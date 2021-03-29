Genel
Xiaomi Türkiye ‘de üretime başladı!
Xiaomi, Salcomp ile üretime başlayacağı dördüncü fabrikasını, düzenlenen basın toplantısı ile resmi olarak açtı. Basın toplantısına Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Yurt Dışı Faaliyetler Daire Başkanı Furkan Karayaka, İstanbul Yatırım Ofisi Başkanı Nihat Narin, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar Kaymakamı Kemal İnan gibi isimler katılım sağladı.
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Cumhurbaşkanı Mektup Yolladı!
Açılışa özel olarak mektup yollayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üstelik bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye’nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunmakta. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkânı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunmakta. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon Dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır. Özellikle dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
Açılışta dikkat çeken açıklamalar!
Açılışta söz alan Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Temsilcisi Liu Shaobin, Türkiye’deki Çin Büyükelçiliği adına Xiaomi Group’u tebrik etti. Ayrıca Türkiye’deki üretim ve faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmesini diledi. Shaobin sözlerine; “Bu yıl Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü. Üstelik geçtiğimiz 50 yıl içinde her iki tarafın ortak çabaları sayesinde son derece verimli sonuçlar elde ettik. Ayrıca her iki tarafın da Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü, iki ülke arasındaki iş birliklerini daha da güçlendirmek ve karşılıklı ilişkilerinin gelişmesine yeni büyük katkılar sağlamak için bir fırsat olarak değerlendireceğini umuyorum” dedi.
Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang
“Xiaomi olarak en büyük önceliğimiz en güncel teknolojileri adil fiyatlarla dünyanın her yerinde kullanıcılarımız için ulaşılabilir kılmak… Bu misyonla temel stratejimizi de akıllı telefonlar ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti birleşimi üzerine kurguladık. Üstelik bu strateji önümüzdeki 5 yıl içinde 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığımız 5G ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti çalışmamızın daha geniş bir versiyonu. Bu yeni strateji ile de var olduğumuz alanlardaki liderliğimizi sürdüreceğiz. 2020’nin son çeyrek raporlarına göre 54 ülkede ilk 5 telefon markasından biriyiz, 10 ülkede de birinci sıradayız. Genel anlamda da dünyanın 3 numaralı akıllı telefon markasıyız. Kurduğumuz nesnelerin interneti platformu ile 289,5 milyon cihazı birbirine bağlıyoruz. 2020 yılı içinde yüzde 19,4 büyüyerek kullanıcılarımız için daha fazla çalışma imkanına sahip olduk. Bizi Türkiye’de de kucaklayan Xiaomi severlere teşekkür ediyoruz. Bu ülkede yatırımlarımız Türkiye Devleti destekleriyle devam edecek” dedi.
Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang; “Türkiye’de lokal bir partner haline gelerek pazarda üretime başlamamızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ülkede katma değer yaratarak istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok gururluyuz. Üstelik hedefimiz bu yıl için beyaz ve mavi yaka olarak 2000 kişiye iş alanı yaratmak. Ayrıca 5 milyon adet akıllı telefon üretmek. İlk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelimizi bu fabrikada üreteceğiz. Özellikle hizmetlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak için Mi Store’larımızın sayısını da 100’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Sürecin başından beri desteğini esirgemeyen bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 2019 yılından beri Türkiye’nin en sevilen telefon markalarından biri yapan kullanıcılarımıza da teşekkür ederiz.” dedi.
Xiaomi, Türkiye’de yerel üretimle büyümeye devam edecek..
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Xiaomi Mi 11 Ultra modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil amiral gemisi, kamera özellikleri ile ön plana çıkıyor.
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Xiaomi, Çin’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirerek en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Mi 11 Ultra’yı duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung tarafından geliştirilen 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.
Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11 Ultra, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 256 GB veya 512 GB’lık modelleri yer alıyor.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung tarafından geliştirilen 50 Megapiksel ISOCELL GN2 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 48 Megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 ultra geniş açılı ve yine aynı sensörün kullanıldığı telefoto kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 256 veya 512 GB
- Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı
- Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 48 MP, f/2,2 + 48 MP, f/4,1
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
Son olarak Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin en çok merak edilen fiyatları da belli oldu. Söz konusu cihazın başlangıç modeli 8 GB/256 GB’lık modeli için yaklaşık 913 dolar isteniyor. Ayrıca 12GB/256 GB’lık için 989 dolar belirlenirken, 12GB/512 GB’lık model için de 1065 dolar belirlenmiş.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Xiaomi Mi 11 Pro modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil amiral gemisi, teknik özellikleri ile ön plana çıkıyor.
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Xiaomi, Çin’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirerek en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Mi 11 Pro’yu duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 11 Pro, Samsung üretimi 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.
Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11 Pro, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 128 GB veya 256 GB’lık modelleri yer alıyor.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung‘un yeni GN2 kamera sensör teknolojisine sahip ilk cihaz oldu. 50 Megapiksel ana kameraya ek olarak 13 Megapiksel 123 derecelik ultra geniş açı ve 8 Megapiksel periskop telefoto kamera bulunuyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi Mi 11 Pro modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı
- Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 13 MP, f/2,4 + 8 MP, f/3,4
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
- Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Aura
Son olarak Xiaomi Mi 11 Pro modelinin en çok merak edilen fiyatları da belli oldu. Söz konusu cihazın başlangıç modeli 8 GB/128 GB kapasite için belirlenen fiyatı yaklaşık 760 dolar isteniyor. Ayrıca 8GB/256GB kapasite için 807 dolar belirlenirken, 12GB/256GB kapasite 868 dolar olarak belirlenmiş.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo Geekbench üzerinde görüntülendi!
Realme GT Neo modeli ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı.
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Realme GT Neo modelinin performans detayları ortaya çıktı!
Realme amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. GT serisi için kolları sıvayan teknoloji devi, serinin Neo modeli için artık geri sayıma geçti. Tanıtımına az bir süre kalan akıllı telefon, Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları belli olan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de kesinleşti. Tekli çekirdek performansından 975 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansından da 3320 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de netleşti. Realme GT Neo modeli MediaTek yapımı bir işlemci ile bizleri karşılayacak. Dimensity 1200 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bunların yanı sıra cihazın detaylı teknik özellikleri ve tasarımı henüz belli olmadı ne yazık ki. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon 31 Mart tarihindeki etkinlik ile tanıtılacak. Ayrıca akıllı telefona firmanın Çin için özel olarak çıkartacağı V13 modeli de eşlik edecek. Bakalım firma, amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
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