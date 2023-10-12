Uzunca bir süredir Xiaomi 14 serisi hakkında sızıntılar duyuyoruz. Geldiğimiz noktada bugün ise serinin çıkış tarihi hakkında yeni bir sızıntı yapıldı. Detaylara bakalım.

ITHome kaynaklı bilgiye göre Xiaomi 14 serisi 27 Ekim’de tanıtılacak. Ancak akıllı telefonun ülkemize gelmesi birkaç ayı bulacaktır.

Bundan önceki sızıntılarda Xiaomi 14 hakkında bazı sızıntılar duymuştuk. Digital Chat Station kaynaklı bilgiye göre Xiaomi 14 önceki nesilden daha büyük bir 50 MP çözünürlüğünde kamera lensine sahip olacak. Bu kamera lensinin 1/1,28” büyüklüğünde olacağı da söyleniyor. Digital Chat Station, kamera haricinde Xiaomi 14’ün depolama özellikleri hakkında da bilgi veriyor. Bilgiye göre Xiaomi 14, 512 GB ve 1 TB dahili depolama seçeneklerine sahip olacak.

Xiaomi 14 Pro tarafındaki sızıntılara gelecek olursak akıllı telefon dinamik 120hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde olacak ve Gorilla Glass Victus 2 ile korunacak. Ekran 2K çözünürlüğe sahip olacak ve kavisli bir tasarımda gelecek. Ekran çerçeveleri ise 1 mm ile sınırlı tutulacak. 3000 nit parlaklığa ulaşabilen ekran HDR 10+, Full Link Dolby Vision ve Pro Color Tuning özelliklerine sahip olacak.

Söylentilere göre Xiaomi 14 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 24 GB’a kadar LPDDR5x RAM’e, 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı eşlik edecek. Batarya tarafında ise akıllı telefonun 120W kablolu hızlı şarj destekli 4.860 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacağı söyleniyor.