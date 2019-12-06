Haber
Instagram için yaş sınırı geliyor!
Instagram, çocuk güvenliği politikaları nedeniyle uygulamaya 13 yaş sınırı getireceğini duyurdu. Bu zamana kadar yaş kriterini sormadan herkesin hesap açtığı uygulama, artık kullanıcının yaşını soracak.
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Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, küçük yaştaki kullanıcıları denetlememesi nedeniyle ‘çocuk güvenliği yasalarını ihlal etmekle’ eleştiriliyordu. Konuyla ilgili yeni bir adım attığını duyuran Instagram, uygulamaya yeni kaydolacak kişilere 13 yaş sınırı getireceğini açıkladı.
Birçok sosyal medya platformlarında olduğu gibi hesap açarken kullanıcının en 13 yaşında olması gerekiyor. Ancak Instagram, bu konuda yaş sınırını uygulamıyordu. Kullanıcı, kişisel bilgilerini doldurduktan sonra (yaş hariç) Instagram’da istediği hesaba sahip olabiliyordu.
Yayınlanan yeni gelişmelere göre, Facebook ile Instagram, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını kilitlemek üzere yeni moderatörler görevlendirdi.
Söz konusu politika değişikliğine ilişkin yayınlanan bir blog yazısında “Yaş bilgisini sormak küçük yaştaki kullanıcıların Instagram’a kaydolmasını önleyecek ve onları koruyacak” ifadelerine yer verildi.
Bu adım aynı zamanda uygulamayı Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası’yla (COPPA) uyumlu hale getirmeyi de amaçlıyor. Zira COPPA, tüm çevrimiçi platformların 13 yaşından küçük kullanıcılarından kişisel veri toplanmasını yasaklıyor. COPPA yasası 1 Ocak 2020 tarihi ile kullanıma sunuluyor ve bu yasa ile sosyal ağlar ABD’de ciddi yaptırımlar ve cezalarla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.
Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, kullanıcılardan istenecek yaş bilgisinin diğer kullanıcılarla paylaşılmayacağı belirtildi. Atılan bu adım için biraz geç kalınsa da bundan sonraki sorunların önüne geçmek için değerli olduğu söylemek gerekiyor.
İnceleme
ETS 2 Türkiye haritası | Türk yapımı F-Max ile İstanbul’a gidiyoruz!
Euro Truck Simulator 2 için beklenen ek paket Türkiye haritası çıktı! Road to the Black Sea ek paketi ile resmi olarak Türkiye haritası da ETS 2’ye eklenmiş oldu.
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İstanbul’un Avrupa yakası, Edirne ve Tekirdağ şehirlerimizi ve Kapıkule sınır kapısını ekleyen ETS 2 Türkiye haritası DLC paketine Logitech G29 direksiyon seti ve vites ile beraber göz atıyoruz.
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F-MAx SimulasyonTürk ana konu; https://hwp.to/FMax
F-Max Steam atölye; https://hwp.to/FMaxSteam
SiSL mod Steam atölye; https://hwp.to/SiSL
ETS 2 Road to the Black Sea ek paketi ile beraber Romanya, Bulgaristan ve Türkiye haritaları ekleniyor. İstanbul, Edirne ve Tekirdağ dışında 17 şehir eklenen oyunda 10.000 km’den fazla yol eklenmiş olacak.
22 yeni firma ve 11 yerel firmanın eklendiği DLC paketinde tramvay, metrobüs gibi farklı ve hareketlı toplu ulaşım araçları da yer alacak. Bulgaristan’da ise at arabaları da görmek mümkün.
Akıllı Telefonlar
5G telefonlar üçüncü çeyrekte yüzde 5’lik pazar payı elde etti
5G internet, son dönemde en çok konuşulan ve üzerinde durulan teknoloji gelişmelerinden bir tanesi. Bu gelişmeler ile birlikte 5G destekli akıllı telefon üretiminin artması, rakamlara da yansıdı. 5G destekli akıllı telefonlar, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde toplam pazar payının yüzde 5’ine sahip oldu.
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Premium akıllı telefon piyasasında durumlar nasıl?
Tüm pazar söz konusu olduğunda, yüzde 52’lik pay ile Apple zirvedeki yerini hala açık ara koruyor. Samsung yüzde 25 ile ikinci, Huawei yüzde 12’lik pay ile üçüncü sırada. OnePlus ve LG, yüzde 2’ye yaklaşan pazar paylarıyla ilk 5’e girmeyi başardılar. Kalan yüzde 8’lik kısmı ise diğer telefon üreticileri üstlenmiş durumda.
Apple, iPhone XR modelinin üretimini durdurup iPhone 11‘e doğan talebin artmasını sağlayarak stratejik bir hamleye imza atmıştı. Bunun da satış verilerine olumlu yansıması, Apple‘ın neden zirvede olduğuna adeta bir cevap niteliğinde.
Huawei, satışlarının yüzde 80’lik kısmını Çin‘deki iç piyasa sayesinde yaparak ayakta kalmayı başardı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 73 olarak gerçekleşmişti. Fakat Google ile olan krizin henüz netlik kazanmamış olması, Huawei‘nin yurt dışı pazarında rekabet etmesini önümüzdeki dönemlerde daha da zorlaştırabilir.
OnePlus ise 7T ve 7T Pro‘nun piyasaya sürülmesiyle birlikte premium segmentte başarılı bir grafik izliyor. Hatta 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Hindistan‘dan rekor seviyede sipariş almış durumdalar.
İlk 5’te bulunan diğer bir telefon üreticisi LG de, V5 ThinQ 5G modeliyle iyi bir ivme yakaladı. LG, akıllı telefon piyasasında bu çeyrekte yüzde 30‘a yakın bir düşüş yaşamasının aksine premium segmentte yüzde 20 oranında büyümeyi başardı.
Haber
BTK, bazı akıllı telefonların satışını yasakladı!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetim sonucunda 10 markaya ait 11 akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tespit ederek satışını yasakladı.
Aralarında Xiaomi, KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile gibi akıllı telefon markalarının bulunduğu cihazların satışını yasaklayan BTK, piyasada bulunan yasaklı ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Kurum, 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin ‘güvensiz’ olduğunu tespit etti.
BTK’nın yasakladığı cihazlar arasında Çinli Xiaomi markasına ait Mi 5S modeli de bulunuyor. Bu cihazların marka ve modelleri fotoğrafları ile birlikte kurumun internet sitesinde yayınlandı ve satışı yasaklandı. Liste 27 Kasım‘da yayınlanmasına rağmen bazı modeller e-ticaret sitelerinde hala satılmaya devam ediyor.
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BTK tarafından açıklanan listedeki diğer marka ve modeller
- KAAN – N1
- Concord – C5
- Quatro – Q11
- BB Mobile – B1280
- Baofeng – UV-5R ve BF-888S
- SFE – S780
- Quatro – Q11
- Yanton – T-328PMR
- Ritera – M-446
- Mars – MARS PRO-446
- XIAOMI – MI 5S (2015711-A7)
BTK telefon yasağı konusunda şu açıklamayı yaptı: “Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda. Aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir” dedi.