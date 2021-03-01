Xiaomi Redmi Note 10 Super AMOLED ekran ile geliyor!

Çinli OPPO Mart ayı içerisinde F19 serisini tanıtacak. Serinin en güçlüsü ise OPPO F19 Pro Plus 5G olacak! Peki telefon neler vaad etmekte?

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Çinli OPPO önümüzdeki günlerde yeni F19 serisini tanıtacak. Hatırlarsanız “F” serisini 2020 yılının üçüncü çeyreğinde oluşturan şirket, bu alandaki ilk temsilcileri de F17 ve F17 Pro kılmıştı. Şimdi ise üç cihazlık F19 serisini geliştiren üretici F19 Pro ve F19 Pro Plus modelinin teknik detaylarını neredeyse netleştirdi. Hatta F19 Pro gün içerisinde haberlerimize konuk oldu. Peki F19 Pro Plus hangi detayları ile gün yüzüne çıktı?

OPPO F19 Pro Plus Netleşmiş Durumda

Plus takısı olmasına rağmen ekran tarafında F19 Pro ile aynı olan telefon FHD+ çözünürlükte. Ekranın boyutu 6.4 inç olurken paneli AMOLED. Buna paralel olarak ekran altı parmak izi sensörü telefonda yer almakta. Daha öncesinde yapılan iddialarsa 90Hz tarama hızını beklememize olanak sağlıyor.

Gücünü MediaTek imzalı bir yongadan alan OPPO F19 Pro Plus henüz kafalardaki soru işaretini giderebilmiş değil. Öyle ki kimi kaynaklar Dimensity 800U‘ya yoğunlaşırken, kimi kaynaklar Dimensity 1200‘ü işaret ediyor. Ancak çoğunluk Dimensity 800U’da hem fikir.

Ek olarak OPPO F19 Pro Plus modelinin arka tarafında 64MP+8MP+2MP+2MP çözünürlükte dört kamera boy göstermekte. Ön taraftaki kameranın çözünürlüğü ise 32MP.

8GB RAM/128GB depolama ile gelen telefonun daha farklı opsiyonlara sahip olması muhtemel. Ayrıca 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya telefona eşlik eden donanımlardan. Son olarak fiyat tarafında 339 doları görebiliriz.

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