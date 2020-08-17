Xiaomi Süper Duvarkağıdı herhangi bir Android cihaza nasıl kurulur?

Xiaomi Süper Duvarkağıdı özelliği bildiğiniz gibi MIUI 12 ile birlikte seçili Xiaomi telefonlarına sunulmuştu. Eğer kullandığınız Xiaomi telefonda Süper Duvarkağıdı özelliği yoksa veya Xiaomi olmayan bir Android akıllı telefonda bu özelliği kullanmak istiyorsanız bu rehber sizin için.

Bildiğiniz gibi MIUI 12 sürümüyle beraber Dünya ve Mars olmak üzere iki tane Süper Duvarkağıdı vardı. Şimdi ise Satürn isimli üçüncü bir tanesi eklendi ve diğerleri gibi o da Android’e port edilebiliyor.

MIUI 12 Süper Duvarkağıdı nasıl kurulur?

Eğer Xiaomi bir akıllı telefonunuz varsa buradan , farklı bir Android akıllı telefonunuz varsa da buradan istediğiniz duvar kağıdını indirin.

, farklı bir Android akıllı telefonunuz varsa da istediğiniz duvar kağıdını indirin. Ardından Android’in canlı duvar kağıdı ekleme bölümünden manuel olarak indirdiğiniz Süper Duvarkağıdını uygulayın.

Alternatif olarak Xiaomi kullanıcıları, Activity Launcher’ı indirerek Duvarkağıtları sekmesinin altından Süper Duvarkağıtları bölümünü de çalıştırabilir.

indirerek sekmesinin altından Süper Duvarkağıtları bölümünü de çalıştırabilir. XDA Developers’ta yazan bilgiye göre bu işlem için Android telefonunuzun Android 8.0 ve üzeri olması gerekiyor. Daha aşağı sürümlerde çalışmıyor.

Bu arada MIUI 12 ile birlikte gelen orijinal Süper Duvarkağıdı özelliği Mi 10, Mi 10 Pro, Poco F2 Pro, Mi 10 Lite, Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi Mix 3’te yer alıyor.

Xiaomi Süper Duvarkağıdı özelliği nedir?

MIUI 12 lansmanında özellikle üzerinde durulan süper duvar kağıtları dünya ve mars olmak üzere iki farklı şekilde kullanıma açıldı. Ancak şirketin 10. yıla özel olarak düzenlediği ve Mi 10 Ultra modelinin tanıtıldığı etkinlikte buna Satürn de eklendi.

Hem kilit ekranında hem de telefonun arayüzünde hareket eden ve yüksek çözünürlüklü görseller görüyoruz. Ayrıca evimiz yani Dünya seçeneğinde Çin ve buzullar gibi farklı lokasyonlar da seçilebiliyor. Tabii ki bu özelliğin normal bir duvarkağıdına oranla pil tüketimini arttıracağını da unutmamak gerek.