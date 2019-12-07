Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi K30 modelinin görselleri sızdırıldı
10 Aralık tarihinde resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Redmi K30 modelinin görseli ve bazı detayları basına sızdırıldı.
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Çin merkezli şirket Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefonları olan Redmi K30’u piyasaya sürmeyi planlıyor. Gücünü Qualcomm’un son model amiral gemisi işlemcileri ile geleceği onaylanan akıllı telefonun aynı zamanda hem 4G hem de 5G varyantlarının ayrı ayrı piyasaya sürüleceği de şirket tarafından duyurulmuştu.
Ortaya çıkan görüntülerde telefonun fabrikadan çıkmış halde paketlenmiş bir biçimde bulunduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cihazın satış kutusunu da gözler önüne seriyor. Şirket, paylaşılan bilgilere göre çift SIM özelliğinin de olacağı yeni modelde bazı değişiklikler yapmış olarak görünüyor. Ayrıca Xiaomi Redmi K30 modelinde renk seçenekleri arasında kırmızı da bulunuyor.
Redmi K30, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı varyantının piyasaya sürülmesi bekleniyor. 5G modem destekli Snapdragon 765G işlemci kullanılacağı düşünülüyor. Cihazın 4G varyantında ise Qualcomm Snapdragon 730G işlemcinin kullanılması bekleniyor.
Söylentilere göre cihazlar, 6GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 12GB RAM seçeneğinin de olmasına kesin gözü ile bakılıyor. Ekran boyutu 6,67 inç olarak belirlenen cihaz Full HD+ ile kullanıcılara sunulacak. Depolama alanında net bir bilgi olmasa da en az 128GB’lık bir hafızanın bizi karşılaması bekleniyor.
Xiaomi Redmi K30 modeli ile ilgili kesin veriler için lansman tarihi olan 10 Aralık’ı beklememiz gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 modelinin detayları belli oldu
Samsung Galaxy A serisinin yeni telefonu Galaxy A51 modelinin donanım ve kamera özellikleri belli oldu. Şirketin yeni yıl için hazırladığı güncellenmiş Galaxy A serisi telefonlar hakkında yavaş yavaş sızıntılar gelmeye başladı.
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Serinin beklenen ilk modeli Samsung Galaxy A51 olacak. Paylaşılan görselde 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip olan telefonun nokta çentik tasarımı barındırdığı görünüyor. Exynos 9611 yonga seti, 32 veya 48MP çözünürlüğünde ana kamera, telefoto sensör, 4000mAh kapasiteli batarya, 4/6GB RAM ve 64/128GB depolama alanı sızanlar arasında. Telefonda yer alan microSD kart yuvasıyla telefonun hafızası 512 GB’a kadar çıkartılabilecek.
172 gram ağırlığa sahip olacak olan telefonun boyutu ise 158,5 x 73,6 x 7,9 mm. Cihazda Prism Crush White, Black, Pink ve Blue olmak üzere dört adet renk seçeneği bulunacak. Ayrıca Cihazda yer alan tüm fiziksel butonlar, telefonun sağ tarafında bulunuyor ki bu tarz bir tasarım seçimi Galaxy S11’de de bekleniyor.
Samsung Galaxy A51 için pek çok kişi için hala önemli olan 3,5 mm kulaklık girişiyle ve USB-C portu taşıyor. Ayrıca üst segment akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör ve 15 W hızlı şarjı da destekleyecek.
Söylentilere göre (Samsung Vietnam) Galaxy A51, 12 Aralık’ta çıkacağını açıklayan bir video paylaşmıştı. Ancak Samsung söz konusu model ile birlikte Galaxy A71’i de duyurması bekleniyor. Söz konusu modeller, 2020 yılında piyasada olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11+ devasa batarya ile gelecek
Samsung Galaxy S11+ modeli kuşkusuz, hemen her anlamda yüksek performans sunacak bir model olacak. Görünüşe bakılırsa Samsung, bu yüksek performansı büyük bir batarya ile destekleyerek, rakiplerini alt etmeye çalışacak.
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Samsung’un, bir amiral gemisi cihazda şimdiye kadar kullandığı en büyük batarya
Bu batarya, Güney Kore’de, SafetyKorea adlı bir sertifika ajansında, EB-BG988ABY model numarasıyla kayıt altına alınmasıyla gün yüzüne çıktı. Paylaşılan fotoğrafta da görüldüğü üzere, Samsung Galaxy S11+ piyasaya, 5000 mAh gibi günümüz amiral gemisi modellerinde görmeye pek de alışık olmadığımız kapasitede bir batarya ile gelecek.
Ayrıca bu değer, Samsung markasını taşıyan, üst seviye bir telefonda şimdiye kadar kullanılmış en büyük kapasitedeki pil anlamına geliyor. Şu anda Samsung‘un, en büyük bataryalı amiral gemisi modeli ünvanı Samsung Galaxy S10 5G modelindeki 4500 mAh kapasiteli bataryaya ait. Samsung Galaxy S10 5G‘nin hemen ardından Galaxy Note 10+ modelindeki 4300 mAh ve Galaxy S10+ modelindeki 4100 mAh kapasitelerindeki pillerle, sıralama devam ediyor.
Biraz daha geriye gidecek olursa, iki sene önce Samsung Galaxy S9+ modelindeki pil 3500 mAh gibi bir değerle karşımıza çıkıyordu. Asıl ilginç olansa, Samsung’un o tarihe kadar, sadece dört farklı modelde bu kapasiteye eşdeğer veya üzerinde bir batarya barındıran telefonlar piyasaya sürmüş olması.
Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, devasa bataryalı Samsung Galaxy S11+ için, Samsung Galaxy Note 10+ modelinden tanıdığımız 45 W hızlı şarj teknolojisine yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca kablosuz hızlı şarj ve ters hızlı şarj da (telefonun arkasına, kablosuz şarj olma özelliği olan kulaklık vs. gibi aksesuarlarınızı şarj etmeye yarayan özellik) destekleyeceği söylenenler arasında.
Samsung Galaxy S11+’ın sahip olacağı yeniliklerle, en iyi deneyim için 5000 mAh batarya şart
Samsung Galaxy S10+ içindeki devasa batarya, rakipsiz bir pil ömrü sunsa da, Samsung Galaxy S11+ ile gelen yenilikler için yeterli olmayacağı oldukça açık. Bu yüzden Samsung, pil konusunda büyük bir kapasite artışına gitti.
Bataryadaki bu büyüme, 0.5 inç büyüme ile 6.4 inçten, 6.9 inçe çıkan ekrana oldukça yardımcı olacak. 120 Hz yenileme değerine sahip Infinity-O ekran, çok akıcı bir deneyim sunacak. Güney Kore’li şirket, şu anda 60 Hz yenileme değerini standartlaştırmaya çalışan rakipleri OnePlus ve Google‘ın seneye tanıtacağı 120 Hz ekran akımına, onlardan daha erken katılacak. Ayrıca batarya sorununa da hatırı sayılır bir çözüm getirecek gibi görünüyor.
Bir başka beklenen yenilik ise 5G desteği. Amerika pazarında satılacak modellerde Snapdragon X55 modemiyle desteklenen, yeni Snapdragon 865 işlemcisine yer verilecek. Samsung Galaxy S11+ diğer pazarlarda ise Samsung‘un kendi ürettiği 5G modem destekli Exynos 990 işlemcisiyle yer alacak. 5G modemler henüz çok yeni ve güç tasarrufu konusunda, maalesef çok da tasarruflu değiller. Yani üreticilerin, daha büyük bataryalarla gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu.
Samsung Galaxy S11+ kutudan, Android 10 tabanlı One UI 2.0 ile çıkacak. Bu işletim sistemi kombinasyonuyla Samsung Galaxy S11+, Android 9 tabanlı One UI kullanan S10 ailesine göre daha az güç tüketecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 serisi ve “bağlantı portsuz” 2021 iPhone dedikoduları
iPhone 12 sızıntılarıyla dolu teknoloji dünyasının gündeminde olan Apple, bu sızıntıyla dikkatleri üzerine toplayacak gibi görünüyor. Apple ile ilgili isabetli tahminleriyle tanınan Ming-Chi Kuo tarafından yapılan bir açıklamaya göre 2021 yılında gelecek iPhone modellerinde hiç bir giriş portu bulunmayacak.
