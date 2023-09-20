Samsung bir süredir One UI 6 üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda yazılımın beta sürümü yayınlandı. Galaxy S23 serisi için yayınlanan güncelleme büyük beğeni toplamıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S22 için de One UI 6 beta sürümünü kullanıma sundu. Detaylara bakalım.

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One UI 6 beta Android 13 ile birlikte geliyor. Yazılımda birçok değişiklik var. Ancak yazılım henüz beta sürümünde olmasından mütevellit henüz stabil bir kullanım sunmuyor.

*Soldan sağa: Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22

Galaxy S22 Neler Sunuyor?

Galaxy S22 6.1 inç büyüklükte Dynamic Amoled bir ekrana sahip. Akıllı telefon 120hz ekran yenileme hızı sunuyor. Batarya tarafında ise Galaxy S22, 25W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 3700 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor. Donanım tarafına geldiğimizde Galaxy S22, Snapdragon 8 Gen 1 ile bizleri karşılıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor.

*Galaxy S22

Kamera tarafında Galaxy S22 üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra Galaxy S22 selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlükte bir kameraya sahip.