Apple M1 MacBook Air, kripto para madenciliği yapabilecek!

Geçtiğimiz yıl Apple, şirketin geliştirdiği yeni M1 çipini içeren ilk ARM tabanlı MacBook serisini bir lansman ile kullanıcılara tanıttı. Yeni M1 yonga seti, cihazlara mükemmel bir performans ve enerji verimliliği sağlıyor. ARM tabanlı bu çipin beklenenden iyi sonuç vermesi, gelecekte daha fazla ARM tabanlı cihaz göreceğimiz anlamına geliyor. Apple donanımının kapalı yapısı sebebiyle, pek çok meraklı kullanıcı bu çipin kilidini açmak istiyor. Son raporlara göre yazılımcı Yifan Gu, Apple M1 MacBook Air ile Ethereum madenciliği yapmanın yolunu buldu.

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Kripto para madenciliği, teknoloji endüstrisini nasıl etkiledi?

Raporlara göre, geçen yılın ikinci yarısından bu yana küresel yarı iletken endüstrisinde kıtlık yaşanmakta. Bununla birlikte bu kıtlık, Sony ve Microsoft gibi konsol üreticilerini önemli ölçüde etkiliyor. Ayrıca GPU üreticileri de yarı iletken konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Örneğin NVIDIA, 2020’de tanıttığı yeni ekran kartlarında az vakit geçmesine rağmen stok sunamıyor. Morgan Stanley analisti Harlan Sur‘a göre çip talebi, mevcut üretim kapasitesini %10 ila %30 arasında aşıyor. Bununla birlikte Harlan Sur, bu durumun düzelmesinin 2021’in sonunu bulacağını söylüyor.

Günümüzde grafik kartlarının stokları konusunda önemli bir sıkıntı var. Bu nedenle kartların madencilik yetenekleri NVIDIA tarafından kısılıyor. Bunun sonucunda, kripto para madencileri farklı yöntemler ile üretim tekniklerini araştırıyorlar. Muhtemelen Gu‘nun MacBook’lar üzerinde yaptığı bu çalışmanın temeli bu kısıtlamalara dayanıyor. Apple M1 MacBook Air ile yapılan madencilik çok kazanç getirmese bile başlangıç için uygundur. NVIDIA‘nın yeni kripto para üretimini destekleyen ekran kartları, stok sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Ayrıca madenciler için de daha yüksek kazançlar mümkün olacak.