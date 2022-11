Çinli dev teknoloji şirketi Xiaomi, nerdeyse her geçtiğimiz ay yeni bir akıllı telefon tanıtarak bu alandaki yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Büyük bir çoğunluğa göre firmanın yeni eseri, üst düzey performanslı Xiaomi 13 serisi olacaktı. Yeni gelecek amiral gemileri bugüne kadar bir çok habere ve söylentiye konu oldu. Son olarak çıkan bir sızıntı yeni cihazların beklendiği gibi Xiaomi 13 ismiyle çıkmayacağını iddia etti. Birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen seri Xiaomi 14 adını taşıyacak.

Şimdiye kadar, Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi telefonlarının Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro gibi muhtemel isimlerle geleceği düşünülüyordu. Ancak bugün Weibo’da ortaya çıkan yeni görüntüler, cihazların Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro olarak adlandırıldığını gösteriyor.



Xiaomi 14’ün perakende kutularının sevkiyat görüntüleri gündeme düştü. Kutu tasarımlarını gördüğümüz cihazların üzerinde, “Xiaomi 14” ve “2211133C” yazılarını net bir şekilde okuyabiliyoruz. Bugün sızan görüntülerden ortaya çıkan diğer bilgiler ise, cihazın MIUI 14.0.2.0 tabanlı Android 13 işletim sistemi üzerinde çalıştığı ve Ekim ayı için yayınlanan güvenlik yamasına sahip olduğu. Görüntüleri sızdıran ve doğrulayan blog yazarlarına göre yeni canavar, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine öncelik edecek. İşlemci 12 GB RAM kapasitesi ile desteklenecek.

