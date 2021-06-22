Oyun
Cyberpunk 2077 yeniden PlayStation Store’da satışa sunuldu! İşte fiyatı
CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 yeniden PlatStation Store‘da satışa sunuldu. Ancak oyunculara bir uyarı var. İşte haberin detayları…
2020 yılının sonunda 10 Aralık tarihinde piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 oyun piyasasında ciddi bir yankı oluşturmuştu. Oyunun grafikleri, hikayesi ve tarzı oyuncular tarafından o kadar beğenildi ki, oynanış sayıları Cyberpunk 2077‘yi zirveye taşıdı. Ancak oyun içerisinde oluşan bazı hatalar oyuncuları oyundan soğuttu.
Oyun esnasında hem konsol hem PC platformlarında birçok komik sorun oluşturan Cyberpunk 2077, artık oyuncuların canını sıkmaya başlamıştı. Konuya hızlı bir şekilde el atan Sony, Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store‘dan kaldırmıştı. Ancak şimdi Cyberpunk 2077 çok daha gelişmiş bir halde PlayStation Store’a geri döndü.
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Cyberpunk 2077 PlayStation Store’da! İşte fiyatı
CD Projekt Red, oyundaki sorunların çözümünde geri adım atmayacaklarını ve kullanıcılardan özür dilediklerini belirtmişti. PlayStation Store‘dan kaldırıldığı sürede kendini oldukça fazla geliştiren Cyberpunk 2077 aslında sorunların büyük çoğunluğunu çözdü. Ve PlayStation Store’a geri döndü.
Cyberpunk 2077 is now available at PlayStation Store. Work on the PS4 version continues, with fixes and updates to be released throughout the year: https://t.co/XWCfOEQrLS For the best experience on PlayStation, playing on PS4 Pro or PS5 consoles is recommended.
— PlayStation (@PlayStation) June 21, 2021
Daha öncesinde 60 Euro’ya satılan oyunu şu anda 40 Euro fiyat etiketi ile satışa sunan PlayStation Store, oyunu oyuncuların kullanımına sundu. Ancak Cyberpunk 2077‘nin yapımcılarından ciddi bir uyarı da geldi. Gelin o uyarıya da göz atalım.
CD Projekt’ten PS4 kullanıcılarına ciddi uyarı!
Oyunu PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 için tekrar satışa sunan CD Projekt, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yılın ikinci yarısında oyunculara sürprizleri olduğunu belirtti. Ancak hemen arkasında önemli bir uyarıda da bulundu.
#Cyberpunk2077 is now back on the PlayStation Store.
You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021
CD Projekt oyunu tekrar satın almayı düşünen PS4 kullanıcılarını uyardı ve oyunda hala sorunlar olduğunu belirtti. Yani PS4 kullanıcıları oyunu oynarken birçok hata ile karşılaşabilir. Ancak PS4 Pro ve PS5 için en iyi deneyimin sunulacağı söylendi.
Genel olarak baktığımızda Cyberpunk 2077‘nin PlayStation Store‘a geri dönmesi gerçekten heyecanlandırıcı oldu. Ancak PS4 platformunda hala sorunların devam etmesi üzücü. Umarız PS4 için de sorunlar kısa sürede çözülür. Bakalım oyuncular bu sefer nasıl bir deneyim yaşayacak.
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Oyun
Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a geri dönüş tarihi resmi olarak açıklandı!
Son dönemin kuşkusuz en popüler oyunu olan Cyberpunk 2077 PlatStation‘a geri dönüyor. CD Projekt Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a dönüş tarihini resmi olarak açıkladı. İşte Cyberpunk 2077’nin PlayStation’a çıkış tarihi.
2020 ve 2021 yıllarında oyun dünyasında yankı uyandıran Cyberpunk 2077, PlayStation platformuna geri dönüyor. 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 hikayesi, grafikleri ve oynanış mekaniği ile oyuncuları heyecanlandıran bir oyun oldu. Oyun her ne kadar hikaye ve grafik anlamında kusursuz olsa da oyun içerisinde oluşan hatalar kullanıcıları oyundan soğutmuştu. FPS düşmesi, donma, kasma gibi birçok sorun ile birlikte gelen Cyberpunk 2077 oyun içi hatalar nedeniyle PlayStation Store‘dan kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda bu konu ile ilgili açıklama yapan CD Projekt yetkilileri sorunların çözüleceğini açıklamışlardı ve bu konuda oyunculardan da özür dilemişlerdi. Hem PC hem de konsol platformlarında birçok sorunu çözen CD Projekt, görünüşe göre PlayStation‘a geri dönüyor. Bu da oyundaki birçok sorunun ortadan kalktığına işaret diyebiliriz.
