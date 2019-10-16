Bu videomuzda katıldığımız Philips TV’nin düzenlediği Colours of İstanbul etkinliğinde Philips LED ve OLED televizyonlarından örnekler ile televizyon alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattık.

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Televizyon alırken nelere dikkat edilmeli?

HDR kralı: The One

Bir televizyon alırken birçok kullanıcının ilk dikkat ettiği nokta her zaman tasarım ve görüntü kalitesi olarak dikkat çekiyor. İnce ve şık çerçeveler ile üretilen Philips televizyonlar 4K görüntü kalitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle The One adıyla dikkat çeken 2019 yılı 7300 serisi televizyonlarda HDR, HDR 10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alırken, başta Netflix olmak üzere tüm HDR içerikleri The One serisi ile rahatlıkla en yüksek kalitede izlemeniz mümkün.

Diğer televziyon modellerinde farklı HDR standartları desteklenirken The One serisinde hepsinin bulunmasının avantajı ile tüm platform ve video içerik türlerinde hangi HDR formatı olduğuna bakmadan yönetmenin sizlere göstermek istediği ortamı ve anı en doğru şekilde Philips The One serisi ile görebileceksiniz.

Ses sistemine önem verenlere; Bowers & Wilkins

Ses odaklı ürünleriyle de dikkat çeken Philips markalı televizyonlarda ayrı bir ses sistemi ya da soundbar’a gerek kalmadan 7500 serisi ve 8800 serisi LED televizyonlarda kusursuz ses almanız mümkün. 8800 serisi Philips televizyonlarda yer alan ve sadece önemli markaların üst seviye ürünlerinde gördüğümüz Bowers & Wilkins ses sistemiyle muhteşem görüntüye ek olarak üstün bir ses deneyimi de yaşayabilirsiniz.

Bowers & Wilkins ses sistemine sahip 8800 serisi, özel bass, tweeter ve özel hoparlör içeren tasarımında kvadrat kumaş ile şıklık da katmayı başarıyor. Böylece sizi izlediğiniz içerikte hissettirilmek istenen duyguları yaşamanızı sağlıyor.

İşletim sistemi için en ideali: Android!

Son dönemin modası olan akıllı televizyon akımında öncülerden biri olan Philips ise tüm videodaki televizyonlarında ve tüm ürünlerinde Android işletim sistemi ile beraber geliyor. Bu sayede Netflix başta olmak üzere Google Play Store üzerinden uygulama ve oyunlara erişebilir, Türkçe desteğine kavuşan Google Asistan ile Türkçe komutlar eşliğinde televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.

Son gelen Android TV 9 güncellemesine sahip olan Philips televizyonlar daha sade, daha kullanışlı ve istediğiniz içeriğe daha kolay ulaşılabilir bir arayüz sağlamayı başarıyor.

Daha canlı renk, gerçek siyahlar: OLED serisi

Daha canlı renkler ve daha gerçekçi siyah renk için ise tercihinizi Philips 800 serisi OLED televizyonlardan yana kullanmanız da mümkün. OLED klasik LED televizyonlara döre daha ince yapıda ve aynı zamanda siyah renklerde tamamen pikselleri kapatarak gerçek siyah renk vermesiyle dikkat çekiyor.

Detayları videomuzda görebilirsiniz.