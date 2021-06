Cyberpunk 2077 yeniden PlayStation Store’da satışa sunuldu! İşte fiyatı

CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 yeniden PlatStation Store‘da satışa sunuldu. Ancak oyunculara bir uyarı var. İşte haberin detayları…

2020 yılının sonunda 10 Aralık tarihinde piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 oyun piyasasında ciddi bir yankı oluşturmuştu. Oyunun grafikleri, hikayesi ve tarzı oyuncular tarafından o kadar beğenildi ki, oynanış sayıları Cyberpunk 2077‘yi zirveye taşıdı. Ancak oyun içerisinde oluşan bazı hatalar oyuncuları oyundan soğuttu.

Oyun esnasında hem konsol hem PC platformlarında birçok komik sorun oluşturan Cyberpunk 2077, artık oyuncuların canını sıkmaya başlamıştı. Konuya hızlı bir şekilde el atan Sony, Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store‘dan kaldırmıştı. Ancak şimdi Cyberpunk 2077 çok daha gelişmiş bir halde PlayStation Store’a geri döndü.

CD Projekt Red, oyundaki sorunların çözümünde geri adım atmayacaklarını ve kullanıcılardan özür dilediklerini belirtmişti. PlayStation Store‘dan kaldırıldığı sürede kendini oldukça fazla geliştiren Cyberpunk 2077 aslında sorunların büyük çoğunluğunu çözdü. Ve PlayStation Store’a geri döndü.

Cyberpunk 2077 is now available at PlayStation Store. Work on the PS4 version continues, with fixes and updates to be released throughout the year: https://t.co/XWCfOEQrLS For the best experience on PlayStation, playing on PS4 Pro or PS5 consoles is recommended.

Daha öncesinde 60 Euro’ya satılan oyunu şu anda 40 Euro fiyat etiketi ile satışa sunan PlayStation Store, oyunu oyuncuların kullanımına sundu. Ancak Cyberpunk 2077‘nin yapımcılarından ciddi bir uyarı da geldi. Gelin o uyarıya da göz atalım.

Oyunu PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 için tekrar satışa sunan CD Projekt, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yılın ikinci yarısında oyunculara sürprizleri olduğunu belirtti. Ancak hemen arkasında önemli bir uyarıda da bulundu.

#Cyberpunk2077 is now back on the PlayStation Store.

You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021