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CD Projekt ve Sony tarafından gelen açıklamalarda Cyberpunk 2077‘nin PlayStation Store‘a tekrar ekleneceği doğrulandı. Hataların bir çoğunu düzeltmeyi başaran CD Projekt bu konuda hala süre istiyor diyebiliriz. Ancak hem PlayStation kullanıcılarının oyundan mahrum kalmaması hem de oyunun daha oynanılabilir bir hal alması nedeniyle Cyberpunk 2077 yakında PlayStation Store‘da yerini alacak. Peki oyun ne zaman PlayStation Store’a eklenecek? İşte cevabı…
Cyberpunk 2077 ne zaman PlayStation Store’a eklenecek?
CD Projekt ve Sony yetkilileri tarafından 17 Aralık 2020’de PlayStation Store’dan kaldırılan Cyberpunk 2077 çok yakın bir tarihte tekrardan mağazada yerini alacak. Aslında dün sabah PlayStation Store‘da yerini alan Cyberpunk 2077 henüz satın alınabilir durumda değildi. Zaten hemen ardından tekrardan mağazadan kaldırıldı. Ardından yapılan açıklama ile Cyberpunk 2077‘nin 21 Haziran‘da PlayStation Store’da yerini alacağı açıklandı. Yani 21 Haziran tarihinde oyunu mağazadan satın alabilirsiniz.
Oyunda hala hatalar var mı?
Aslında her oyunda görünen hatalar Cyberpunk 2077‘de biraz daha fazla olsa da mevcut. Ancak bu sorunların çözümünde eskiye nazaran çok ciddi bir ilerleme olduğu aşikar. Yani oyun şu anda sorunsuz değil. Ancak oynanılmayacak durumda da değil. Zaten CD Projekt hem konsol hem PC tarafında sorunların çözülmesi için tam gaz çalışmaya devam ediyor.
Cyberpunk 2077‘nin PlayStation’a geri dönüyor olması gerçekten sevindirici bir haber. Bakalım PlayStation kullanıcıları bu sefer nasıl bir Cyberpunk 2077 deneyimi yaşayacaklar. Siz Cyberpunk 2077 PlayStation‘a çıktığında satın alacak mısınız? Konu hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Oyun
Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Yarış oyunu kategorisinde en üst sıraya yerleşecek olan Forza Horizon 5‘in sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.
Son dönemin popüler yarış oyunu olan Forza Horizon 4, oyun kategorisindeki yerini üst sırada tutmaya devam ediyor. Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından tüm platformlarda beğeni kazanan Forza Horizon 4, yarış oyunu kategorisindeki yerini yine kendi geliştiricilerinden bir oyun olan Forza Horizon 5‘e bırakacak gibi gözüküyor.
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İlk görselleri ile oyuncuları cezbeden Forza Horizon 5 şimdiden merak edilen bir oyun olmayı başardı. Tabi bu durum oyunun sistem gereksinimlerini de merak edilir hale getirdi. Ancak bu konuda açıklamalar gecikmedi. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- RAM: 8 GB RAM
- Grafik: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x
- Depolama: Minimum 80 GB kullanılabilir alan
- DirectX 12
Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Win 10 64
- İşlemci: Intel Core i7-3820 4-Core 3.60GHz / AMD Ryzen R5 1400
- RAM: 16 GB RAM
- Grafik: AMD Radeon RX 470 4GB or NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
- VRAM: 4GB
- Depolama: 80 GB ya da daha fazla boş alan
- DirectX 12
Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon 5, piyasada adının anılmasından beri oldukça konuşulan bir oyun oldu. Önceki serileri ile beğeni toplamayı başaran Forza Horizon, doğal olarak yeni gelecek olan Forza Horizon 5‘in de ilgi çekmesini sağladı. Peki bu oyunu bu kadar çekici kılan nedir? Gelin önce bu konuyu tartışalım. Hem de oyunun ilk görüntülerine göz atalım.
