Xiaomi ülkemizde Xiaomi Smart Band serisi ile oldukça fazla satış yapan bir firma. Özellikle Mi Band 4’ten beri oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan firma bilekliklerinden Xiaomi Smart Band 7’nin Pro versiyonunu da çıkarmıştı. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi Smart Band 7 Pro büyük bir yazılım güncellemesi aldı.

Xiaomi marka bir akıllı saat veya akıllı bileklik kullandıysanız fark etmişsinizdir, saat arayüzü değiştirmek için güncel saat arayüzüne basılı tutmanız gerekiyor. Siz kafanızı kolunuza koyduğunuz zaman yanlışlıkla saat arayüzünü değiştirebiliyorsunuz. Xiaomi bunun farkında varmış ve ayarlara “Saat yüzü düzenleyiciyi kapat” seçeneği eklemiş.

Gelen yeni güncellemede kullanıcıların hedeflerini görebilmelerini sağlayan bir bildirim telefona eklenmiş.

Bunun yanı sıra akıllı bilekliğe takvim özelliği ve bilekliği bul (bilekliği titreterek bulmanızı sağlıyor) özellikleri de eklenmiş. Güncelleme ile birlikte bazı uygulamalar için yeni ikonlar ekleniyor.

Yeni özellikler bu kadardı. Bu özelliklerin dışında Xiaomi, Xiaomi Band 7 Pro için bir optimizasyon da yapmış. Güncelleme verilerine göre uyku, kalori ve egzersiz algoritmalarının doğruluğu optimize edilmiş.

Xiaomi marka bir akıllı saat veya akıllı bileklik kullandıysanız hava durumu ile ilgili bir sıkıntı yaşamış olmanız oldukça olası. Hava durumunu saatten görmek için uygulama üzerinden ayar yapıyorsunuz. İlk haftanın hava durumu verisi otomatik alınıyor. Ancak sonrasında her seferinde uygulamaya girip bunu el ile düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü yeni hava durumu verisi akıllı saate düşmüyor. Xiaomi yeni güncellemede bu sorunu da çözmüş.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 13 Lite Orta Segmente Gümbür Gümbür Geliyor!

Xiaomi, güncelleme notlarında optimizasyonların devam edeceğini açıkladı. İlerleyen günlerde bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.