Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max tanıtıldı!
Xiaomi bugün Hindistan’da, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max akıllı telefonlarını tanıtmak için bir lansman düzenledi. Şirketin bugüne kadar ki en büyük telefonu ünvanını kazanan Note 9 Pro Max , Mi Max serisinin, Redmi yönünde temsilcisi olarak tanıtıldı.
İlginizi çekebilir: Riot Games’in yeni oyunu Valorant hakkında bilinen tüm detaylar
Redmi Note 9 Pro Max
Etkileyici tasarımıyla Note 9 Pro Max modeli, orta segmentte uygun fiyat ve maksimum performansın buluşması olarak nitelendiriliyor. Bunlara ek olarak model ayrıca, birinci sınıf fotoğrafçılık deneyimi sunmak adına 64 MP çözünürlüğe sahip bir lensi de barındıran dörtlü kamera kurulumuyla birlikte gelecek. Cihazda işlemci yönünde Snapdragon’un F/P işlemcisi 720G tercih edilirken, güç kısmında 5020 mAh kapasiteye sahip bir bataryaya yer verilmiş.
Redmi note 9 Pro Max modeli teknik özellikleri
Ekran: 6,67 inç FHD+ LCD
İşlemci: Snapdragon 720G
RAM: 6 GB / 8 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
İşletim sistemi: Android 10
Ön kamera: 32 MP
Arka kameralar: 64 MP (Isocell GW1) + 8 MP ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
Batarya: 5.020 mAh
Cihaza ait diğer özellikler ise, cam kaplama, “Aura Denge” tasarımı ve Gorilla Glass 5 olarak göze çarpıyor.
Fiyat konusunda gelen bilgiler ise şu şekilde;
Redmi Note 9 Pro Max 6/64 GB – 200 dolar
Redmi Note 9 Pro Max 6/128 GB – 228 dolar
Redmi Note 9 Pro Max 8/128 GB – 255 dolar
Redmi Note 9 Pro
Modelde kardeşi Max modeline kıyasla, 64 MP yerine 48MP bir ana kameranın tercih edilmesi dikkat çekiyor. Benzer özellikler taşıyan iki cihazda da 5020 mAh kapasiteye sahip bir batarya, 6.67 inç’lik bir ekran ve Snapdragon 720G göze çarpan en önemli benzerlikler gibi görünüyor.
Redmi Note 9 Pro modeli “Aurora Mavisi” ve “Yıldızlarası Siyahı” adlı iki farklı renk seçeneğiyle beraber aynı zamanda, 4 GB / 64 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki farklı bellek seçimiyle birlikte gelecek.
Redmi Note 9 Pro modeli teknik özellikleri
Ekran: 6,67 inç FHD+ LCD
İşlemci: Snapdragon 720G
RAM: 4 GB / 6 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
İşletim sistemi: Android 10
Ön kamera: 16 MP
Arka kameralar: 48 MP (Isocell GW1) + 8 MP ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
Batarya: 5.020 mAh
Cihazın açıklanan fiyatları ise şu şekilde;
Redmi Note 9 Pro 4/64 GB – 175 dolar
Redmi Note 9 Pro 6/128 GB – 220 dolar
17 Mart’tan itibaren Hindistan üzerinde satışa çıkması beklenen modeller ülkemize geldiğinde sizler için paylaşacağız.
Akıllı Telefonlar
iPhone 9 tanıtımı ve WWDC 2020 ertelenebilir!
Tüm dünyayı etkileyen Coronavirus salgını, pek çok uluslararası teknoloji etkinliğinin iptal edilmesine veya ertelenmesine neden oldu. Gelen son haberler, ay sonunda yapılacak olan iPhone 9 tanıtımının yanı sıra Apple WWDC 2020 etkinliğinin iptal edileceğini ortaya koyuyor!
İlginizi çekebilir: Barcelona’ya gittik! (vLog)
Apple, iPhone 9 lansmanı ve WWDC 2020 etkinliğini gözden geçiriyor!
Son olarak Google, geçtiğimiz günlerde I/O 2020 etkinliğinin yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Apple ise iPhone 9 ve diğer yeni ürünlerinin tanıtılacağı etkinlik konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Marka kaynaklarına göre, Mart sonunda yapılması planlanan etkinliğin süresiz olarak iptal edildiği bildiriliyor. Apple’ın dev kampüsünün bulunduğu Santa Clara bölgesinde 1.000’den fazla davetlinin katılacağı organizasyonların yasaklanması da kararı bir anlamda doğruluyor.
Duyurunun ertelenmesine sebep olan kararın Çin’deki üretim tesislerinin kapatılmasından kaynaklı olduğu da öne sürülüyor. Şirket içindeki kaynaklar, iPhone 9 için Hindistan’da üretim seçeneğinin masaya yatırıldığını fakat maliyet durumunun bu seçeneği ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Dolayısıyla Apple’ın elinde etkinliği ertelemek dışında farklı bir seçenek kalmıyor.
