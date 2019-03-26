Apple yeni dergi ve gazete servisi Apple News+’ı duyurdu

Apple dergilerin ve gazetelerin barındırıldığı yeni Apple News+ uygulamasını tanıttı.

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Dergilerin ve gazetelerin basılı yayınlarının azaldığı bu dönemde, internet ortamına geçişler oldukça hızlandı. Bu geçişlere yön vermek isteyen Apple, 300’den fazla derginin bulunduğu aylık abonelik sistemine dayanan yeni uygulaması Apple News+’ı düzenlediği etkinlikte tanıttı.

İçerisinde bulundurduğu birçok türden dergi ile her türden okuyucuya hitap eden Apple News+, reklam verenlerin kişisel verileri görmeyeceğine dikkatleri çekti. İçerisinde bulundurulan dergilerin tümü alınmak istenirse yıllık 8000 dolar gibi bir fiyata mal olacağı Tim Cook tarafından söylendi. Ayrıca dergi ve gazetelerin tümüne aylık 9,99 dolar gibi bir fiyata ulaşabilecekleri söylendi.

Ayrıca ilk ay için kullanıcılarından herhangi bir ücret almayacak olan Apple, aile paylaşımı özelliği tek hesaptan aileniz ile Apple News+’ı paylaşabileceksiniz.