Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max tanıtıldı!

Xiaomi bugün Hindistan’da, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max akıllı telefonlarını tanıtmak için bir lansman düzenledi. Şirketin bugüne kadar ki en büyük telefonu ünvanını kazanan Note 9 Pro Max , Mi Max serisinin, Redmi yönünde temsilcisi olarak tanıtıldı.

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Redmi Note 9 Pro Max

Etkileyici tasarımıyla Note 9 Pro Max modeli, orta segmentte uygun fiyat ve maksimum performansın buluşması olarak nitelendiriliyor. Bunlara ek olarak model ayrıca, birinci sınıf fotoğrafçılık deneyimi sunmak adına 64 MP çözünürlüğe sahip bir lensi de barındıran dörtlü kamera kurulumuyla birlikte gelecek. Cihazda işlemci yönünde Snapdragon’un F/P işlemcisi 720G tercih edilirken, güç kısmında 5020 mAh kapasiteye sahip bir bataryaya yer verilmiş.

Redmi note 9 Pro Max modeli teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç FHD+ LCD

İşlemci: Snapdragon 720G

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

İşletim sistemi: Android 10

Ön kamera: 32 MP

Arka kameralar: 64 MP (Isocell GW1) + 8 MP ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik

Batarya: 5.020 mAh

Cihaza ait diğer özellikler ise, cam kaplama, “Aura Denge” tasarımı ve Gorilla Glass 5 olarak göze çarpıyor.

Fiyat konusunda gelen bilgiler ise şu şekilde;

Redmi Note 9 Pro Max 6/64 GB – 200 dolar

Redmi Note 9 Pro Max 6/128 GB – 228 dolar

Redmi Note 9 Pro Max 8/128 GB – 255 dolar

Redmi Note 9 Pro

Modelde kardeşi Max modeline kıyasla, 64 MP yerine 48MP bir ana kameranın tercih edilmesi dikkat çekiyor. Benzer özellikler taşıyan iki cihazda da 5020 mAh kapasiteye sahip bir batarya, 6.67 inç’lik bir ekran ve Snapdragon 720G göze çarpan en önemli benzerlikler gibi görünüyor.

Redmi Note 9 Pro modeli “Aurora Mavisi” ve “Yıldızlarası Siyahı” adlı iki farklı renk seçeneğiyle beraber aynı zamanda, 4 GB / 64 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki farklı bellek seçimiyle birlikte gelecek.

Redmi Note 9 Pro modeli teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç FHD+ LCD

İşlemci: Snapdragon 720G

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

İşletim sistemi: Android 10

Ön kamera: 16 MP

Arka kameralar: 48 MP (Isocell GW1) + 8 MP ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik

Batarya: 5.020 mAh

Cihazın açıklanan fiyatları ise şu şekilde;

Redmi Note 9 Pro 4/64 GB – 175 dolar

Redmi Note 9 Pro 6/128 GB – 220 dolar

17 Mart’tan itibaren Hindistan üzerinde satışa çıkması beklenen modeller ülkemize geldiğinde sizler için paylaşacağız.