IFA 2023 etkinliğinde görücüye çıkan ve heyecanın tavan yapmasına neden olan HONOR V Purse, bugün Çin’de resmi olarak duyuruldu. Modaya uygun bir katlanabilir telefon olarak dikkat çeken V Purse, özellikle kadınların bir cüzdan olarak kullanabileceği ilginç tasarımıyla, akıllı telefonların nasıl bir moda ikonu olabileceğini gösteriyor! İşte güzelliğiyle göz kamaştıran o telefon!

HONOR V Purse Geldi! İşte Benzersiz Bir Katlanabilir Telefon!

Bu katlanabilir telefon, dışa katlanabilir ekranı ile dikkat çekiyor ve katlandığında sadece 9 mm kalınlığında olmasıyla öne çıkıyor. Bu, HONOR’un popüler katlanabilir telefon Magic V2’ye göre %10,1 daha ince bir tasarıma sahip olduğu anlamına geliyor.

HONOR V Purse, 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisine sahip 7,71 inç katlanabilir bir OLED ekrana sahip. Katlanmamış haliyle 6,45 inçlik bir ekrana sahip olan bu telefon, etkileyici bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor. Cihaz, gücünü Snapdragon 778G 5G yonga setinden alıyor. Kamera konusunda iddialı olan cihaz, 8MP ön kamera ile 50MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı kameraya sahip.

HONOR V Purse, sıradışı bir tasarıma sahip. Telefon, daima açık ekranları ve hareket eden aksesuarları ile bir el çantasını taklit ediyor. Ayrıca kayışlarını değiştirerek normal bir çanta veya el çantası gibi kullanabilyorsunuz. Bu tasarım kullanıcılara hem işlevsellik hem de şıklık sunuyor.

HONOR V Purse özellikleri şu şekilde:

Katlandığında 6,45 inç OLED ekran, açıldığında 7,71 inç OLED ekran

Snapdragon 778G işlemci

16GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri

50MP arka kamera, 12MP ultra geniş açı lens ve 8MP ön kamera

Güç tuşuna entegre parmak izi sensörü

5G desteği

4500mAh pil ve 35W hızlı şarj özelliği

HONOR V Purse, altın, buzul mavisi ve zarif siyah renk seçenekleri ile geliyor. 16GB + 256GB modeli yaklaşık 822 dolar, 16GB + 512GB modeli ise yaklaşık 904 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Bu çarpıcı katlanabilir telefon, HONOR Çin çevrimiçi mağazasında ön siparişe açılmış durumda.

Bizler HONOR’un bu yenilikçi akıllı telefonunu çok beğendik. Başka markalarda standartlaşmış özellikleri yıllar sonra telefonlarına getirip yenilik diye sunan markalar yerine, HONOR’un bu yenilikçi yaklaşımı teknoloji sektöründe takdir topluyor.

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