Xiaomi‘nin büyümesi yılın 3. çeyreğinde yavaşladı. Akıllı telefonlara azalan talep sonrası, yılın çeyreklik dilimleri göz önüne alındığında, Xiaomi en düşük büyüme oranında kaldı.

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Xiaomi, tarihinin en düşük çeyrek büyüme oranını açıkladı. Bu dönemde yerel rakipleri Huawei ise pazar payını artırmayı başardı.

Kullanıcıların yeni telefon almak yerine mevcut telefonlarının kullanım süresini uzun tutma eğilimi, ülkedeki akıllı telefon talebini düşürdü. Bu da büyüme oranını etkiledi.

Xiaomi‘nin cep telefonu bölümünün gelirleri, yılın 3. çeyreğinde %8 düşerek 32.3 milyar yuana geriledi. Bu dönemde 32.1 milyon telefon satan Xiaomi‘nin ulaştığı satış miktarı, önceki senenin aynı dönemindeki satış miktarının 1 milyon gerisinde kaldı. Bu gerilemeyi yurtdışı satışlarıyla toparlarım mı düşüncesindeki şirket, burada da farklı bir harcama kalemiyle karşılaştı. Xiaomi, yaptığı inceleme sonucunda satış ve pazarlama giderlerinin Avrupa’da %16 arttığı sonucuna vardı.

Xiaomi, 2020 yılında Çin‘de 5G hizmetinin başlamasıyla, 5G uyumlu cihazlarıyla piyasada en önde gelen şirket olmak için planlar yapmakta. Şuana kadar 1‘i Avrupa, 1‘i Çin olmak üzere 2 adet 5G‘li akıllı telefonu satışa sunan şirket, 2020‘den itibaren bu konuda öncü olma hedefinde.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, 5G çağının başlamasıyla akıllı telefon marketinin çok ciddi oranda canlanacağına inandıklarını belirtti.