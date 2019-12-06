Instagram için yaş sınırı geliyor!

Instagram, çocuk güvenliği politikaları nedeniyle uygulamaya 13 yaş sınırı getireceğini duyurdu. Bu zamana kadar yaş kriterini sormadan herkesin hesap açtığı uygulama, artık kullanıcının yaşını soracak.

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Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, küçük yaştaki kullanıcıları denetlememesi nedeniyle ‘çocuk güvenliği yasalarını ihlal etmekle’ eleştiriliyordu. Konuyla ilgili yeni bir adım attığını duyuran Instagram, uygulamaya yeni kaydolacak kişilere 13 yaş sınırı getireceğini açıkladı.

Birçok sosyal medya platformlarında olduğu gibi hesap açarken kullanıcının en 13 yaşında olması gerekiyor. Ancak Instagram, bu konuda yaş sınırını uygulamıyordu. Kullanıcı, kişisel bilgilerini doldurduktan sonra (yaş hariç) Instagram’da istediği hesaba sahip olabiliyordu.

Yayınlanan yeni gelişmelere göre, Facebook ile Instagram, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını kilitlemek üzere yeni moderatörler görevlendirdi.

Söz konusu politika değişikliğine ilişkin yayınlanan bir blog yazısında “Yaş bilgisini sormak küçük yaştaki kullanıcıların Instagram’a kaydolmasını önleyecek ve onları koruyacak” ifadelerine yer verildi.

Bu adım aynı zamanda uygulamayı Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası’yla (COPPA) uyumlu hale getirmeyi de amaçlıyor. Zira COPPA, tüm çevrimiçi platformların 13 yaşından küçük kullanıcılarından kişisel veri toplanmasını yasaklıyor. COPPA yasası 1 Ocak 2020 tarihi ile kullanıma sunuluyor ve bu yasa ile sosyal ağlar ABD’de ciddi yaptırımlar ve cezalarla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, kullanıcılardan istenecek yaş bilgisinin diğer kullanıcılarla paylaşılmayacağı belirtildi. Atılan bu adım için biraz geç kalınsa da bundan sonraki sorunların önüne geçmek için değerli olduğu söylemek gerekiyor.