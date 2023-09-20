Teknoloji dünyasının öncü firmalarından Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI 14’ün kararlı beta sürümünü Xiaomi 13, 13 Pro ve 12T kullanıcılarına sunarak Android tutkunlarını heyecanlandırdı. Google henüz Android 14’ün resmi sürümünü piyasaya sürmedi. Ancak Xiaomi, Google’ı çok yavaş bularak kendi Android 14 yorumlamasını kullanıcılarla buluşturmaya karar verdi!

Xiaomi Kullanıcıları Android 14 Tabanlı MIUI 14’ün Tadına Bakabiliyor!

Xiaomi’nin bu hamlesi, teknoloji dünyasında hızla değişen dinamiklere ve kullanıcıların yeni teknolojilere olan taleplerine bir yanıt olarak değerlendirilebilir. Xiaomi, MIUI 14’ü Android 14 tabanına güncellemek için kararlı beta testine başladı. Bu kararlı beta sürüm, tamamen kesin olmasa da, yaygın bir güncelleme için son adım olarak kabul ediliyor.

Güncelleme, Xiaomi 13 ve 13 Pro için sırasıyla MIUI 14.0.2.0 UMCMIXM ve MIUI 14.0.2.0 UMBMIXM kodunu taşıyor ve ayrıca Ağustos güvenlik yamasını içeriyor. Bu güncelleme 5.4 GB’a kadar çıkabilen bir dosya boyutuna sahip. Xiaomi 12T ise MIUI 14.0.4.0 UMQMIXM sürümüne güncellendi.

Xiaomi, yaklaşık bir ay önce Çin’de bu cihazlar için yazılımın kararlı beta sürümünü yayınladı. Şimdiyse küresel pazarda kararlı beta sürümlerine kavuştuk. Bu da demek oluyor ki Xiaomi, MIUI 14’ün küresel sürümünü Android 14’ün resmi çıkışından kısa bir süre sonra kullanıcılarına sunabilir.

Xiaomi’nin bu hızlı hamlesi, kullanıcılarına en son teknolojiyi hızlı bir şekilde sunma taahhüdünün bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Android 14 ile gelen yeni özellikleri ve geliştirmeleri deneyimlemek için Xiaomi kullanıcıları heyecan içinde beklemeye devam ediyor. Bu güncelleme ile birlikte Xiaomi cihazlarının performansının daha da artması ve kullanıcı deneyiminin gelişmesi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi’nin bu hamlesini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!