Akıllı Telefonlar
Xiaomi Süper Duvarkağıdı herhangi bir Android cihaza nasıl kurulur?
Xiaomi Süper Duvarkağıdı özelliği bildiğiniz gibi MIUI 12 ile birlikte seçili Xiaomi telefonlarına sunulmuştu. Eğer kullandığınız Xiaomi telefonda Süper Duvarkağıdı özelliği yoksa veya Xiaomi olmayan bir Android akıllı telefonda bu özelliği kullanmak istiyorsanız bu rehber sizin için.
Bildiğiniz gibi MIUI 12 sürümüyle beraber Dünya ve Mars olmak üzere iki tane Süper Duvarkağıdı vardı. Şimdi ise Satürn isimli üçüncü bir tanesi eklendi ve diğerleri gibi o da Android’e port edilebiliyor.
MIUI 12 Süper Duvarkağıdı nasıl kurulur?
- Eğer Xiaomi bir akıllı telefonunuz varsa buradan, farklı bir Android akıllı telefonunuz varsa da buradan istediğiniz duvar kağıdını indirin.
- Ardından Android’in canlı duvar kağıdı ekleme bölümünden manuel olarak indirdiğiniz Süper Duvarkağıdını uygulayın.
- Alternatif olarak Xiaomi kullanıcıları, Activity Launcher’ı indirerek Duvarkağıtları sekmesinin altından Süper Duvarkağıtları bölümünü de çalıştırabilir.
- XDA Developers’ta yazan bilgiye göre bu işlem için Android telefonunuzun Android 8.0 ve üzeri olması gerekiyor. Daha aşağı sürümlerde çalışmıyor.
- Bu arada MIUI 12 ile birlikte gelen orijinal Süper Duvarkağıdı özelliği Mi 10, Mi 10 Pro, Poco F2 Pro, Mi 10 Lite, Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi Mix 3’te yer alıyor.
Xiaomi Süper Duvarkağıdı özelliği nedir?
MIUI 12 lansmanında özellikle üzerinde durulan süper duvar kağıtları dünya ve mars olmak üzere iki farklı şekilde kullanıma açıldı. Ancak şirketin 10. yıla özel olarak düzenlediği ve Mi 10 Ultra modelinin tanıtıldığı etkinlikte buna Satürn de eklendi.
Hem kilit ekranında hem de telefonun arayüzünde hareket eden ve yüksek çözünürlüklü görseller görüyoruz. Ayrıca evimiz yani Dünya seçeneğinde Çin ve buzullar gibi farklı lokasyonlar da seçilebiliyor. Tabii ki bu özelliğin normal bir duvarkağıdına oranla pil tüketimini arttıracağını da unutmamak gerek.
Akıllı Telefon
Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta | Tüm detayları ile Oppo deneyimi neler sunuyor?
Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta geçiren Aydoğan’ın Samsung telefonlarından sonra Oppo cihazlarını neden sevdiğini ve artılarını anlatıyor.
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Oppo Reno 3 Pro ile bir hafta
Bir seneyi aşkın süredir Samsung Galaxy S10+ kullanan Aydoğan, Oppo Find X2 ve Reno 3 koleksiyonu ile Oppo ile resmen tanışmasının ardından neden Oppo’yu sevdiğini, Reno 3 Pro ile tüm detayları ile aktarıyor.
Tasarımsal olarak şık ve oldukça hafif bir telefon olan Reno 3 Pro, 171 gram ağırlığında. Ayrıca 7,7 mm inceliği ile elinizi yormadan tek elle kullanıma da imkan sağlayabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. 6.5” 2400 x 1080 piksel çözünürlüğündeki AMOLED tabanlı ekranı 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunun yanı sıra DCI-P3 renk gamut desteğiyle de dizi, film ve oyun keyfinizde oldukça farklı ve keyif verici bir deneyim vadediyor. Elbette bunun Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri barındırması gibi avantajı da yadsınamaz bir gerçek.
Snapdragon 765G daha önce yaptığımız testlerde zirvede yer alırken Adreno 620 grafik işlem birimi de tüm oyunları en yüksek ayarda oynayabilmenize olanak tanıyor. Bu sayede canlı bir ekranda, stereo hoparlör eşliğinde üst seviye ve 90 Hz akıcı bir oyun deneyimi sizi bekliyor. Diğer bir yandan 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ise çoklu uygulama kullanımı ve uygulamaları geri çağırma gibi birçok konuda size geniş bir bellek ve depolama alanı sağlıyor.
Üstün özellikler
48 MP çözünürlüğündeki dörtlü kamerası fotoğraf ve video performansında oldukça tatmin edici ve beklenmedik kalitede sonuçlar verirken video sabitlemesi ile rakipsiz bir noktada olduğunu da söylemek mümkün. 32 MP ön kamerası ise fazlasıyla iyi sonuçlar verebiliyor. 2x optik, 5x hibrit ve 20x’e dijital yakınlaştırma yapabilmek Oppo Reno 3 Pro ile mümkün.
4025 mAh değerindeki bataryasını 30 W VOOC 4.0 şarj ile hızlıca doldurabilen cihaz 20 dakikada %50 şarj edebiliyor. NFC ve Wi-Fi ac ile BT 5.1 bağlantı teknolojilerine sahip olan telefon şık ve başarılı bir telefon olmayı başarmış.
