Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi, uygun fiyatıyla Mi Band 3i, 21 Kasım’da satışa sunacak!
Xiaomi, Mi Band serisinin daha ucuz yollu versiyonu olarak belirlediği Mi Band 3i’yi 21 Kasım tarihinde Hindistan’da satışa sunacağını açıkladı.
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Xiaomi, yeni spor akıllı bilekliğinin duyurusu için hazır. Akıllı bileklik sektörünü domine eden Xiaomi, Twitterda yayınlamış olduğu #RunWithMaraton tag’ine sahip bir reklam posteri yayınladı. Yayınlanan görseller, Mi Band 3i’a işaret ediyor. Maraton ise 1 Aralıkta Hindistan’ın Banglore şehrinde gerçekleşecek. Turnuvanın birincilerine ise ödül olarak yeni akıllı bilekliğin verilmesi bekleniyor.
Teknik detaylar ve özellikler henüz belli değil fakat fiyat tarafında Mi Band 3 ve Mi Band 4’ün arasında bir rakamla çıkış yapması bekleniyor. Zaten ara model olması da bunu gösteriyor.
Mi fans, here's some motivation for you to #RunWithMi. Every finisher will get the upcoming #MiSmartBand.
Can you guess? Hint's in the image.
For those who haven't registered yet, head here > https://t.co/FyLHcwnWIr pic.twitter.com/K7fmDVWOlZ
— Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) November 19, 2019
Mi Band 4’te büyük ölçülerde AMOLED ekran, Bluetooth 5.0 desteği bulunuyordu. Bu da temelinde bizlere Mi Band 3’le cihazın farkını gösteriyordu. Ara nesil akıllı bileklik ise nasıl görünecek, renkli bir ekran mı tercih edilecek. Açıkçası henüz bunu öğrenemedik. Detaylar iki gün içerisinde belli olacak.
Giyilebilir Teknoloji
Galaxy Watch Active 2 özellikleri, eski saatlere de geliyor!
Samsung geçtiğimiz aylardaki IFA 2019 teknoloji fuarında kullanıcıların karşına çıkartılmıştı. Çok kısa zaman sonra ülkemizde satışlarına başlanan cihazın önemli özelliklerinin Galaxy Watch ve Watch Active cihazlarına da geleceği açıklandı.
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Eğer hala yılbaşında sevdiklerinize ne alacağınız konusunda kararsızsanız sizin için hala iki güncel cihaz daha var demektir. Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Galaxy Watch ve Watch Active modelleri yeni çıkan Active 2 cihazında yer alan bazı yeniliklere çok yakında kavuşacak.
Versiyon bilgisinin Tizen OS 1.5 olarak açıklandığı giyilebilir cihazlar için iki önemli arayüz geliştirmesi dikkat çekiyor. Bunlardan en önemlisi daha çok sporcuların ilgilisini çeken Active modeline gelecek. Bildiğiniz gibi Active modelinde standart Watch modelinde yer alan kadran mekanizması bulunmuyor. Tüm kontrolleri, ekran üzerinde yer alan çerçeveden yapmanız gerekir. Fakat bu işlemleri yaparken yuvarlak çerçevede zorlanabiliyorduk.
Samsung yeni cihazıyla buna bir çözüm getirdi. Artık, cihazın üst tarafından saat yönüne doğru yaptığımız bir hareketle, sayfalar arası geçiş sağlanabiliyor. Böylece arayüz üzerinde gezinmek çok daha pratikleşiyor. Bir diğer yenilik ise saat kadranlarına getirilmiş. Cihaz arayüzlerine toplamda 24 kadran modeli daha eklenmiş. Dilediğiniz, sevdiğiniz herhangi birini seçip pratik şekilde kullanabilmeniz mümkün.
Bunların yanı sıra, yeni Bixby, UI emoji, fitnessla ilgilenenler için düşük kalp hızı uyarısı desteği de yeni gelen özellikler arasında yerini almış durumda. Samsung’un yakın zaman içerisinde tüm dünyaya güncellemeyi açması bekleniyor.
Giyilebilir Teknoloji
Google, WearOS cihazlar için Play Store’u yeniledi!
Google, WearOS kullanan giyilebilir teknolojiler temelli cihazlar için uygulama marketinin arayüzünü tamamen yeniledi. Her sene yeni bir Android yazılımının gelişiyle birlikte firma, akıllı telefonlar içinde aynı uygulamayı adet haline getirmişti.
