyeceğini zaman gösterecek, ancak bu haliyle Çinli şirketi zor günlerin beklediği kesin.

Xiaomi grup başkanı Lu Weibing, yakın zamanda yaptığı bir konuşmada, Çin’in tüketici elektroniği pazarındaki genel durum iyileşiyor olsa da, şirketin satışlarda veya karlarda önemli bir toparlanma elde etmesinin zaman alacağını söyledi. Bir toparlanma gerçekleşmeden önce yıllık bazda düşüşlerin 2023’ün ilk yarısında da devam edebileceğini sözlerine ekledi.

Fiyat/performans odaklı telefonlarıyla kısa sürede ülkemizin ve dünyanın en sevilen markaları arasına adını yazdıran, ancak ilerleyen dönemlerde iş stratejisini değiştirip Apple ve Samsung gibi üst seviye markalara kafa tutan Xiaomi’nin yaşadığı bu zor günler sektörü derinden etkilemiş durumda. Umuyoruz ki Xiaomi kısa sürede toparlanır ve yeniden fiyat/performans odaklı modelleriyle akıllı telefon pazarında güç kazanır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi toparlanabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!