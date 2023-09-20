Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, uzun zamandır beklenen akıllı saati Xiaomi Watch 2 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni model, güçlü özellikler ve şık bir tasarım sunuyor. Saat hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ederken, Xiaomi cephesi bu yeni güçlü akıllı saatinin tanıtım tarihini açıkladı! Watch 2 Pro için geri sayım başladı!

Xiaomi Watch 2 Pro Xiaomi 13T Serisi ile Beraber Tanıtılacak!



Xiaomi’nin yeni akıllı saati, yapılan açıklamalara göre firmanın yeni amiral gemisi katilleri olan Xiaomi 13T serisi ile beraber 26 Eylül’de Berlin’de düzenlenecek etkinlikte yer alacak. Xiaomi’nin bu lansmanda amiral gemisi düzeyinde cihazlarını tanıtacağını görüyoruz. Lansman tarihinin yanında, cihazın bazı donanım özelliklerini de sızıntılar sayesinde biliyoruz.

Xiaomi Watch 2 Pro, 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olabilir. Bu RAM ve depolamaya Snapdragon W5+ Gen 1 işlemcinin eşlik edeceği söyleniyor. Bu işlemci bir akıllı saat için gerçekten oldukça güçlü. Depolama alanının da gayet cömert olduğunu söyleyebiliriz.

Saatin 1.43 inçlik AMOLED ekranı, 466×466 piksel çözünürlüğü ve 326 ppi piksel yoğunluğu ile etkileyici bir görüntü sunacak. Ayrıca, 500 mAh pil sayesinde tek bir şarjla 72 saate kadar kullanım süresi vaat edilecek. İsteğe bağlı LTE sürümü ile gelişmiş bağlantı seçenekleri sunulacak.

Xiaomi Watch 2 Pro’nun tasarımı da oldukça dikkat çekici. Paslanmaz çelik bir gövdeye sahip olan saat, Gorilla Glass ile korunan bir ekrana ev sahipliği yapacak. Kullanıcılar, gümüş deri veya siyah kauçuk kayış seçeneklerinden birini tercih edebilecekler.

Bu akıllı saat, sağlık ve fitness takibi konusunda da iddialı. 150 farklı spor modunu destekleyeceği söylenen saat, EKG izleme, kalp atış hızı izleme, vücut sıcaklığı izleme ve uyku takibi gibi özellikler sunuyor. Ayrıca, su bazlı aktiviteler için 5ATM suya dayanıklılık derecesine sahip olacak.

Xiaomi Watch 2 Pro’nun en ilgi çekici özelliklerinden biri ise Xiaomi’nin kendi MIUI arayüzünü kullanmasına rağmen WearOS işletim sistemini benimsemesi olacak. Bu, kullanıcılara hem Xiaomi’nin özgün özelliklerini hem de WearOS’un geniş uygulama ekosistemini sunuyor.

Yakın tarihli bir rapora göre, akıllı saatin temel modeli Avrupa’da 269.99 euro’ya, LTE versiyonu ise 329.99 euro’ya satışa sunulacak. Fiyatın bir bölgeden diğerine değişiklik göstermesi beklense de, aşağı yukarı benzer fiyatlar göreceğiz gibi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!