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WearOS’dan gücünü alan akıllı saatler için çok iyi haberlerimiz var. Eğer, bugün saatiniz üzerinden uygulama marketine girdiğiniz takdirde yepyeni bir arayüz sizi karşılıyor. Bu gelen yenilik, akıllı saatinizi maalesef ki hızlandırmıyor. Fakat, Google Play Store üzerinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.
Güncellemenin içeriğine gelirsek, ilk olarak “Telefonumda göster” ibaresi ana menüye konumlandırılmış. Varolan uygulamalar ise bir alt menüye gizlenmiş. Üst tarafta yer alan çekmece kısmı tamamen kaldırılmış. Tüm seçenekler, Play Store sayfasının bulunduğu klasörün içine yerleştirilmiş.
Yeni alt menünün en üstünde yer alan arama ikonun altına “Telefonunuzdaki saat uygulamaları” sekmesi eklendi ve “Benim Uygulamalarım” kısmı tekrar isimlendirilerek “Saatindeki Uygulamalar” olarak değiştirilmiş.
İkonların dizaynı genel olarak çok daha temiz ve göze hoş gözüküyor. TicWatch Pro 4G, Misfit Vapor 2 ve Fossil Sport’un aralarında bulunduğu güncel WearOS yazılımını kullanan cihazlar şimdiden güncelleme almaya başladı. Eğer belirttiğim cihazlardan herhangi birine sahip değilseniz merak etmeyin, birkaç gün sonra size de bu arayüz güncellemesi gelecektir.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Watch tanıtıldı! Wear OS’lu MIUI geliyor!
Xiaomi, düzenlemiş olduğu lansmanda yeni nesil akıllı telefonları haricinde bir de akıllı saatini tanıttı. Mi Watch, dizaynının temelini MIUI işletim sisteminden tabanını ise Android Wear OS’tan alıyor.
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Çinli Dev, aslına bakarsak bu pazara uzun süredir aşina olan şirketlerden biri özellikle firmanın AmazFit ile yapmış olduğu marka antlaşması senelerdir devam ediyor ve kullanıcılarına spor temelli akıllı saat ve bileklikler üretiyordu.
Şimdi ise yıllardır biriken deneyimle birlikte ilk akıllı saat markasını piyasada görmüş olduk. Çok ciddi özelliklerin bulunduğu akıllı saate Çinli Dev, bileğinizdeki telefon olarak adlandırıyor. Böylce telefonunuzda hangi fonksiyonları yönetebiliyorsanız birebir akıllı saatinizden de kontrol edebilmeniz mümkün.
Saatin ekranı 1.78 inç 44mm boyutlarında içerisinde her zaman açık ekran yeteneklerini de barındıran AMOLED bir panelle geliyor. Arka yüzeyi seramik olan, sol tarafında ayarlanabilir bir tuş bulunan hemen yanında ise güç tuşunun konumlandırıldığı temel Apple Watch hatlarına sahip bir cihazla karşı karşıyayız. Sağ tarafında ise mikrofon ve ahize bulunuyor. Ayrıca Bluetooth, NFC, eSIM teknolojilerini de tasarımda yer ettiğini görebiliyoruz.
Mi Watch’ın kalbinde Xiaomi’nin tasarlamış olduğu akıllı saatler için MIUI arayüzünü çalıştırıyor. MIUI’ın saat versiyonu için 40 gömülü uygulama ve üçüncü parti desteği de mevcut. Cihazda, bir kalp atış sensörü bulunuyor ve bununla birlikte anlık olarak nabız takipi, antreman yönetimi gibi spor faaliyetlerinde kullanabiliyorsunuz.
Donanım kısmında ise, 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine sahip Snapdragon 3100 4G işlemcisi kullanılıyor. Batarya ömrü ise, 4G bağlantı açık halde 36 saati aşkın performans sergileyebiliyor. Xiaomi, Mi Watch’de 570mAh batarya kullanıyor bu da akıllı saat pazarında en yüksek kapasiteye sahip giyilebilir ürün olarak nitelendiriliyor.
Şu an için sadece Çin pazarında satışa sunulması beklenen cihazın fiyatı 185 dolar olarak belirlenmiş. Uluslararası pazara sunulup sunulmayacağı ise belirsizliğini şu an için koruyor. Geniş perspektifte değerlendirdiğimiz zaman Apple Watch’la birebir görünüme sahip fakat çok daha uygun fiyatlı bir alternatif yaratan firmanın atılımını çok yerinde buluyoruz.