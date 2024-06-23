Xiaomi, ikinci elektrikli otomobilini tanıtmaya hazırlanırken elektrikli araç pazarı daha da heyecanlı bir döneme giriyor. Casus fotoğraflar, dahili kod adı MX11 olan bir coupe SUV’nin ortaya çıktığını gösteriyor. Tesla’nın Model Y’sine rakip olması beklenen bu EV, oldukça başarılı olan SU7’nin izinden gidecek.

Xiaomi SUV otomobil nasıl olacak?

Sızdırılan görüntüler, yoğun kamuflaj altında bile MX11’in tasarımına ilk bakışı sunuyor. Ön kısım, SU7 sedanını anımsatan entegre farlarla modern bir estetik yayıyor. Özellikle, MX11’in tavanında bulunan bir LiDAR sensörü, Navigate on Pilot (NOA) gibi gelişmiş sürücü destek özelliklerine işaret ediyor.

Coupe benzeri tavan çizgisi, MX11’e sportif bir karakter kazandırıyor. Yan kameralar, sarı fren kaliperleri, beş kollu tekerlekler ve açık arka lambalar gibi tasarım öğeleri, SU7’nin tasarım dilini daha da yansıtarak Xiaomi SUV kimliğini güçlendiriyor.

Ayrıntılı teknik özellikler hala gizli tutulsa da, MX11’in muhtemelen SU7’nin güç aktarma organlarını paylaşacağı ve 295 hp’den 673 hp’ye kadar güç çıkışı sunacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi’nin EV pazarına girişi, SU7’nin etkileyici satış rakamlarının da gösterdiği gibi büyük bir coşkuyla karşılandı. Şirket, sadece iki buçuk ayda 20.000’inci SU7’yi teslim etti ve 2024 yılı sonuna kadar 120.000 adet sevkiyat yapmayı hedefliyor. 2025 yılında seriye katılmaya hazır olan MX11 ile Xiaomi SUV, EV yarışında kendisini zorlu bir rakip olarak konumlandırıyor.

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Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, daha önce şirketin kitlelere “rüya otomobiller” sunma konusundaki kararlılığını vurgulamıştı. SU7, Porsche ve McLaren’den ilham alan tasarımıyla bu felsefenin somut bir örneği olmuştu. MX11 de aynı yolu izlerse, daha uygun fiyata üst düzey özellikler sunan başka bir “amiral gemisi katili” olabilir. Xiaomi SUV üretim yeteneklerini artırırken, şirket Pekin montaj tesisinin ikinci aşaması tamamlandıktan sonra 2025’in sonlarında MX11 üretimine başlamayı hedefliyor.