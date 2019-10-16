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Redmi 8 ailesi lansmanı | Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A
Xiaomi Türkiye’nin Quasar İstanbul’da düzenlediği özel etkinlikte Redmi 8 ailesinin Türkiye lansmanı yapıldı. Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A modellerinin ve aynı zamanda çeşitli Xiaomi ekosistem ürünlerinin duyurulduğu lansmanın tamamını bir HWP klasiği olarak izleyebilrisiniz.
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Redmi Note 8 Pro ön inceleme https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme https://youtu.be/f4YUsgEcGko
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Samsung servisinden değişim alınan S10+ – Sizin Yorumunuz (Dağhan Rıfat Atalay)
Samsung Galaxy S10+ cihazında yaşanan ön kamera sorunu için Samsung Kadıköy servisine giden Dağhan Rıfat Atalay’ın yaşadığı iyi ve kötü sorunları ve nasıl cihaz değişimi aldığınız bu videomuzda göreceğiz.
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Bazı S10 ailesi cihazlarında görünen pastel şeklinde ön kamera çekimi sorunu için Samsung Emaar mağazasına giden Dağhan Rıfat’ın yaşadığı bir haftalık çözüm sürecinin detaylarını videoda aktarıyor.
Keyifli sohbete sizleri de bekliyoruz. İyi seyirler…
İnceleme
5.000 mAh batarya 1.149 TL fiyat! | Redmi 8A ilk bakış
Redmi 8A modeli 5.000 mAh bataryası ve kırmızı rengi ile göz alıcı bir şekilde geliyor. Özellikle 1.149 TL fiyatıyla dikkat çeken Redmi 8A’nın detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
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Xiaomi Türkiye tarafından yapılan resmi lansman ile beraber tanıtılan Redmi 8 ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan Redmi 8A, özellikleri ve fiyatlarıyla fazlasıyla dikkat çekici bir cihaz olmuş. 6,2 inç HD+ IPS bir panel ile gelen cihaz, gücünü Snapdragon 439 yonga seti ve Adreno 505’ten alıyor.
2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına ship olan model ile Türkiye’ye giren 8A, microSD kart desteği de sunuyor. Arkasında yer alan 12 MP arka kamera ile fiyatına göre kabul edilebilir çekimler sunan Redmi 8A, ön tarafta ise 8 MP bir sensör ile geliyor. En önemli yanı olarak 5.000 mAh değerinde bir batarya ile kutudan çıkan Redmi 8A, 1.149 TL fiyatla satışa çıkacak. Özellikle ilk akıllı telefon deneyimi için ideal görünen Redmi 8A’nın detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
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Televizyon alırken nelere dikkat edilmeli? Philips TV’ler neler sunuyor?
Bu videomuzda katıldığımız Philips TV’nin düzenlediği Colours of İstanbul etkinliğinde Philips LED ve OLED televizyonlarından örnekler ile televizyon alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattık.
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Televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?
HDR kralı: The One
Bir televizyon alırken birçok kullanıcının ilk dikkat ettiği nokta her zaman tasarım ve görüntü kalitesi olarak dikkat çekiyor. İnce ve şık çerçeveler ile üretilen Philips televizyonlar 4K görüntü kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle The One adıyla dikkat çeken 2019 yılı 7300 serisi televizyonlarda HDR, HDR 10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alırken, başta Netflix olmak üzere tüm HDR içerikleri The One serisi ile rahatlıkla en yüksek kalitede izlemeniz mümkün.
Diğer televziyon modellerinde farklı HDR standartları desteklenirken The One serisinde hepsinin bulunmasının avantajı ile tüm platform ve video içerik türlerinde hangi HDR formatı olduğuna bakmadan yönetmenin sizlere göstermek istediği ortamı ve anı en doğru şekilde Philips The One serisi ile görebileceksiniz.
Ses sistemine önem verenlere; Bowers & Wilkins
Ses odaklı ürünleriyle de dikkat çeken Philips markalı televizyonlarda ayrı bir ses sistemi ya da soundbar’a gerek kalmadan 7500 serisi ve 8800 serisi LED televizyonlarda kusursuz ses almanız mümkün. 8800 serisi Philips televizyonlarda yer alan ve sadece önemli markaların üst seviye ürünlerinde gördüğümüz Bowers & Wilkins ses sistemiyle muhteşem görüntüye ek olarak üstün bir ses deneyimi de yaşayabilirsiniz.
Bowers & Wilkins ses sistemine sahip 8800 serisi, özel bass, tweeter ve özel hoparlör içeren tasarımında kvadrat kumaş ile şıklık da katmayı başarıyor. Böylece sizi izlediğiniz içerikte hissettirilmek istenen duyguları yaşamanızı sağlıyor.
İşletim sistemi için en ideali: Android!
Son dönemin modası olan akıllı televizyon akımında öncülerden biri olan Philips ise tüm videodaki televizyonlarında ve tüm ürünlerinde Android işletim sistemi ile beraber geliyor. Bu sayede Netflix başta olmak üzere Google Play Store üzerinden uygulama ve oyunlara erişebilir, Türkçe desteğine kavuşan Google Asistan ile Türkçe komutlar eşliğinde televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.
Son gelen Android TV 9 güncellemesine sahip olan Philips televizyonlar daha sade, daha kullanışlı ve istediğiniz içeriğe daha kolay ulaşılabilir bir arayüz sağlamayı başarıyor.
Daha canlı renk, gerçek siyahlar: OLED serisi
Daha canlı renkler ve daha gerçekçi siyah renk için ise tercihinizi Philips 800 serisi OLED televizyonlardan yana kullanmanız da mümkün. OLED klasik LED televizyonlara döre daha ince yapıda ve aynı zamanda siyah renklerde tamamen pikselleri kapatarak gerçek siyah renk vermesiyle dikkat çekiyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz.