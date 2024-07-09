TOGG, 2024 yılının temmuz ayı fiyat listesini açıkladı. TOGG’un en yeni modeli T10X için belirlenen fiyatlar, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Togg fiyat listesi bakalım otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekebilecek mi?

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Bu fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup, kampanya ve opsiyon seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. TOGG yönetimi, sosyal medya ve diğer platformlarda dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara karşı kullanıcılarını uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde ‘Togg Sedan Siparişi’, ‘Togg Hisse Senedi’, ‘Togg Kurası’, ‘Togg Kazanma Fırsatı’, ‘Togg Çekilişi’ gibi gerçeği yansıtmayan ve yapay zeka destekli deepfake teknolojisi ile hazırlanan video içerikler ve yanıltıcı ilanlar çeşitli sosyal medya kanallarında paylaşılmaktadır. Bu tür paylaşımlar dolandırıcılık amaçlı olup, kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.”

Togg fiyatı – Temmuz 2024

V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

TOGG T10X siparişi yalnızca togg.com.tr ve Trumore mobil uygulaması üzerinden verilebilmektedir. Resmi olmayan kampanyalara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, dolandırıcılık amaçlı sahte kampanyalar düzenleyen kişilere karşı hukuki süreç başlatıldığı belirtildi:

“Markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden sahte kampanyalarda markamızın kullanılması yasa dışıdır. Bu tür sahte kampanya ilanlarını üreten, paylaşan ve/veya dağıtan kişiler, kurumlar ve sosyal medya kanallarıyla ilgili hukuki süreci başlattığımızı ve yakından takip ettiğimizi bilginize sunarız.”

TOGG’un 2024 yılındaki fiyatlandırma ve dolandırıcılıkla mücadele çabaları, yerli otomobil pazarındaki güveni artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar, TOGG’un resmi kanallarını takip ederek en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirler.

TOGG T10X Genel Özellikleri