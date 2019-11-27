Akıllı Telefonlar
Xiaomi’nin büyümesi yılın 3. çeyreğinde yavaşladı
Xiaomi‘nin büyümesi yılın 3. çeyreğinde yavaşladı. Akıllı telefonlara azalan talep sonrası, yılın çeyreklik dilimleri göz önüne alındığında, Xiaomi en düşük büyüme oranında kaldı.
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Xiaomi, tarihinin en düşük çeyrek büyüme oranını açıkladı. Bu dönemde yerel rakipleri Huawei ise pazar payını artırmayı başardı.
Kullanıcıların yeni telefon almak yerine mevcut telefonlarının kullanım süresini uzun tutma eğilimi, ülkedeki akıllı telefon talebini düşürdü. Bu da büyüme oranını etkiledi.
Xiaomi‘nin cep telefonu bölümünün gelirleri, yılın 3. çeyreğinde %8 düşerek 32.3 milyar yuana geriledi. Bu dönemde 32.1 milyon telefon satan Xiaomi‘nin ulaştığı satış miktarı, önceki senenin aynı dönemindeki satış miktarının 1 milyon gerisinde kaldı. Bu gerilemeyi yurtdışı satışlarıyla toparlarım mı düşüncesindeki şirket, burada da farklı bir harcama kalemiyle karşılaştı. Xiaomi, yaptığı inceleme sonucunda satış ve pazarlama giderlerinin Avrupa’da %16 arttığı sonucuna vardı.
Xiaomi, 2020 yılında Çin‘de 5G hizmetinin başlamasıyla, 5G uyumlu cihazlarıyla piyasada en önde gelen şirket olmak için planlar yapmakta. Şuana kadar 1‘i Avrupa, 1‘i Çin olmak üzere 2 adet 5G‘li akıllı telefonu satışa sunan şirket, 2020‘den itibaren bu konuda öncü olma hedefinde.
Xiaomi CEO’su Lei Jun, 5G çağının başlamasıyla akıllı telefon marketinin çok ciddi oranda canlanacağına inandıklarını belirtti.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yasaklara rağmen Samsung’u geçeceğine inanıyor
Huawei, ABD’deki ticaret yasağının bir sonucu olarak, 2019’da çıkardığı yeni akıllı telefonlarına Google’ın hizmetlerini sağlayamadı. Bu büyük kısıtlamalara rağmen, Kurucu Ren Zhengfei hala rakip Samsung‘u geçebileceklerini düşünüyor.
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Şirket geçtiğimiz senelerde, 2020 yılının başlarında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı umuyordu. Ancak ABD ile oluşan olaylar sonucunda, ABD’de ve Avrupa’da yaşanan gecikmeler, satışların düşmesi gibi durumlar şirketi oldukça etkiledi. Bu gecikmeli satışları, Çin’de büyüyen pazarı ile tolerans etse de, firma iç pazarda tabi ki bir sınıra sahip. Yani iç pazardaki büyüme ile rakip Samsung‘u geçemez.
Şirketin kurucusuna, Google olmadan Samsung’u nasıl geçeceği sorulduğunda, “Bu bir sorun değil, sadece biraz zaman alacak. Demek istediğim, gelecek yıl denizaşırı pazarlara ulaşacağız ve ondan sonraki yıl. Bundan sonrası kolay olacak.” dedi. Google lisansının verilmesi için hala umutları olduğunu söyleyen kurucu, aksi durumda “büyük operasyon” olarak adlandırılan operasyon ile Harmony OS’a tüm telefonların geçişi sağlanacak.
Akıllı Telefonlar
Zenfone 5Z için Android 10 güncellemesi yayınlandı
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi ASUS, geçen yılın amiral gemisi Zenfone 5Z modeli için Android 10 güncellemesini yayınladı.
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Birçok akıllı telefon üreticisi Android’in en güncel halini cihazlarına iletmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi Asus’ta Android 10 güncellemelerini amiral gemisi cihazlarına paylaşmaya başladı. Kasım ayının başında Zenfone 6/6Z için başlattığı ZenUI 6 tabanlı Android 10 güncellemesinin ardından diğer cihazlar içinde çalışmaların devam ettiği görüldü. ROG Phone II için paylaşılan beta güncelleme paketlerinin ardından geçtiğimiz yılın amiral gemisi Zenfone 5Z için “stabil” Android 10 güncellemesi yayınlandı.