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Seneye çıkacak 5 modeller arasında iPhone SE2 ve iPhone 12 Plus’da bekleniyor
Apple genellikle, 2017 yılından itibaren her yıl, birbirinden çok da büyük farkı olmayan 3 model tanıtıyordu. Fakat bu haftanın başında çıkan dedikodulara göre tanıtılacak beşinci telefonun, iPhone SE2 modeli olması bekleniyor. Ming-Chi Kuo’nun son paylaştığı notlara göre beklenen modeller şu şekilde olacak:
- iPhone SE2:
Beklenenin çok üstünde satış adetlerine ulaşan orijinal iPhone SE, yeni jenerasyonunda iPhone 8 temelli bir model olacak. Tam ekran deneyimi sunması beklenen 4.7 inç boyutunda LCD ekran paneline, tekli arka kamera eşlik edecek. Ayrıca iPhone 11‘de kullanılan bazı donanımları da iPhone SE2 üzerinde görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Fiyatı tam olarak kesinleşmemiş olsa da Mart ayında tanıtılacağı bekleniyor.
- iPhone 12 Pro:
Adından da anlaşılacağı üzere, iPhone 11 Pro yerine gelecek olan modelin, 5G desteği olması bekleniyor. Ming-Chi Kuo‘nun tahminlerine göre 6.1 inçlik OLED ekran ile gelecek modelde, arkadaki üçlü kameraya ek olarak bir de ToF sensörü bulunacak.
- iPhone 12 Pro Max:
Normal iPhone 12 Pro ile aynı donanımla gelmesi beklenen model, şu anda iPhone 11 Pro Max modelinde kullanılan 6.5 inçlik OLED ekran yerine 6.7 inçlik bir OLED ekranla gelecek.
- iPhone 12 Plus/Max:
Bu modelin adı henüz tam olarak kesinleşmemiş olsa da, normal iPhone 11 modelinin yerine gelmesi bekleniyor. Kuo bu modelde, arkada tarafta ikili kamera kurulumuna devam edileceğini fakat OLED ekran ve 5G desteği gibi yenilikler olacağını beklediğini paylaştı.
- iPhone 12:
Ufak boyutlarda telefon bekleyen, hatır sayılır çoğunlukta bir kitleye hitap etmesi beklenen cihaz, 5.4 inçlik bir ekranda, iPhone 12 Plus/Max modelinden çok da farklı olmayan teknik özelliklerle gelecek.
Ayrıca Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinin, iPhone 4 serisine benzer bir tasarım anlayışıyla şekilleneceğini ve Qualcomm’un Snapdragon X55 modemini de barındıracağını belirtti.
iPhone SE2 Plus ve bağlantı girişi olmayan iPhone Pro 2021’de gelebilir
Apple 2021’den itibaren, her yıl beş yeni model duyurma şeklinde bir planı devreye sokacak. Ming-Chi Kuo, Apple tarafından, 2021 başlarında, iPhone SE2 Plus olarak beklenen, tam ekran deneyimi sunacak bir model geleceğini söyledi.
Gelecek Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 12 modelinin, mevcut iPhone 11 Pro ön panel tasarımını benimsemesi beklenirken, iPhone SE2 Plus ise muhtemelen mevcut iPhone 11 modeline çok benzeyecek.
Face ID ve ekrana entegre Touch ID ile gelmesi beklenen cihazlar 5.5 inç veya 6.1 inçlik ekranla gelecek. Önceki iPhone‘lardan kalan tasarım detaylarında ise yan tarafta bulunan güç tuşu ve hatırı sayılır oranda küçülecek çentiği göreceğiz.
Ayrıca 2021 sonlarında gelmesi beklenen iPhone 13 serisinin en üstünde yer alacak olan iPhone 13 Pro modelinde“tam kablosuz deneyim” sunmak adına tüm bağlantı girişlerini kaldırması beklenen Apple, büyük bir kitle tarafından beklenen, USB-C girişli iPhone hayallerini de yıkacak gibi duruyor.