Bu videoda teknoloji severlerin birçoğunun kullandığı ve dünyada en çok satan akıllı bileklik konumunda olan Xiaomi Mi Band serisinden Mi Band 7’yi yeni ismiyle ortaya çıkan Smart Band 8’i kıyasladık ve aralarında farklara göz attık.

İki akıllı bileklik birbirlerine büyük oranda benzeseler de detaylara indiğimizde farklıkları da bulunuyor. Tasarım, ekran, işlevsellik, batarya, bağlantı ve spor aktiviteleri anlamında farklılıklar hemen göze çarpıyor.

Smart Band 8’in Mi Band 7’ye oranla en büyük farklarından birisi ekranı. 500 nit parlaklık seviyesini daha da iyileştirerek Smart Band 8’de 600 nit parlaklık derecesinin olması, otomatik parlaklığının olması ve artık 60Hz ekran yenileme oranına sahip olmasıyla ön planda. Böylece çok daha akıcı bir ekran kullanıyorsunuz.

Standart sağlık takibi (SPO2, kalp ritmi, uyku takibi, adım sayma, stres takibi, döngü takibi) özelliklerinin yanında Mi Band 7 110’dan fazla spor modu desteklerken Smart Band 8 de 150’den fazla spor modu desteği bulunuyor.

Xiaomi Mi Band 7’de 3 farklı sensör varken Smart Band 8’de 4 farklı sensörle ölçümler konusunda büyük bir fark olmasa da daha tutarlı sonuçlar verebiliyor. 180 mAh bataryası da biraz daha güçlenerek 190 mAh boyuta ulaşan Smart Band 8, günlük kullanımda batarya farkı olarak Mi Band 7 ile aynı sonuçları veriyor.

Dış kısmının tamamı plastik bir kasa olan Mi Band 7, Smart Band 8’in metal kaplaması karşısında daha basit bir görünümde olsa da gram farkla daha hafif. Mi Band 7 13.5 gram ağırlığında iken, Smart Band 8 14.2 gram ağırlığa sahip. Ayrıca yeni tasarım ile birlikte birçok farklı kordonu kolay bir şekilde çıkarıp takabiliyorsunuz. Mi Band 7’de ise kasayı tamamen kordondan çıkarmak gerekiyor.

Sonuç olarak Xiaomi Mi Band 7 ile Smart Band arasında 200-250 farkla yeni versiyon alınır mı sorusuna bu videoda net bir cevap vermiş olduk. Peki siz Xiaomi Mi Band serisinden birisini kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız hangi versiyonuna sahipsiniz? Smart Band 8 almayı düşünüyor musunuz? Eğer hali hazırda kullanıyorsanız kendi tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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