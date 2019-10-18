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Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk’e Redmi 8 ailesini sorduk!
Xiaomi markası içerisinde Xiaomi Türkiye Satış Direktörü olan İrfan Öztürk ile Redmi 8 ailesi lansmanı ardından hoş bir sohbet gerçekleştirdik.
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Röportajımızda hem Redmi 8 ailesini hem de fiyatlandırmalarını değerlendiriyoruz.
İyi seyirler…
Redmi Note 8 Pro ön inceleme https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Sizin Yorumunuz
S10e’yi satıp iPhone XR almak – Sizin Yorumunuz (Görkem Göknil)
Samsung Galaxy S10e satın aldıktan sonra ofisimizde görüşlerini aktaran Görkem Göknil, daha sonra yaşadığı Samsung teknik servis sorununundan sonra iPhone XR almaya karar verdi. Bu videomuzda da iPhone deneyimini bizlere aktarıyor.
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Samsung Galaxy S10e – Sizin Yorumunuz (Görkem Göknil): https://youtu.be/jIo_v3EEhJU
Bozuk Galaxy S10e ve bitmeyen servis macerası (Görkem Göknil): https://youtu.be/GlGM1vgegj4
Normalde Apple ürünlerini kullanan Görkem, Samsung Galaxy S10e ile Android dünyasına geçmek isterken yaşadığı sorunlar onu tekrar iPhone kullanmaya itmiş durumda. Şimdi de hem S10e ile iPhone XR deneyim farklılıklarını hem de genel olarak XR deneyimini aktarıyor.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
GTX 1650 ile oyun keyfi! | Casper Excalibur G770 incelemesi
Casper Excalibur G770 incelemesi ile karşınızdayız. Casper’ın oyuncu ürünleri olan Excalibur’un fiyat performans odaklı modeli G770 ile beraberiz.
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Casper’ın internet sitesinden konfigüre edebileceğiniz ve birçok donanım bileşenlerini kendi isteğinize ve bütçenize göre düzenleyebileceğiniz Excalibur G770 modelinde bizim incelediğimiz versiyonun detaylarını aşağıda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Casper Excalibur G770 (G770.9750-DHH0A)
- 15,6 inç FHD 60 Hz IPS
- Intel Core i7 9750H
- Nvidia GeForce GTX 1650
- 32 GB DDR4 RAM
- 512 GB M2 SSD + 512 GB SSD depolama
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İşte beklenen telefon! | 2000 TL’lik Redmi Note 8 kutu açılışı
Geçtiğimiz dönemin en popüler fiyat/performans telefonlarından biri olan Redmi Note 8 15 Ekim itibariyle tanıtıldı.
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Xiaomi’nin alt markası haline gelen Redmi ailesinin bu yılın en merak edilen modeli Redmi Note 8, 1.999 TL fiyatıyla resmen duyuruldu. Özellikle 4 kameralı yapısıyla ve Snapdragon 665 işlemcisiyle gelen Redmi Note 8’in kutu içeriğine gelin beraber bakalım.
- Redmi Note 8 Pro ön inceleme https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
- Redmi Note 8 ön inceleme https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
- Redmi 8 ön inceleme https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
- Redmi 8A ön inceleme https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi Note 8 özellikleri
- 6,3 inç 1080 x 2340 piksel damla çentik IPS ekran
- Gorilla Glass 5 koruma (ön ve arka)
- Qualcomm Snapdragon 665
- Adreno 610
- 4 GB RAM
- 64 GB depolama
- 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- 13 MP ön kamera
- 4000 mAh (18 W şarj desteği)