Xiaomi Redmi K30 modelinin görselleri sızdırıldı

10 Aralık tarihinde resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Redmi K30 modelinin görseli ve bazı detayları basına sızdırıldı.

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Çin merkezli şirket Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefonları olan Redmi K30’u piyasaya sürmeyi planlıyor. Gücünü Qualcomm’un son model amiral gemisi işlemcileri ile geleceği onaylanan akıllı telefonun aynı zamanda hem 4G hem de 5G varyantlarının ayrı ayrı piyasaya sürüleceği de şirket tarafından duyurulmuştu.

Ortaya çıkan görüntülerde telefonun fabrikadan çıkmış halde paketlenmiş bir biçimde bulunduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cihazın satış kutusunu da gözler önüne seriyor. Şirket, paylaşılan bilgilere göre çift SIM özelliğinin de olacağı yeni modelde bazı değişiklikler yapmış olarak görünüyor. Ayrıca Xiaomi Redmi K30 modelinde renk seçenekleri arasında kırmızı da bulunuyor.

Redmi K30, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı varyantının piyasaya sürülmesi bekleniyor. 5G modem destekli Snapdragon 765G işlemci kullanılacağı düşünülüyor. Cihazın 4G varyantında ise Qualcomm Snapdragon 730G işlemcinin kullanılması bekleniyor.

Söylentilere göre cihazlar, 6GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 12GB RAM seçeneğinin de olmasına kesin gözü ile bakılıyor. Ekran boyutu 6,67 inç olarak belirlenen cihaz Full HD+ ile kullanıcılara sunulacak. Depolama alanında net bir bilgi olmasa da en az 128GB’lık bir hafızanın bizi karşılaması bekleniyor.

Xiaomi Redmi K30 modeli ile ilgili kesin veriler için lansman tarihi olan 10 Aralık’ı beklememiz gerekiyor.