Ayrıca Kapalı Ekran Saati, ekran ışık efektleri, Soloop, koyu mod, akıllı kenar çubuğu, uygulama kilidi gibi Color OS 7.0 ile gelen avantajlar da kullanım deneyiminizi ileriye taşımayı başarıyor. Soloop özellikle Instagram başta olmak üzere sosyal medyada paylaşmak için videolar üretebilmeniz adına oldukça yardımcı olacaktır.
Akıllı Telefonlar
GOOD LOCK 2020 neler sunuyor? | Samsung telefonlara yeni özellikler!
Samsung Galaxy S ve Note ailesine birçok yeni özellik getiren Good Lock serimiz Good Lock 2020 ile devam ediyor!
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Good Lock 2020 ile Galaxy S10 modellerinde değişen ve geliştirilen tüm özelliklere beraber göz atıyoruz. Aşağıdaki bağlantıdan sözü geçen uygulamaları indirip ZIP dosyasından çıkararak kurulum yapabilirsiniz.
- Good Lock 2020 uygulamaları indir; https://hwp.to/GL2020
- Nice Lock İndir; https://hwp.to/2VYkGtU
- HWP Ailesine KATIL’mak için; https://www.youtube.com/channel/UCyZR2GDbjO7-iBxdTH4V_IQ/join
- HWP Muhabbet Facebook Grubu; https://www.facebook.com/groups/HWPMuhabbet/
- HWP Facebook; https://www.facebook.com/HWPtr
- HWP Instagram; https://www.instagram.com/hwptr/
- HWP Twitter; https://twitter.com/Hwptr
Akıllı Telefonlar
Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!
Mobil Dünya Kongresi‘nin (MWC) ertlenmesi bir çok planda değişikliğe neden olmuştu. Ancak bu durum, teknoloji şirketlerinin inovasyonlarını yavaşlatmadı. İşte karşınızda Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!
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Mart sonunda piyasaya girecek akıllı telefonlar!
Koronavirüs sebebi ile bir çok markanın üretimlerini, lansmanlarını ve etkinliklerini ertelediklerini veya iptal ettiklerini bilmekteyiz. Bu durumda markalar zor günler geçirse de Mart ayının son çeyreğinde kesin olarak piyasaya girecek akıllı telefonların listesini sizler için derledik.
24 Mart – Redmi K9 Pro
Redmi K9 Pro 24 Mart Perşembe günü tanıtılacak. Şu an için bilgiler, markanın amiral gemisinde Snapdragon 865 chipset, açılır-kapanır ön kamera ile birlikte cihazın arkasında konumlandırılmış dört adet arka kamera ve cihazın 5G bağlantısı desteklediği yönünde.
K9 modelindeki 120Hz LCD ekranın yerini Samsung’un 60Hz AMOLED ekranı aldı ve parmak izi okuyucusu ekranın içine entegre edildi. Henüz kesinleşmemsiyle beraber duyumlar, cihazın arkasında iki adet 64MP‘lik bir adet geniş açı, bir adet telefoto kamerası olacağı yönünde.
26 Mart – Huawei P40 serisi
Huawei bu Perşembe günü; P40, P40 Pro ve P40 Premium‘u tanıtacak. P40.Premium modelinde çift zoom kamera varken P40 Pro modelinde tek zoom kamerası olacağı bilinmekte.
Çift mercekli ön kamerada aynı zamanda 3D ToF sensörü olacağı ve online ödemelerin güvenli bir şekilde sağlanacağı bilinmekte. P40 Pro ve P40 Premium‘un tasarımına baktığımızda kenarların daha ince görünmesini sağlamak için kıvrımların kullanıldığını görmekteyiz. Ve tabi ki bilindiği üzere bu modelde de Google Mobil Servisleri kullanılamayacak.
Mart 26 – Realme Narzo 10 ve 10A
Realme Narzo 10 ve 10A‘da Perşembe günü tanıtılması beklenen telefonlardan birisi. Realme Narzo 10 ve 10A modellerinin detaylı incelemesi için “Realme Narzo 10 ve 10A” başlıklı haberimizi inceleyebilirsiniz. Modelin Hindistan’da “Realme 6i” ve “Realme C3” isimleri ile duyulacağı bilinmekte.
27 Mart – Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun global lansmanları ne yazık ki ertlenmişti, ancak iki amiral gemisi nihayet 27 Mart Cuma günü gözler önüne çıkmaya hazır. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro ikilisi bir aydır Çin’de mevuttu ve Pro modeli DxOMark’ın kamera listelerinde en üste sırada yerini aldı.
30 Mart – Honor 30S
Huawei‘nin geçtiğimiz dönemde kendisini bütün dünyaya tanıttığı gibi 30 Mart tarihinde de Honor, 30S modeli için aynısını yapmayı planlıyor. Honor 30S modelinin detaylı özellikleri için “Honor 30S,30 Martta geliyor” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
30 Mart – Honor Play 9A
Honor 30S‘in aksine Honor Play 9A “ekonomik akıllı telefon” segmentini hedefliyor. Honor Play 9A da Honor 30S ile beraber 30 Mart‘ta tanıtılacak. Play 9A modeli; 5000 mAh batarya, 6.3″ boyutunda ve 1080P çözünürlüklü ekran ile gelecek. Honor Play 9A modelinin arka iki kamerası 13MP‘lik ana kameradan ve 2MP‘lik derinlik sensöründen oluşmakta. MediaTek Helio P35 chipsetinin de operasyonun beyni olacağı bilinmekte.