Öte yandan, Apple’ın yaz aylarında gerçekleştirilecek WWDC 2020 etkinliğini de iptal etmeyi düşündüğü bildiriliyor. Haziran ayında düzenlenecek olan etkinliğe, dünyanın her yerinden binlerce Apple geliştiricisi katılıyor. Bu da Coronavirus salgınının yayılması açısından oldukça riskli görünüyor. WWDC 2020’nin yalnızca dijital ortamda gerçekleştirilmesi de bir seçenek olarak masada yer alıyor.
31 Mart’ta düzenlenmesi öngörülen etkinlikte iPhone 9 modelinin yanı sıra yeni iPad Pro’nun da duyurulması bekleniyordu. Son olarak konuyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir resmi duyuru yapılmadığını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi 10 Pro’nun 108 MP kamerasını uzaya fırlattı!
Xiaomi‘nin Twitter ve Youtube kanallarında yayınlanan en son reklam, Mi 10 Pro‘nun 108 MP kamerasıyla bir uzay uydusundan çekilen Dünya görüntülerini içeriyor. Xiaomi, Mi 10 Pro‘ların 108 MP kameralarıyla 2019‘da bir uydu programı başlatmıştı. Şimdi ise o görüntülerle bir reklam filmi çekildi.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Black Shark 3, üçlü kamera dizilimi ile görüntülendi!
Xiaomi bu reklam filmi ile nelerden bahsediyor?
Görüntüler gerçekten etkileyici bir şekilde hazırlanmış. Fakat bu harika görüntüler 1 dakika 27 saniyelik reklamın yalnızca 8 saniyesinde gözüküyor. Mi 10 Pro‘nun uzayla ilgili örneklerini görmek istiyorsanız videonun 0:54’teki haline bakabilirsiniz. Belki de reklam, akıllı telefon kameralarının dünyanın fotoğraflarını uzaydan çekmek için iyi bir fikir olmadığını söylüyordur fakat tabii ki reklam bu amaçla çekilmedi. Gerçekten yapılabilecek bir şey değil fakat reklamın kısa açıklaması oldukça zekice. “Dünyanızı 108 megapiksel olarak görür.”
Xiaomi ile ilgili bir başka söylenti daha var. Xiaomi‘nin 2020‘de dünya çağında 100 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermeyi hedeflediği söyleniyor. Bunlar haricinde firmanın hızla yükselen ivmesi kullanıcıları oldukça şaşırtıyor. Mi 10 ve Mi 10 Pro, Çin‘de zaten mevcut olarak bulunuyor. Ancak şirket yeni akıllı telefonlarının uluslararası lansmanını 27 Mart tarihinde yapacak. Ulaşan bazı sonuçlar arasında, Xiaomi tarafından ilk flaş satış, Mi 10 ikilisi popüler olduğu için onların arasından seçilecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro, iki zoom kameraya sahip olacak!
Leakster @RODENT950, Huawei P40 Pro kamerası hakkında bilgiler paylaştı. Arkadaki ana modulün Sony IMX700 “Hecadeca Bayer” sensörü olacağını belirtiyor. Bu, terim yunancadaki on altı anlamına geliyor ve muhtemelen ocak ayında duyduğumuz “Quad Quad Bayer” sensörüne bir atıfta bulunuyor.
İlginizi çekebilir: Huawei AppGallery, geliştiricilere %100’e kadar ödeme yapacak!
Huawei P40 Pro kameraları hakkında neler biliniyor?
P40 Pro, 52 MP çözünürlüğüne ve 1/1.28 diyafram aralığına sahip büyük bir sensör ile gelecek. Bu bir tur atmadan sonra 13 MP, iki tur atmadan sonra 3.25 MP ile sonuçlanır.(Muhtemelen gece modu için ayrılmış bir özellik.) “Bayer” adına rağmen, sensör aslında normal RGGB yerine bir RYYB renk filtresine sahip olacak şekilde ayarlanmış durumda.
P40 Pro, ultra geniş açılı kamera konusunda oldukça büyük bir sensörle gelecek. 40 MP çözünürlüğe sahip 1/1.5 diyafram değerine sahip Sony IMX650 (ve bir RGGB filresi ile) kullanılacak. En ilgi çekici olanı ise telefonda iki zoom kamera bulunması. Cihazda 10x optik zoomlu periskop ve 3x zoomlu normal telefoto kamera bulunacak.
Yaklaşan Huawei amiral gemisi, arkadaki kamera modüllerine yardımcı olacak şekilde bir Time of Flight 3D sensör ve renk sıcaklığı sensörüne sahip olacak. Tüm bunlar, Ocak ayı başındaki söylentiler olarak geçiyor. Cihaz hakkındaki söylentiler Huawei P40 Pro Premium Edition‘a oldukça benziyor. Huawei, 26 Mart‘ta resmi olarak P40 serisini tanıtacak.