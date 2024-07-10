Elektrikli otomobil kullanarak Çin’den Avrupa’ya doğru seyahat eden popüler YouTuber, yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından İstanbul’a vardı. ‘Squeaky Parallel World’ adlı YouTube kanalının sahibi olan çift, daha önce de benzer seyahatler gerçekleştirmiş, ancak bu kez tamamen elektrikli bir araç olan Xiaomi SU7 ile yola çıkmayı tercih etmişler.

Xiaomi SU7 Türkiye topraklarında!

Çin’in doğusundan yola çıkan çift, çevre dostu ve sürdürülebilir bir seyahat aracı arayışında oldukları için Xiaomi SU7’yi seçti. Elektrikli araç kullanmanın çevreye olan olumlu etkilerinin yanı sıra, daha az mekanik sorun çıkarması ve yakıt maliyetlerinin düşüklüğü gibi avantajları da tercih sebepleri arasında yer aldı. Xiaomi SU7, bu uzun yolculukta çiftin yol arkadaşı oldu.

Yolculuk boyunca çift, Kırgızistan, Kazakistan, Çeçenistan, Gürcistan ve son olarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğru ilerledi. Bu geniş coğrafyada farklı kültürler ve manzaralarla karşılaşan çift, izleyicilerine her duraktan ilginç ve öğretici içerikler sundu. Yolculuk sırasında elde ettikleri 17,8 kWh tüketim ortalaması, Xiaomi SU7’nin verimliliğini ve uzun mesafelerdeki performansını gözler önüne serdi.

Çift, Türkiye’ye ulaştığında ilk durakları İstanbul oldu. Bu tarihi ve kültürel açıdan zengin şehir, çiftin keşfetmek ve izleyicilerine tanıtmak için sabırsızlandığı bir duraktı. İstanbul’un büyüleyici sokakları, tarihi yapıları ve modern yaşam tarzı, YouTuber’ın kanalında geniş yer buldu. Elektrikli araçlarıyla şehrin sokaklarında dolaşarak İstanbul’un trafik dinamiklerini ve şehir içi elektrikli araç kullanımını da test ettiler.

‘Squeaky Parallel World’ kanalının sahibi olan Çinli çift, seyahat ve keşif tutkusuyla tanınıyor. Daha önce de farklı rotalarda benzer uzun yolculuklar gerçekleştiren çift, bu kez elektrikli bir araçla çevre dostu bir seyahati izleyicilerine sunmayı hedefledi. Kanal, çiftin seyahatleri boyunca karşılaştıkları zorlukları, keşfettikleri yeni yerleri ve kültürel deneyimleri izleyicileriyle paylaşarak büyük ilgi topluyor.

⚡Xiaomi SU7 ile Çin’den yola çıkan ‘YouTuber’ 10.000 km sonra Türkiye’ye ulaştı! Elektrikli otomobil ile Çin’de Avrupa’ya doğru seyahat eden sosyal medya fenomeni, yaklaşık 10 bin kilometrelik yolculuk sonrası İstanbul’a ulaştı. ‘squeaky parallel world’ adlı kanalın sahibi… pic.twitter.com/31ZR9hfudE — Dolubatarya (@DoluBatarya) July 10, 2024

Bu yolculuk, elektrikli araçların uzun mesafe seyahatlerdeki rolünü ve performansını gözler önüne serdi. Xiaomi SU7’nin düşük enerji tüketimi ve yüksek verimliliği, elektrikli araçların gelecekteki potansiyelini ortaya koydu. Çift, yolculuk boyunca karşılaştıkları şarj istasyonları, şarj süreleri ve elektrikli araç kullanımıyla ilgili deneyimlerini detaylı bir şekilde paylaştı.

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Çin’den Türkiye’ye uzanan bu uzun yolculuk, elektrikli araçların sadece şehir içi kullanımda değil, uzun mesafeli seyahatlerde de ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Çiftin bu deneyimi, çevre dostu ulaşımın teşvik edilmesi ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecekte daha fazla insanın benzer yolculuklar yaparak elektrikli araçları tercih etmesi bekleniyor.