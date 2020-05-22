Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın farklı ve yeni sensörleri bulunacak. Mi Band 5, SpO2 ölçümü (kan-oksijen doygunluğu) ile kalp atış hızı izleyen sensörleri bulunduracak. Bunların yanında ek sağlık özellikleri ile birlikte adet döngüsünü takip eden bir özellik de bu cihazda bulunacak.

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Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili hangi söylentiler ortaya çıktı?

Xiaomi Mi Band 5, Çin’e özel NFC özelliği ile gelebilir. Uluslararası versiyonunda da bu özellik Çin’de geçerli olabilir. Bu konuda bazı yeni bilgiler NFC desteğinin bu cihaz için değil Mi Smart Band 5 için geçerli olacağı yönünde. Yine de her iki cihazda da bulunabileceği ihtimali göz önüne alınmalı. Bunun haricinde Mi Band 5, Amazon’un Alexa’sı başta olmak üzere AI desteğine sahip olacak. Önceki nesillerde dijital asistan için mikrofon bulunsa da bu sadece Xiao AI ile çalışabiliyordu. Ayrıca Çin‘de NFC desteği de bulunuyordu.

Mi Band 5, Alexa ile uyumlu gelir ise Alexa’nın 8 dili anlaması sayesinde küresel sürüm için oldukça önemli bir adım atmış olacak. Cihazın büyük ihtimalle ekranı büyüyecek ve çerçeveleri de küçülecek. Mi Band 4, 0.95 inçlik bir ekrana sahipti. Mi Band 5‘in ise 1.2 inç boyutunda olması bekleniyor. Cihaz büyük ihtimalle Haziran ayında Çin’de, bir süre sonra ise küresel çapta piyasaya çıkacaktır.