Android 10 sistem güncellemesinin tüm özelliklerini getiren bu pakette ZenUI arayüzünde birkaç düzenlemeye gidildiği görülüyor. ZenUI 6 (v100.04.44.98) sistem sürümü ile güncellenen cihazlarda safkan Android arayüzüne daha çok yaklaşıldığı gözlemleniyor. Ayrıca bu güncelleme ile birlikte tam ekran deneyimini arttıran navigasyon hareketleri ve “karanlık mod” desteği de Zenfone 5Z için kullanıma sunuldu. Cihaza gelen yenilikler kısmında ise ekran kaydedici, tek el kullanım modu ve oyunlarda yardımcı olacak arabirim Asus Game Genie bulunmakta. Kullanıcılar cihazlarına gelen güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar sekmesinde bulunan Sistem Güncelleme kısmına tıklamaları yeterli olacaktır. Sistem güncelleme notları ;
- Zenfone 5Z Android 10’a yükseltilmiş sistem
- Google Play sistem güncellemesi kaldırıldı
- Kaldırılanlar ; Sayfa İşaretleyicisi, ZeniMoki, Selfie Master, Güzellik Canlı, Çocuk Modu, Kolay Mod, hava durumu animasyon ayarı, AI şarjı, WebStorage, Go2 Pay, Safeguard’da Konum Bildir ve Dosya Yöneticisi’nde Yandex bulut seçeneği
- “Arena of Valor, PUBG, Vainglory, and Injustice 2” Twin uygulaması desteğini kaldırdı
- Lütfen Android 10’a yükseltmeden önce verilerinizi yedekleyin. Cihazınızın yazılım sürümünü resmi yazılım paketi ile Android 9’a düşürmek istiyorsanız, cihazınızdaki tüm verileri dahili depolama biriminden siler.
- Güncellenenler; APN ayarları
- Canada Public Mobile’ın APN ayarı ekleme
- ASUS APN Ayarını Değiştirme
- Temalar ve Mobil Yönetici Gelişmiş Ayarlara Taşıdı
- Bazı 3. kısım uygulamalar henüz Android 10 ile uyumlu değil.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi 66W hızlı şarj destekli cihazını onayladı
Piyasada 65W hızlı şarj sistemi desteği ile birinciliği elinde tutan Oppo’ya rakip Xiaomi oldu. Firma, yeni çıkacak 5G telefonunun 66W ile geleceğini doğruladı.
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Çinli teknoloji devi Xiaomi, eylül ayında tanıttığı Mi 9 Pro 5G modelinde 40W hızlı şarj, 30W hızlı kablosuz şarj sistemi desteğini sunduğunu açıklamıştı. O günden beri Mi 9 Pro 5G modeli şirketin en hızlı şarj sistemini kullanan telefonu konumunda. Ancak Çinli firma tarafından gelen yeni sertfikalanmış cihaz ile birlikte bu durum değişiyor. 66W ( 11V/6A ) hızlı şarj desteği ile onaylanan yeni cihaz piyasada kullanıma sunulacak en hızlı şarj sistemi olma ünvanına sahip olacak. Oppo’nun 65w hızlı şarj sistemini 1W ile geride bırakan yeni telefon için bazı tahminler bulunmakta.
M2001J1E ve M2001J1C kod numaraları ile doğrulanan cihazların Redmi K30 serisine ait olduğu düşünülmüyor. Çünkü K30 serisinin 30W ile geleceği geçtiğimiz günlerde doğrulanmıştı. Belirlenen kod numaralarının Xiaomi Mi 10’a ait olabileceği tahmin ediliyor. 65 Watt hızlı şarj sistemine sahip Oppo Reno Ace modelinin %0’dan %100’e 28 dakikada şarj olduğu düşünüldüğünde benzer sonuçları Xiaomi’nin yeni cihazının da yakalaması söz konusu. 100W şarj sistemi üzerinde çalışmalarına devam eden Çinli firmanın 66W hızlı şarj teknolojisi ile akıllı telefon pazarında öne geçmek istiyor.