Forza Horizon 5‘i bu kadar ilgi çekici kılan aslında önceki serilerde yakalanılan başarı diyebiliriz. Özellikle Forza Horizon 4 ile yeni bir kapı açan Turn 10 Studios ilk olarak oyunun grafik kalitesi ile kullanıcıların ilgisini çekmişti. Grafiklerin bu denli kaliteli olması oyuna gerçekçi bir hava katıyor. Bu durum da oyunun sürükleyici olmasına yol açıyor.
Öte yandan insanların bir çoğunda bulunan araba tutkusu çeşitli nedenlerden dolayı bu oyunları çekici kılıyor. Tabi Forza Horizon 4’ün birçok otomobil modeline sahip olması ve hepsine geliştirme ve modifikasyon sunması da kullanıcıları bünyesinde toplamasını sağladı.
Forza Horizon 4’ü güzel kılan tüm bu özelliklerin daha iyileştirilmiş halde yeni bir oyun olan Forza Horizon 5’de sunulacak olması da doğal olarak insanları heyecanlandırdı. Bakalım Forza Horizon 5 beklentileri karşılayacak mı? Sizce Forza Horizon 5‘in fiyatı ne kadar olacak?
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Oyun
PUBG Mobile’a Böcek Modu Geldi!
PUBG Mobile oyuncuları 9 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında bir böcek kadar küçük olup uçma ve Erangel haritasındaki beş özel laboratuvarda savaşma şansına sahip olacak. Güdümlü füzelerle birlikte hızlı ve patlayıcı aksiyona davetlisiniz!
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Dünyanın en popüler mobil oyunlarının başında gelen PUBG MOBILE, Serüven-Böcek isimli yeni oyun modunu duyurdu. Bu yeni oyun moduyla birlikte oyunculara yepyeni bir battle royale deneyimi sunuluyor. Sınırsız güdümlü füzeyle donatılan Böcek oyuncular, rakipleriyle hızlı, patlayıcı desteğiyle mikroskobik düzeyde savaşırken, tam boydaki oyuncuların tavalarından kaçmaya çalışacaklar.
Serüven-Böcek modu, oyuncuların bir böcek kadar olmalarını sağlayan küçülme teknolojisini kullanmalarına imkân tanıyor. Erangel’in yeni temalı moduyla birlikte oyuncular beş farklı laboratuvarı keşfedebilecek. Her bir laboratuvarda gizemli bir Kuantum Dönüşüm Cihazı bulunuyor. Bu cihazı kullanan oyuncular, böcek boyutunda minyatür bir oyuncuya dönüşecek. Dönüşen oyuncular sırt çantalarındaki ekipmanları kullanamayacak ama sınırsız sayıda güdümlü füze fırlatabilecekler. Laboratuvarda uçabilen oyuncular, uzaklaştıklarında ise gerçek boyutlarına geri dönecekler. Bu Böcek oyunculara normal silahlarla zarar vermek mümkün değil, ancak tava saldırılarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Böcek haline dönüşen oyuncular, Enerji Işığı Puanları toplayarak solucan deliklerini kullanıp, haritadaki farklı yerlere yolculuk edebiliyorlar. Her ışık beş Işık Puanı toplamanızı sağlıyor. Oyuncular 40 Işık Puanı topladığında ise Solucan Deliği Cihazı’nı çalıştırarak, diğer dört laboratuvardan birine ışınlanabiliyorlar. Işık Puanları sadece Böcek halindeyken toplanabilirken, normal boyuttaki oyuncularsa Enerji Dükkanı’nı kullanarak Işık Puanları ile savaş ekipmanları satın alabiliyorlar. Serüven-Böcek modunun amacı da diğerleriyle aynı: Hayatta kalan son oyuncu olmak!
Geçtiğimiz günlerde okyanusun ortasındaki büyük bir gemide yer alan dev hangarda geçen arena haritası Hangar da oyuna eklenmişti. Hızlı reaksiyonun ve doğru hedef almanın ön plana çıktığı harita, Takımlı Ölüm Oyunu, Arena Eğitimi ve Takımlı Silah Oyunu modlarında da seçilebiliyor.
PUBG Mobile’a gelecek yeni içerikler ve heyecanla beklenen 1.5 güncellemesiyle ilgili bilgiler de çok yakında duyurulacak.
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