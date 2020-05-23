Xiaomi, yeni bir telefon patenti aldı!

Xiaomi tarafından ortaya çıkan yeni patentte, oldukça ilginç bir kamera tasarımı bulunan yeni bir akıllı telefonun çeşitli çizimlerini görüyoruz. Katlanan akıllı telefonların son bir sene içindeki geri dönüşü ile birlikte firmalar bu alanda çeşitli innovasyonlar yapmaya çalışıyor. Xiaomi’nin de bu patent ile yarışa katılacağını söyleyebiliriz.



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Xiaomi bu patent ile neyi amaçlıyor?

Xiaomi, bu hamle ile Moto Razr ve Samsung Galaxy Z Flip gibi katlanabilir kapaklı telefonlara rakip olmak istiyor. Kapaklı telefonun üst tarafında arka tarafa bakan kameraları selfie çekimler için ön tarafa döndürebilmeyi mümkün kılan çubuk bulunuyor. Dönebilen çubuk şeklindeki bu kamera sistemi oldukça ilgi çekicek gibi görünüyor. Bu kamera ve telefonun patent görüntüleri, CNIPA tarafından yayınlanan çizimlere dayanarak Let’s Go Digital tarafından oluşturulmuştur. Cihazın üst yarısında sağ tarafta güç ve ses tuşları bulunuyor. Bunun haricinde dönen çubuğun hemen altında duran bir hoparlör ızgarası mevcut.

Xiaomi‘nin bu patenti alması bu cihazı üretime geçireceği ya da satacağı anlamına gelmiyor. Genellikle telefon üreticileri bu tarz patentleri fikir olarak patentliyorlar. Fakat eğer pazar için ideal bir model tasarlanırsa bu tarz bir telefonu piyasada görebiliriz.

Xiaomi, ileride kullanabileceğini düşündüğü bu tarz patentleri çokça alıyor. Bu dönen kamera sistemi ise eğer uygulanabilirse oldukça ilgi çekecektir.