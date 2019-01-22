Xiaomi Redmi Note 7 için üretim hızlanıyor

Düşük fiyatı, dikkat çeken tasarım ve özellikleriyle gözleri üzerine çeken Xiaomi Redmi Note 7, satışlar da oldukça iyi gidiyor. Satış konusunda Çinli firmanın yüzünü güldüren cihaz, 147 dolardan satışa sunulmuştu.

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Yeni stok yolda!

Geçtiğimiz hafta satışa çıkan Redmi Note 7, bilindiği gibi 8 dakika 36 saniyede stokları tükenmişti. Cihaz hakkında böyle hızlı bir satış gerçekleştiren firma, bu cihazı yeniden satışa çıkarmak için uğraşıyor. 8 dakika 36 saniyede stokları tükenen cihazdan bu süre zarfında 100 bin adet satıldı.

İkinci satışlar için şimdiden 400 bin adet rezervasyon alan firma, Ocak ayı içerisinde 1 milyon adet Redmi Note 7 üretecek. Firmanın bu üreteceği cihazları rahatlıkla satacağı konuşulurken, düşük bütçeye sahip insanların ilgisini çekeceği kesin.

Globalde ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmezken, Türkiye’ye de aracı kişiler tarafından getirilebilir. Ayrıca globalde resmi satışın yapılması masada bulunanlar arasında.